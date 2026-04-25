Fashion 25.04.2026

Η Kylie Jenner κάνει την αλυσίδα στη μέση το απόλυτο statement

Η Kylie Jenner φέρνει πίσω το Y2K boho στο Coachella 2026, επαναφέροντας το belly chain ως το απόλυτο fashion statement
Μαρία Χατζηγιάννη

Αν κάποτε θεωρούσαμε ότι οι αλυσίδες στη μέση ανήκουν αποκλειστικά στο παρελθόν των 00s και στα παλιά μουσικά βίντεο, η Kylie Jenner μόλις ήρθε να ανατρέψει αυτή την πεποίθηση. Στο Coachella 2026, η εμφάνισή της δεν ήταν απλώς μια ακόμα festival στιγμή, αλλά μια ξεκάθαρη δήλωση επιστροφής του Y2K boho αισθητικού κώδικα, προσαρμοσμένου στο σήμερα.

Με χαμηλοκάβαλα τζιν, λευκά crop tops και την χαρακτηριστική ασημένια αλυσίδα να αγκαλιάζει τη μέση της, η Kylie έφερε ξανά στο προσκήνιο ένα αξεσουάρ που λειτουργεί σαν fashion statement από μόνο του. Είτε μέσα από αέρινα, ρομαντικά looks είτε πιο edgy συνδυασμούς με glitter και κρόσσια, το belly chain γίνεται το κοινό στοιχείο που ενώνει τη νοσταλγία με τη σύγχρονη υπερβολή της pop κουλτούρας.

Το belly chain επιστρέφει ως το νέο statement της μέσης

Η αλυσίδα στη μέση δεν είναι πλέον ένα απλό διακοσμητικό στοιχείο, αλλά ένα αξεσουάρ με έντονη ταυτότητα. Από ασημένιες minimal εκδοχές μέχρι πιο πολυτελείς προτάσεις με έντονη λάμψη, επανασυστήνεται ως το απόλυτο «focus point» κάθε εμφάνισης. Το σώμα αποκτά νέο ρόλο στο styling, με τη μέση να γίνεται το σημείο που τραβάει το βλέμμα.

Από τα 00s στο σήμερα: Το Y2K boho κάνει comeback

Η επιστροφή της τάσης συνδέεται άμεσα με το Y2K revival, όμως αυτή τη φορά η αισθητική δεν είναι απλή αναπαράσταση του παρελθόντος. Αντίθετα, το boho στοιχείο αποκτά πιο καθαρή, πιο fashion-forward μορφή, όπου το belly chain λειτουργεί σαν γέφυρα ανάμεσα στη νοσταλγία και το σύγχρονο glam. Η Kylie Jenner ουσιαστικά επαναφέρει μια τάση, δίνοντάς της νέο attitude.

Πολυτέλεια και street style σε ένα αξεσουάρ

Το belly chain πλέον κινείται ανάμεσα σε δύο κόσμους: την πολυτέλεια και το street style. Από statement χρυσές αλυσίδες μέχρι πιο industrial ασημένια σχέδια, φοριέται πάνω από τζιν, φορέματα ή ακόμα και tailored looks. Το αποτέλεσμα είναι πάντα το ίδιο: μια λεπτομέρεια που αλλάζει ολόκληρη την εικόνα.

Η νέα λογική του styling ξεκινά από τη μέση

Το 2026 η μόδα δείχνει να μετατοπίζει το ενδιαφέρον της στη μέση, αντιμετωπίζοντάς τη σαν κεντρικό σημείο έκφρασης. Το belly chain δεν λειτουργεί απλώς συμπληρωματικά, αλλά καθορίζει το ύφος του outfit. Από minimal συνδυασμούς μέχρι πιο τολμηρές εμφανίσεις, γίνεται το στοιχείο που «κλειδώνει» το τελικό αποτέλεσμα.

Η επιστροφή μιας τάσης με νέο χαρακτήρα

Το comeback των belly chains δεν είναι απλώς μια αναβίωση, αλλά μια επανατοποθέτηση στο σύγχρονο στιλ. Οι fashion insiders το ενσωματώνουν σε διαφορετικά looks, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να κινηθεί από το casual μέχρι το high fashion χωρίς περιορισμούς. Και κάπως έτσι, μια τάση που θεωρούσαμε ξεχασμένη επιστρέφει πιο δυναμική από ποτέ, με τη μέση να γίνεται ξανά το πιο ενδιαφέρον σημείο του σώματος στη μόδα.

Girls’ Night Edition: 4 ταινίες για να περάσεις το Σαββατόβραδο με τις φίλες σου

Σοκολατένιο overnight oats – Το γρήγορο πρωινό που ετοιμάζεις σε 3 λεπτά

