Ποια είναι η Γεωργία Νταγάκη που «έκλεψε» τον Τελικό Κυπέλλου πριν καν ξεκινήσει

Η Γεωργία Νταγάκη μάγεψε πριν τον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας ΠΑΟΚ-ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό, με τη λύρα της να δίνει μια ξεχωριστή στιγμή στο γεγονός

Πριν τη σέντρα του μεγάλου τελικού Κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου, το ενδιαφέρον δεν στράφηκε μόνο στο ποδόσφαιρο. Λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, τη σκηνή «γέμισε» μια διαφορετική παρουσία, αυτή της Γεωργία Νταγάκη, η οποία με τη λύρα της έδωσε έναν ξεχωριστό τόνο στη μεγάλη βραδιά.

Η Κρητικιά μουσικός ανέβηκε σε ειδικά διαμορφωμένη σκηνή στον αγωνιστικό χώρο και έπαιξε μπροστά σε χιλιάδες φιλάθλους και των δύο ομάδων, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που ξεπέρασε τα όρια ενός απλού αθλητικού γεγονότος.

«ΕΤΟΙΜΟΙ; καλοκαίρι 2026»: Η Μαρίνα Σπανού ανεβάζει το πιο καλοκαιρινό teaser

Μετά το τέλος του αγώνα, η ίδια μοιράστηκε τη δική της εμπειρία μέσα από ανάρτηση, εστιάζοντας στη συγκίνηση της στιγμής αλλά και στο συμβολικό της βάρος: «Τι όμορφο να ταυτίζουν το πρόσωπό σου με την εικόνα της Κρήτης και πόσο υπέροχο να παίρνεις μέρος σε έναν αγώνα τελικού, που επιτέλους δεν δημιουργούνται επεισόδια βίας», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η παρουσία της δεν περιορίστηκε σε μια μουσική εμφάνιση. Για πολλούς, λειτούργησε ως γέφυρα ανάμεσα σε δύο τόπους, τη Βόρεια και τη Νότια Ελλάδα, αλλά και ανάμεσα σε δύο διαφορετικούς κόσμους, τον αθλητισμό και την παραδοσιακή μουσική. Με τη λύρα της, κατάφερε να δημιουργήσει μια κοινή συναισθηματική εμπειρία, όπου το γήπεδο για λίγα λεπτά μετατράπηκε σε χώρο πολιτισμού και ενότητας.

Δεν ήταν απλώς ένας ποδοσφαιρικός τελικός. Ήταν μια στιγμή όπου η μουσική και το ποδόσφαιρο συναντήθηκαν, αναδεικνύοντας την κοινή δύναμη που έχουν να ενώνουν ανθρώπους πέρα από ομάδες, διαφορές και περιοχές.

Η Γεωργία Νταγάκη βρίσκεται εδώ και δύο δεκαετίες στον χώρο της μουσικής, υπηρετώντας με συνέπεια τη λύρα και εξελίσσοντας τον ήχο της πέρα από τα στενά παραδοσιακά όρια. Στην πορεία της έχει συναντήσει δυσκολίες και στερεότυπα, κάτι που η ίδια έχει αναφέρει ανοιχτά: «Γιατί ένα κορίτσι να παίζει κρητική λύρα; Γιατί μια γυναίκα να παίζει με αυτόν τον τρόπο και να βγαίνει έξω από τα όρια της παράδοσης; Γιατί γιατί γιατί…». Όπως έχει τονίσει, αυτά τα ερωτήματα δεν την σταμάτησαν. Αντίθετα, έγιναν κομμάτι της διαδρομής της.

Και ίσως γι’ αυτό η εμφάνισή της στον τελικό να είχε τόσο έντονο συμβολισμό. Δεν ήταν μόνο μια μουσική στιγμή, αλλά μια υπενθύμιση ότι η παράδοση μπορεί να εξελίσσεται και να συνομιλεί με το σήμερα, ακόμη και σε ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο γεμάτο ένταση και προσμονή.

