Fashion 29.04.2026

Τα statement αξεσουάρ που αλλάζουν το παιχνίδι του styling την άνοιξη 2026

Τα κορυφαία αξεσουάρ για την άνοιξη 2026 φέρνουν ένταση και χαρακτήρα σε κάθε εμφάνιση, με bold ζώνες και statement κοσμήματα
Μαρία Χατζηγιάννη

Ένας από τους πιο εύκολους τρόπους να απογειώσεις ένα outfit είναι να επενδύσεις σε ένα δυνατό αξεσουάρ που λειτουργεί σαν statement από μόνο του. Δεν χρειάζεται μια ακριβή τσάντα ή ένα περίπλοκο styling για να δείχνει ένα look ολοκληρωμένο, αρκεί ένα κομμάτι με χαρακτήρα. Την άνοιξη του 2026, το παιχνίδι παίζεται στα αξεσουάρ που τραβούν το βλέμμα: ζώνες με έντονες αγκράφες, γυαλιά με futuristic διάθεση και κοσμήματα που δεν προσπαθούν να είναι διακριτικά. Όλα έχουν έναν κοινό στόχο: να δώσουν προσωπικότητα ακόμα και στο πιο απλό outfit.

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο αυτής της τάσης είναι η ελευθερία στον συνδυασμό. Ένα printed μαντήλι μπορεί να μεταμορφώσει ένα basic σύνολο, ενώ ένα bag charm προσθέτει αμέσως παιχνιδιάρικη διάθεση. Τα κοσμήματα γίνονται πιο τολμηρά, τα σχήματα πιο έντονα και οι υφές πιο αισθητές. Η λογική είναι απλή: ένα μόνο δυνατό αξεσουάρ αρκεί για να «σηκώσει» όλο το look και να το κάνει να δείχνει προσεγμένο χωρίς προσπάθεια.

Statement ζώνες

Οι έντονες ζώνες επιστρέφουν δυναμικά. Oversized αγκράφες, αλυσίδες και μεταλλικές λεπτομέρειες δίνουν χαρακτήρα ακόμα και στο πιο basic outfit. Είναι το απόλυτο styling trick όταν θέλεις αποτέλεσμα χωρίς προσπάθεια.

Bubble γυαλιά

Τα μικροσκοπικά γυαλιά δίνουν τη θέση τους σε πιο τολμηρά, «bubble» σχέδια. Με futuristic αισθητική και έντονα σχήματα, αυτά τα sunglasses κάνουν κάθε εμφάνιση instantly πιο edgy.

Sweet Scarves

Ένα printed μαντήλι μπορεί να φορεθεί με άπειρους τρόπους: στα μαλλιά, στην τσάντα ή ακόμα και δεμένο στη μέση. Floral μοτίβα και ζωηρά prints προσθέτουν μια παιχνιδιάρικη διάθεση στο look.

Bag Charms

Τα bag charms συνεχίζουν να κυριαρχούν. Από minimal μεταλλικά στοιχεία μέχρι fun, statement σχέδια, δίνουν προσωπικότητα ακόμα και στην πιο απλή τσάντα.

Loud Jewelry

Υπάρχει πάντα χώρος για διακριτικά κοσμήματα, αλλά αυτή τη σεζόν τα bold pieces παίρνουν το spotlight. Chunky necklaces, oversized earrings και statement rings ολοκληρώνουν το outfit με ένταση και χαρακτήρα.

Η Lizzo επιστρέφει με το νέο άλμπουμ «Bitch» και attitude γεμάτο αυτοπεποίθηση

BIOS: «Η ζωή στα χέρια της» του Βασίλη Κατσικονούρη

Χαμηλός Δείκτης Μάζας Σώματος: Μήπως το σώμα σου στέλνει SOS;
Τα 5 ζώδια που θα «αριστεύσουν» στις Πανελλήνιες
Πώς να φτιάξεις Smashed Tacos στο σπίτι μέσα σε 5 λεπτά – Η πιο εύκολη συνταγή
Revenge Eyeliner: Το eye trend από τη σειρά Euphoria που επαναπροσδιορίζει το bold μακιγιάζ
Λεκές από καφέ στο πουκαμισο ενώ είσαι έξω; Το hack που θα τον εξαφανίσει με τη μια
Βαριέσαι να πας γυμναστήριο; 6 ασκήσεις για να πετύχεις τη γράμμωση που θες στο σπίτι
Θες coffee corner στο σπίτι σου; Δες πώς να το φτιάξεις οικονομικά και με στυλ
Τι συμβαίνει στον οργανισμό σου αν τρως γιαούρτι κάθε μέρα
Smart gadgets για το μπαλκόνι σου – Από αυτόματο πότισμα μέχρι αλλαγή μουσικής με ένα άγγιγμα
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

Τηλεοπτικός Σεισμός: Οι Big-3, οι νόμοι, οι τηλεοπτικές μεταγραφές και η… Έμιλυ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Στο στόχαστρο οι συμβάσεις της πανδημίας

Επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του «Π» από τον υφυπ. Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα για το καθεστώς ενίσχυσης περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Οι νέοι μονομάχοι στο πολιτικό σκηνικό

