Cinema 27.04.2026

Οι Iron Maiden επιστρέφουν στην Ελλάδα: Το ντοκιμαντέρ που ζωντανεύει 50 χρόνια ιστορίας

Λίγο πριν τη μεγάλη τους συναυλία στο ΟΑΚΑ, οι Iron Maiden έρχονται στον κινηματογράφο Δαναός μέσα από ένα ντοκιμαντέρ που αποτυπώνει πέντε δεκαετίες μουσικής ιστορίας
Λίγο πριν ανέβουν στη σκηνή του ΟΑΚΑ στις 23 Μαΐου 2026, οι Iron Maiden επιστρέφουν στο ελληνικό κοινό με έναν διαφορετικό αλλά εξίσου δυναμικό τρόπο: μέσα από τη μεγάλη οθόνη. Το νέο ντοκιμαντέρ «Iron Maiden: Burning Ambition» προβάλλεται στον κινηματογράφο Δαναό και λειτουργεί ως μια κινηματογραφική αναδρομή σε πέντε δεκαετίες ιστορίας που διαμόρφωσαν το παγκόσμιο heavy metal.

Σε σκηνοθεσία του Malcolm Venville, το «Burning Ambition» δεν είναι απλώς ένα μουσικό ντοκιμαντέρ. Είναι μια πλήρης καταγραφή της πορείας των Iron Maiden από τα πρώτα τους βήματα στο Λονδίνο μέχρι τις τεράστιες παγκόσμιες περιοδείες που τους καθιέρωσαν ως ένα από τα σημαντικότερα συγκροτήματα όλων των εποχών.

Μέσα από σπάνιο αρχειακό υλικό και backstage στιγμές, βλέπεις πώς χτίστηκε ένας μύθος που ξεπερνά τη μουσική. Η ταινία αποκτά ακόμη μεγαλύτερο βάρος μέσα από τις συμμετοχές σημαντικών προσωπικοτήτων της διεθνούς σκηνής, όπως ο Javier Bardem και ο Lars Ulrich των Metallica. Οι μαρτυρίες τους προσθέτουν ένα διαφορετικό επίπεδο αφήγησης, δείχνοντας την επιρροή των Iron Maiden πέρα από τα όρια του heavy metal.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι προβολές στον κινηματογράφο Δαναός:

Το ντοκιμαντέρ προβάλλεται στην αίθουσα Δαναός 1 με συγκεκριμένο πρόγραμμα:

  • Πέμπτη 14 Μαΐου – 21:00
  • Παρασκευή 15 Μαΐου – 21:00 (με προλογισμό από Bob Katsionis, Γιάννη Παπανικολάου και Χάκο Περβανίδη)
  • Σάββατο 16 Μαΐου – 22:15
  • Κυριακή 17 Μαΐου – 21:00
  • Τετάρτη 20 Μαΐου – 21:00

Η εμπειρία λειτουργεί σαν προθέρμανση για τη μεγάλη συναυλία που ακολουθεί.

Με εισιτήριο στα 9 ευρώ, η προβολή δεν είναι απλώς κινηματογραφική εμπειρία αλλά και ευκαιρία συμμετοχής σε κλήρωση για δύο εισιτήρια της συναυλίας στο ΟΑΚΑ. Παράλληλα, το μουσικό κατάστημα MONSTERVILLE προσφέρει δώρα όπως επίσημα t-shirts και το graphic novel «Piece of Mind».

Το «Burning Ambition» λειτουργεί σαν γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν των Iron Maiden. Δεν θυμίζει απλώς την ιστορία τους – την επαναφέρει στο σήμερα, λίγο πριν το ελληνικό κοινό τους ξαναδεί ζωντανά σε μία από τις πιο αναμενόμενες συναυλίες της χρονιάς.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Η νέα φωτογραφία της Αλεξάνδρας Νίκα στον 7ο μήνα εγκυμοσύνης

Κωνσταντίνος Βασάλος: Η εικόνα που τον έκανε να συγκινηθεί στην τηλεόραση