Δες ολόκληρη την ανάρτησή της:

«Ας τα πάρουμε τα πράγματα λοιπόν απ την αρχή… Τι συνέβη αυτές τις δύο μέρες που πέρασαν; Και άραγε συνέβησαν όλα αυτά στ’ αλήθεια; Ας κάνουμε λοιπόν, έναν μικρό απολογισμό.

Η αρχή έγινε, όταν πριν από 20 χρόνια ξεκίνησα να κάνω τα πρώτα μου καλλιτεχνικά βήματα. Αμέσως μετά, ήρθαν ο δυσκολίες που έπρεπε να αντιμετωπίσω. Γιατί ένα κορίτσι να παίζει κρητική λύρα; Γιατί μια κοπέλα να παίρνει τη λύρα και να προσπαθεί να την εντάξει σε άλλους χώρους και μέρη εκτός Κρήτης; Γιατί μια γυναίκα να παίζει κρητική λύρα με αυτόν τον τρόπο και να δημιουργεί ένα νέο άλλο είδος μουσικής στην Ελλάδα και όχι αυστηρά παραδοσιακό. Γιατί γιατί γιατί… Στερεότυπα και παθογένειες που έπρεπε να αντιμετωπιστούν από ένα κορίτσι, μια κοπέλα, μια γυναίκα. Δεν υπάρχει γιατί, ακόμα κι αν πούμε πως υπάρχει. Τη μοίρα μας δεν την επιλέγουμε, άλλα μαγικά αυτή μας επιλέγει.

Όπως λέει το νέο μου τραγούδι: «Στο δρόμο το δικό μου πήρα τα πάντα επώ μου, να ‘ταν το τυχερό μου η μοίρα το γραφτό μου». Και σήμερα φτάσαμε εδώ ; Πού; Δεν ξέρω…

Ξέρω μόνο ότι προχθές έπαιξα σε ένα κατάμεστο και μυσταγωγικό KYTTARO Live Club / ΚΥΤΤΑΡΟ, με ένα κοινό που έχω δημιουργήσει και σέβεται απόλυτα αυτό που είμαι και κάνω, γιορτάζοντας τα 20 μου χρόνια γεμάτη συγκίνηση για αυτό που έχουμε καταφέρει.. Μια υπέροχη ομάδα συνεργατών με υποστήριξη και απόλυτη εμπιστοσύνη προς εμένα και τη μουσική μου. Ανθρώπους που χαίρονται με τη χαρά μου. Πρόσωπα γεμάτα αγάπη.

Και εχθές λίγες ώρες αργότερα βρέθηκα πάλι με τη λύρα μου ανά χείρας, στον τελικό κυπέλλου Ελλάδος να αντιπροσωπεύω τον ΟΦΗ. Να παίζω τις μουσικές μου μπροστά σε 22.000 κόσμο. Τι όμορφο να ταυτίζουν το πρόσωπό σου, με την εικόνα της Κρήτης και πόσο υπέροχο να παίρνεις μέρος σε έναν αγώνα τελικού, που επιτέλους δεν δημιουργούνται επεισόδια βίας.

Κορίτσια, κοπέλες, γυναίκες, μη σας πείσει ποτέ κανείς για το πού μπορούμε να φτάσουμε. Αυτό το γνωρίζει η μοίρα του καθενός, την οποία εμείς οι ίδιες τελικά ορίζουμε. Εγώ μπορώ να υποσχεθώ πως θα πάμε δυνατά και για τα επόμενα 20. Σας υπόσχομαι πως πάντα θα προσπαθώ να εστιάζω στα θετικά αυτού του δύσκολου δρόμου, και θα προσπαθώ να παίρνω το δρόμο προς το φως. Πάντα.

Μαζί.

Από την Κρήτη ως το Άπειρο. Ας τα πάρουμε τα πράγματα λοιπόν από την αρχή».

Άννα Βίσση: «Σαρώνει» το Αιγαίο στο Spotify από την πρώτη μέρα

Από Liza Minnelli μέχρι Bad Bunny: Οι συνεργασίες της Lady Gaga που άφησαν εποχή