Fashion 28.04.2026

Spring outfits 2026: Τα πιο stylish looks από τα Instagram It girls που αξίζει να αντιγράψεις τώρα

Ανοιξιάτικες ιδέες ντυσίματος εμπνευσμένες από τα πιο cool Instagram looks, για εμφανίσεις που δείχνουν effortless αλλά απόλυτα προσεγμένες
Μαρία Χατζηγιάννη

Η άνοιξη είναι επιτέλους εδώ, αλλά το «τι να φορέσω» παραμένει κάθε χρόνο το ίδιο μικρό fashion δράμα. Ο καιρός αλλάζει συνεχώς, από ήλιο σε δροσερό αεράκι, και η ανάγκη για outfits που είναι ταυτόχρονα άνετα και stylish γίνεται πιο έντονη από ποτέ. Ευτυχώς, το Instagram είναι για άλλη μια φορά η μεγαλύτερη πηγή έμπνευσης, με looks που δείχνουν effortless αλλά είναι απόλυτα μελετημένα.

Αυτή τη σεζόν, οι πιο stylish It girls επενδύουν σε απλές γραμμές, καθαρές χρωματικές παλέτες και έξυπνους συνδυασμούς που φοριούνται από το πρωί μέχρι το βράδυ χωρίς προσπάθεια. Από bold χρώματα μέχρι total white εμφανίσεις, αυτά είναι τα outfits που θα δεις παντού και αξίζει να αντιγράψεις.

Φεύγεις για τριήμερο; 7 fashion-items από Zara που πρέπει να έχεις μέσα στη βαλίτσα σου

Το κόκκινο top που κάνει τη διαφορά

Το κόκκινο επιστρέφει δυναμικά την άνοιξη και γίνεται το απόλυτο statement κομμάτι. Ένα απλό κόκκινο top συνδυάζεται τέλεια με relaxed denim και χαμηλοκάβαλα jeans για ένα look που δείχνει χαλαρό αλλά πολύ προσεγμένο. Ένα ζευγάρι kitten heels και μια μικρή shoulder bag ολοκληρώνουν το outfit χωρίς να το «φορτώνουν».

Dark denim και pointed shoes

Τα σκούρα jeans δεν είναι μόνο για τον χειμώνα. Αντιθέτως, αυτή την άνοιξη γίνονται βασικό κομμάτι για πιο polished εμφανίσεις, ειδικά όταν συνδυάζονται με pointed shoes. Ένα απλό T-shirt, ένα structured denim και ένα ζευγάρι κομψές γόβες δημιουργούν ένα outfit που λειτουργεί τέλεια για έξοδο το βράδυ αλλά και για πιο casual chic στιγμές μέσα στη μέρα.

Sporty jacket για cool city looks

Τα funnel-neck jackets έχουν γίνει μεγάλο trend και δίνουν στο outfit μια sporty αλλά πολύ fashion-forward διάθεση. Είναι το ιδανικό κομμάτι για τον μεταβατικό καιρό της άνοιξης. Συνδυάζονται εύκολα με straight jeans και statement αξεσουάρ, όπως aviator γυαλιά και minimal shoes, δημιουργώντας ένα σύνολο που δείχνει άνετο αλλά καθόλου τυχαίο.

Το πιο fresh combo: Λευκό και μπλε

Ο συνδυασμός λευκού και μπλε είναι από τα πιο δυνατά spring trends. Δίνει καθαρότητα, φρεσκάδα και μια πολύ «καλοκαιρινή» ενέργεια, χωρίς να είναι υπερβολικός. Ένα λευκό tank top με μπλε παντελόνι ή το αντίστροφο είναι αρκετό για ένα ολοκληρωμένο look. Τα αξεσουάρ σε natural υφές, όπως ψάθινες τσάντες, απογειώνουν το αποτέλεσμα.

Total white για effortless κομψότητα

Το all-white σύνολο παραμένει σταθερή αξία κάθε άνοιξη. Δείχνει πάντα καθαρό, κομψό και ανεπιτήδευτα chic. Το κλειδί είναι οι υφές: ribbed tops, relaxed παντελόνια και minimal sandals δημιουργούν βάθος σε ένα μονοχρωματικό look που δεν είναι ποτέ βαρετό.

