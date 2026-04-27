Κωνσταντίνος Βασάλος: Η εικόνα που τον έκανε να συγκινηθεί στην τηλεόραση

Ο Κωνσταντίνος Βασάλος περιγράφει τη στιγμή που τον συγκίνησε στον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας μεταξύ ΠΑΟΚ - ΟΦΗ

Μια ιδιαίτερα ανθρώπινη στιγμή από τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στάθηκε αφορμή για να συγκινηθεί ο Κωνσταντίνος Βασάλος, όπως αποκάλυψε ο ίδιος το πρωί της Κυριακής 26 Απριλίου.

Ο παρουσιαστής ανέφερε ότι παρακολουθώντας τον αγώνα μεταξύ ΠΑΟΚ και ΟΦΗ είδε μια εικόνα που τον άγγιξε βαθιά: ποδοσφαιριστής του ΟΦΗ, μετά από γκολ, σκαρφάλωσε στην κερκίδα και πανηγύρισε αγκαλιά με τη μητέρα του.

Η Κατερίνα Καινούργιου έκανε την πρώτη της έξοδο ως νέα μαμά και το Instagram πήρε «φωτιά»

Η στιγμή αυτή ήταν αρκετή για να τον οδηγήσει σε δάκρυα, όπως είπε χαρακτηριστικά.





Η εικόνα αφορά τον ποδοσφαιριστή Τιάγκο Νους, ο οποίος μετά το γκολ του έτρεξε προς την εξέδρα και πανηγύρισε μαζί με τη μητέρα του, σε μια στιγμή που έγινε viral και ξεχώρισε για τη συναισθηματική της ένταση.

Ο Βασάλος σχολίασε πως είχε πολύ καιρό να συγκινηθεί έτσι, τονίζοντας ότι τέτοιες στιγμές στην τηλεόραση τον κάνουν να βλέπει διαφορετικά την έννοια της οικογένειας και της επιτυχίας.

Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η τρυφερή φωτογραφία με τη νεογέννητη κόρη του