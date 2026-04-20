Από τα 90s με αγάπη: Τα shoes trends που επιστρέφουν δυναμικά

Ταξιδεύεις πίσω στα 90s, σε μια εποχή χωρίς κινητά και social media, όπου οι νύχτες στο Λονδίνο ή στη Νέα Υόρκη μπορούσαν να σε βρουν στο ίδιο τραπέζι με τη Gwyneth Paltrow να χορεύει αυθόρμητα ή την Kate Moss να πίνει κοκτέιλ με τη Naomi Campbell. Μια εποχή πιο ανέμελη, πιο αυθόρμητη, που σήμερα μοιάζει σχεδόν κινηματογραφική.

Πέρα όμως από τη λάμψη των διασήμων, τα 90s μας άφησαν και κάτι πιο διαχρονικό: έναν μινιμαλισμό που επιστρέφει δυναμικά στη μόδα. Επηρεασμένος από ταινίες όπως το «Love Story» και την ανεπιτήδευτη κομψότητα της Carolyn Bessette Kennedy, αυτό το στυλ βασίζεται σε μία απλή ιδέα, το λιγότερο είναι περισσότερο.

Για να το υιοθετήσεις σήμερα, το βασικό είναι να επενδύσεις στη λιτότητα. Και αυτό ισχύει απόλυτα και για τα παπούτσια. Τα εμβληματικά σχέδια των 90s ξεχώριζαν όχι για την υπερβολή τους, αλλά για την πρακτικότητα και την καθαρή γραμμή τους. Ας δούμε τις πιο χαρακτηριστικές επιλογές που μπορείς να εντάξεις εύκολα στη σύγχρονη γκαρνταρόμπα σου.

Τα διαχρονικά σανδάλια με λουράκια

Τα λεπτά σανδάλια με λουράκια είναι ίσως το πιο κλασικό κομμάτι των 90s. Ένα απλό ζευγάρι αρκεί για να «δέσει» ένα minimal outfit και να του δώσει κομψότητα χωρίς προσπάθεια. Συνδύασέ τα με ένα slip dress, ένα απλό τοπ με λεπτές τιράντες ή ακόμα και ένα σακάκι και θα καταλάβεις γιατί παραμένουν τόσο επίκαιρα. Είναι από εκείνα τα παπούτσια που δεν φωνάζουν, αλλά πάντα ξεχωρίζουν.

DeeZee

Η επιστροφή των πλατφορμών

Αγαπημένες ή αμφιλεγόμενες, οι πλατφόρμες των 90s επιστρέφουν με νοσταλγική διάθεση. Από σαγιονάρες μέχρι πιο στιβαρά σχέδια, προσθέτουν ύψος αλλά και attitude σε κάθε εμφάνιση. Είναι το είδος του παπουτσιού που μπορεί να απογειώσει ακόμα και το πιο απλό σύνολο, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.

Stradivarius

Τα λευκά sneakers που δεν φεύγουν ποτέ

Στην εποχή των «dad sneakers», τα καθαρά, λευκά sneakers παραμένουν η πιο safe και διαχρονική επιλογή. Απλά, άνετα και πάντα επίκαιρα, αποπνέουν εκείνη τη χαρακτηριστική 90s απλότητα που συνδυάζεται με τα πάντα. Δεν είναι τυχαίο ότι παραμένουν βασικό κομμάτι της καθημερινής μόδας εδώ και δεκαετίες.

New Balance