Denim on denim που δεν χάνει ποτέ

Το γνωστό και ως Canadian tuxedo επιστρέφει κάθε σεζόν με νέο styling. Denim jacket και jeans σε ίδιο ή διαφορετικό τόνο δημιουργούν ένα outfit που είναι ταυτόχρονα τολμηρό και εύκολο.

Οι 5 τάσεις στα παπούτσια που θα φορέσουν όσοι έχουν καλό γούστο αυτό το καλοκαίρι

Τα 5 jacket trends της άνοιξης που θα κυριαρχήσουν το 2026

Δες επίσης

Blush stick: 3 τεχνικές που θα αλλάξουν τον τρόπο που βλέπεις το ρουζ σου
Beauty

Blush stick: 3 τεχνικές που θα αλλάξουν τον τρόπο που βλέπεις το ρουζ σου

28.04.2026
Τα 3 πιο aesthetic ζώδια που θα μπορούσαν να κάνουν καριέρα ως content creators
Life

Τα 3 πιο aesthetic ζώδια που θα μπορούσαν να κάνουν καριέρα ως content creators

28.04.2026
Συνταγή για σπιτική γρανίτα με 2 μόνο υλικά
Food

Συνταγή για σπιτική γρανίτα με 2 μόνο υλικά

28.04.2026
Καις το κέικ; 5 hacks για να βγαίνει πάντα σαν να το πήρες από το ζαχαροπλαστείο
Food

Καις το κέικ; 5 hacks για να βγαίνει πάντα σαν να το πήρες από το ζαχαροπλαστείο

28.04.2026
Αντηλιακό: Πώς θα το εντάξεις σωστά στην καθημερινή σου ρουτίνα
Beauty

Αντηλιακό: Πώς θα το εντάξεις σωστά στην καθημερινή σου ρουτίνα

28.04.2026
Φεύγεις για τριήμερο; 7 fashion-items από Zara που πρέπει να έχεις μέσα στη βαλίτσα σου
Fashion

Φεύγεις για τριήμερο; 7 fashion-items από Zara που πρέπει να έχεις μέσα στη βαλίτσα σου

28.04.2026
Μισείς τα push-ups; Αυτό το viral hack του TikTok θα σε κάνει να αλλάξεις γνώμη
Fitness

Μισείς τα push-ups; Αυτό το viral hack του TikTok θα σε κάνει να αλλάξεις γνώμη

27.04.2026
4 car decor hacks για να ανανεώσεις το αυτοκίνητό σου
Life

4 car decor hacks για να ανανεώσεις το αυτοκίνητό σου

27.04.2026
4 γεύματα πλούσια σε θρεπτικά συστατικά – Ιδανικά για το βράδυ
Life

4 γεύματα πλούσια σε θρεπτικά συστατικά – Ιδανικά για το βράδυ

27.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

ΑΙΧΜΕΣ: Προσεχώς αλλαγές σε ΑΝΤ1, Mega , ΕΡΤ

Τηλεοπτικός Σεισμός: Οι Big-3, οι νόμοι, οι τηλεοπτικές μεταγραφές και η… Έμιλυ

Τηλεοπτικός Σεισμός: Οι Big-3, οι νόμοι, οι τηλεοπτικές μεταγραφές και η… Έμιλυ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Έως και 3,33 εκατ. ευρώ η επιδότηση ανά σταθμό εθνικής εμβέλειας από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Στο στόχαστρο οι συμβάσεις της πανδημίας

Στο στόχαστρο οι συμβάσεις της πανδημίας

Επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του «Π» από τον υφυπ. Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα για το καθεστώς ενίσχυσης περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Επιβεβαίωση του ρεπορτάζ του «Π» από τον υφυπ. Πολιτισμού Ιάσονα Φωτήλα για το καθεστώς ενίσχυσης περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Οι νέοι μονομάχοι στο πολιτικό σκηνικό

Οι νέοι μονομάχοι στο πολιτικό σκηνικό