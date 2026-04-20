Ταξίδι 20.04.2026

Ταξίδι με τον σκύλο σου; 3 προορισμοί που θα σε κάνουν να πακετάρεις αμέσως βαλίτσα και λουρί

Οι προορισμοί που αλλάζουν εντελώς την έννοια του ταξιδιού μαζί με τον τετράποδο φίλο σου
Πόπη Βασιλείου

Το ταξίδι με τον σκύλο σου δεν είναι απλώς μια επιλογή, αλλά ένας τρόπος να μοιράζεσαι κάθε στιγμή των διακοπών μαζί του, χωρίς να χρειάζεται να τον αφήσεις πίσω. Αν όμως θέλεις να ζήσεις πραγματικά άνετες και όμορφες εμπειρίες, χρειάζεται να επιλέξεις προορισμούς που είναι φιλικοί προς τα κατοικίδια, προσφέρουν ανοιχτούς χώρους και σου επιτρέπουν να κινείσαι χωρίς περιορισμούς.

Στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετές τέτοιες επιλογές που συνδυάζουν φύση, χαλάρωση και φιλοξενία. Παρακάτω προτείνονται 3 υπέροχα μέρη στην Ελλάδα πλούσια σε φύση και χαλαρούς ρυθμούς, ιδανικά για ταξίδι με τον σκύλο σας.

Πηγή: Unsplash

1. Ναύπλιο – ρομαντική βόλτα με άρωμα ιστορίας

Το Ναύπλιο είναι από τις πιο φιλικές πόλεις για ταξίδι με σκύλο, καθώς μπορείς να περπατήσεις άνετα στα σοκάκια της παλιάς πόλης, να απολαύσεις τη θέα από το Παλαμήδι και να χαλαρώσεις σε παραθαλάσσιες βόλτες. Πολλά καφέ και εξωτερικοί χώροι είναι φιλικοί προς τα κατοικίδια, κάνοντας την εμπειρία σου πιο εύκολη και ευχάριστη.

2. Πήλιο – φύση, βουνό και θάλασσα μαζί

Το Πήλιο σου προσφέρει το ιδανικό σκηνικό αν θέλεις να συνδυάσεις ορεινή και παραθαλάσσια εμπειρία μαζί με τον σκύλο σου. Περπάτησε σε μονοπάτια μέσα στη φύση, επισκέψου παραδοσιακά χωριά και απόλαυσε ήρεμες παραλίες όπου ο σκύλος σου μπορεί να κινηθεί πιο ελεύθερα. Είναι ένας προορισμός που δίνει χώρο και ηρεμία και στους δύο σας.

3. Αίγινα – γρήγορη απόδραση με νησιώτικη χαλάρωση

Η Αίγινα είναι ιδανική για σύντομες αποδράσεις με το κατοικίδιό σου, καθώς συνδυάζει εύκολη πρόσβαση, χαλαρούς ρυθμούς και όμορφες παραλίες. Μπορείς να κάνεις βόλτες στο λιμάνι, να επισκεφθείς ήσυχα σημεία του νησιού και να απολαύσεις μια πιο απλή και ξεκούραστη εμπειρία ταξιδιού μαζί με τον σκύλο σου.

Πηγή: Unsplash

Το ταξίδι με τον σκύλο σου γίνεται πραγματικά ξεχωριστό όταν επιλέγεις μέρη που σέβονται την παρουσία του και σου επιτρέπουν να ζεις τη στιγμή χωρίς περιορισμούς. Με τους σωστούς προορισμούς, κάθε απόδραση μετατρέπεται σε κοινή εμπειρία που δυναμώνει τον δεσμό σου με τον τετράποδο φίλο σου και κάνει κάθε ταξίδι πιο ουσιαστικό.

Spill The Tea με τον Ίαν Στρατή: «Νομίζω ότι του χρόνου θα λάβουμε συμμετοχή στη Eurovision με την μπάντα μου»

Από τα 90s με αγάπη: Τα shoes trends που επιστρέφουν δυναμικά

Γραφείο χωρίς ένταση; Ναι γίνεται – Δες πώς να βρεις τη χρυσή τομή
