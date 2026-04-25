Cinema 25.04.2026

Girls’ Night Edition: 4 ταινίες για να περάσεις το Σαββατόβραδο με τις φίλες σου

Ταινίες για να περάσεις ένα τέλειο Σαββατόβραδο με τις φίλες σου και να ζήσεις το απόλυτο Girl' night edition
Πόπη Βασιλείου

Ένα girls’ night δεν είναι απλά μια τυπική βραδιά στο σπίτι, αλλά μια μικρή απόδραση από την καθημερινότητα, όπου ο χρόνος επιβραδύνεται, το τηλέφωνο μένει στην άκρη και το μόνο που έχει σημασία είναι η παρέα σου και μια καλή ταινία. Αν θέλεις να οργανώσεις μια βραδιά που θα έχει γέλιο, συγκίνηση, ρομαντισμό και συζητήσεις που κρατούν μέχρι αργά, τότε οι σωστές επιλογές ταινιών κάνουν όλη τη διαφορά.

1. Mamma Mia

Για να ξεκινήσεις δυνατά, το «Mamma Mia!» είναι η απόλυτη feel-good επιλογή. Γεμάτη μουσική, καλοκαιρινή ενέργεια και ατελείωτο χορό, σε μεταφέρει κατευθείαν σε ένα ελληνικό νησί όπου όλα μοιάζουν πιο φωτεινά και πιο απλά. Είναι η ταινία που θα σε κάνει να τραγουδάς με τις φίλες σου και να ξεχνάς για λίγο τα πάντα.

2. The Notebook

Αν θέλεις κάτι πιο ρομαντικό αλλά και διαχρονικό, το «The Notebook» παραμένει μια από τις πιο δυνατές επιλογές. Η ιστορία του Noah και της Allie είναι γεμάτη συναίσθημα και ένταση, ιδανική για εκείνες τις στιγμές που θέλεις να συγκινηθείς και να σχολιάσεις κάθε λεπτό με την παρέα σου, άλλοτε με δάκρυα και άλλοτε με ενθουσιασμό.

3. Crazy Rich Asians

Για πιο μοντέρνο vibe, το «Crazy Rich Asians» φέρνει πολυτέλεια, χιούμορ και εντυπωσιακές εικόνες που σε βάζουν σε έναν κόσμο γεμάτο υπερβολή και glamour. Είναι η τέλεια ταινία για να χαλαρώσεις, να γελάσεις και να πεις με τις φίλες σου όλα τα σχόλια που σου έρχονται αυθόρμητα για τη δράση και τις σχέσεις των χαρακτήρων.

4. Legally Blonde

Και αν θέλεις κάτι πιο ανάλαφρο και διασκεδαστικό, το «Legally Blonde» είναι η απόλυτη επιλογή. Η Elle Woods δεν είναι απλά μια ηρωίδα, αλλά ένα σύμβολο αυτοπεποίθησης και θετικής ενέργειας, που σε κάνει να νιώθεις πως μπορείς να καταφέρεις τα πάντα, ενώ παράλληλα σας χαρίζει άφθονο γέλιο και iconic στιγμές για σχολιασμό.

Όποια κι αν επιλέξεις από αυτές τις τέσσερις ταινίες, το μόνο σίγουρο είναι ότι το girls’ night σου θα γίνει πιο ζωντανό, πιο διασκεδαστικό και γεμάτο στιγμές που θα θυμάστε για καιρό.

