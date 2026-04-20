Fashion 20.04.2026

Από τα 90s με αγάπη: Τα shoes trends που επιστρέφουν δυναμικά

Οι 7 εμβληματικές επιλογές υποδημάτων από τις «it-girls» των 90s που επανέρχονται δυναμικά στη μόδα το 2026
Μαρία Χατζηγιάννη

Ταξιδεύεις πίσω στα 90s, σε μια εποχή χωρίς κινητά και social media, όπου οι νύχτες στο Λονδίνο ή στη Νέα Υόρκη μπορούσαν να σε βρουν στο ίδιο τραπέζι με τη Gwyneth Paltrow να χορεύει αυθόρμητα ή την Kate Moss να πίνει κοκτέιλ με τη Naomi Campbell. Μια εποχή πιο ανέμελη, πιο αυθόρμητη, που σήμερα μοιάζει σχεδόν κινηματογραφική.

Πέρα όμως από τη λάμψη των διασήμων, τα 90s μας άφησαν και κάτι πιο διαχρονικό: έναν μινιμαλισμό που επιστρέφει δυναμικά στη μόδα. Επηρεασμένος από ταινίες όπως το «Love Story» και την ανεπιτήδευτη κομψότητα της Carolyn Bessette Kennedy, αυτό το στυλ βασίζεται σε μία απλή ιδέα, το λιγότερο είναι περισσότερο.

Η «brit jacket» επιστρέφει: Το πανωφόρι-κλειδί της άνοιξης 2026

Για να το υιοθετήσεις σήμερα, το βασικό είναι να επενδύσεις στη λιτότητα. Και αυτό ισχύει απόλυτα και για τα παπούτσια. Τα εμβληματικά σχέδια των 90s ξεχώριζαν όχι για την υπερβολή τους, αλλά για την πρακτικότητα και την καθαρή γραμμή τους. Ας δούμε τις πιο χαρακτηριστικές επιλογές που μπορείς να εντάξεις εύκολα στη σύγχρονη γκαρνταρόμπα σου.

Τα διαχρονικά σανδάλια με λουράκια

Τα λεπτά σανδάλια με λουράκια είναι ίσως το πιο κλασικό κομμάτι των 90s. Ένα απλό ζευγάρι αρκεί για να «δέσει» ένα minimal outfit και να του δώσει κομψότητα χωρίς προσπάθεια. Συνδύασέ τα με ένα slip dress, ένα απλό τοπ με λεπτές τιράντες ή ακόμα και ένα σακάκι και θα καταλάβεις γιατί παραμένουν τόσο επίκαιρα. Είναι από εκείνα τα παπούτσια που δεν φωνάζουν, αλλά πάντα ξεχωρίζουν.

Η επιστροφή των πλατφορμών

Αγαπημένες ή αμφιλεγόμενες, οι πλατφόρμες των 90s επιστρέφουν με νοσταλγική διάθεση. Από σαγιονάρες μέχρι πιο στιβαρά σχέδια, προσθέτουν ύψος αλλά και attitude σε κάθε εμφάνιση. Είναι το είδος του παπουτσιού που μπορεί να απογειώσει ακόμα και το πιο απλό σύνολο, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.

Τα λευκά sneakers που δεν φεύγουν ποτέ

Στην εποχή των «dad sneakers», τα καθαρά, λευκά sneakers παραμένουν η πιο safe και διαχρονική επιλογή. Απλά, άνετα και πάντα επίκαιρα, αποπνέουν εκείνη τη χαρακτηριστική 90s απλότητα που συνδυάζεται με τα πάντα. Δεν είναι τυχαίο ότι παραμένουν βασικό κομμάτι της καθημερινής μόδας εδώ και δεκαετίες.

Το κόκκινο αντιανεμικό είναι το πιο viral jacket trend της σεζόν

Beach ready: Τα swimwear trends που θα κυριαρχήσουν το καλοκαίρι του 2026

Ταξίδι με τον σκύλο σου; 3 προορισμοί που θα σε κάνουν να πακετάρεις αμέσως βαλίτσα και λουρί

Throwback στα '90s: Η Άννα Βίσση παραλαμβάνει το βραβείο της «Καλύτερης Τραγουδίστριας της Χρονιάς» από την Ναταλία Γερμανού

Pilates: 6 μυστικά που κάνουν κάθε προπόνηση πιο αποτελεσματική
Γραφείο χωρίς ένταση; Ναι γίνεται – Δες πώς να βρεις τη χρυσή τομή
Δοκιμάσαμε τις μπάρες γιαουρτιού που έφτιαξε η Γαρυφαλλιά Καληφώνη – Δες τη συνταγή
Τα 3 ζώδια που κάνουν ghosting και μετά επιστρέφουν σαν να μην έγινε τίποτα
Έντονα χρώματα στο σπίτι: 4 κινήσεις που δίνουν άλλο στυλ
Πώς να εντάξεις τον τόνο στη διατροφή σου; Δες το ανατρεπτικό twist που «έφερε στο τραπέζι» η Ελένη Βουλγαράκη
Οι 5 work -ethic βασικές διαφορές Gen Z και Millennials, που διαμορφώνουν τη νέα εργασιακή κουλτούρα
Αποτοξίνωση πριν το καλοκαίρι – 5 τροφές που βοηθούν να μειωθεί η κατακράτηση
Τα 5 απόλυτα hacks για βραδιές σινεμά στη βεράντα – Στήσε προβολέα χωρίς κόπο
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

«Ανασκόπηση Media»: Τα Τηλεοπτικά Μαγειρέματα, τα Συνδρομητικά Σοκ και τα «Αόρατα» Χέρια της Εξουσίας

Τελειώνουν οι ελληνικές σειρές από την ελεύθερη τηλεόραση…Πρώτη προβολή στην πλατφόρμα των “Big 3”

ΑΙΧΜΕΣ: Φύγε εσύ (ξανά) έλα εσύ!

Χατζηδάκης – Πιερρακάκης απέναντι σε Δένδια – Τζιτζικώστα για τη διαδοχή Μητσοτάκη

Τι σημαίνει η συντριπτική αντιπάθεια των πολιτών για την κυβέρνηση

