Οι 5 τάσεις στα παπούτσια που θα φορέσουν όσοι έχουν καλό γούστο αυτό το καλοκαίρι

Από statement σανδάλια και embellished λεπτομέρειες μέχρι minimal flats και sporty sneakers, αυτά είναι τα shoe trends που θα κυριαρχήσουν

Καθώς το καλοκαίρι του 2026 πλησιάζει, η μόδα ήδη δείχνει ξεκάθαρα προς τα πού κινείται. Οι fashion insiders και οι συλλογές των μεγάλων οίκων συμφωνούν σε ένα πράγμα: τα παπούτσια της σεζόν δεν είναι απλώς συμπληρωματικό στοιχείο ενός outfit, αλλά το βασικό fashion statement.

Από τις πασαρέλες μέχρι το street style, έχουν ήδη ξεχωρίσει επτά τάσεις που αναμένεται να κυριαρχήσουν από τώρα μέχρι και το τέλος του καλοκαιριού. Κομψά, τολμηρά και άνετα, τα παρακάτω shoe trends διαμορφώνουν ήδη τη γκαρνταρόμπα των πιο ενημερωμένων fashion lovers.

1. Wedge thong sandals

Οι πλατφόρμες επιστρέφουν δυναμικά μέσα από μια πιο σύγχρονη εκδοχή: τα wedge thong sandals. Συνδυάζουν ρετρό αισθητική με καλοκαιρινή άνεση και ήδη θεωρούνται από τα πιο «φορέσιμα» statement παπούτσια της σεζόν.

2. Air sneakers

Τα ελαφριά, αέρινα sneakers συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία. Με mesh υφές, καθαρές γραμμές και sporty αλλά chic χαρακτήρα, αποτελούν την πιο ευέλικτη επιλογή για καθημερινές εμφανίσεις, από την πόλη μέχρι τα ταξίδια.

3. Embellished sandals

Πέτρες, χάντρες και μεταλλικές λεπτομέρειες δίνουν στα απλά σανδάλια μια πιο πολυτελή διάθεση. Τα embellished σχέδια κυριαρχούν ήδη σε resort συλλογές, μετατρέποντας το καλοκαιρινό παπούτσι σε κόσμημα για το πόδι.

4. Bright flip-flops

Τα κλασικά flip-flops αναβαθμίζονται μέσα από έντονα χρώματα και πιο ποιοτικά υλικά. Από beachwear επιλογή, εξελίσσονται σε city shoe που φοριέται πλέον και εκτός παραλίας.

5. Peep-toe mules

Τα peep-toe mules επιστρέφουν από πιο παλιές δεκαετίες, αλλά με μοντέρνα γραμμή. Αποτελούν την ιδανική ισορροπία ανάμεσα σε κομψότητα και καλοκαιρινή ανεμελιά, κάνοντας κάθε εμφάνιση να δείχνει πιο προσεγμένη χωρίς προσπάθεια.