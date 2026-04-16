Life 16.04.2026

3 μέρη κοντά στην Αθήνα ιδανικά για τους φυσιολάτρες

Ζήσε την εμπειρία της φύσης με μια εκδρομή κοντά στην Αθήνα. Πεζοπορίες και πανέμορφοι προορισμοί σάς περιμένουν.
Πόπη Βασιλείου

Όταν ζεις στην Αθήνα, η ανάγκη να ξεφύγεις από τον αστικό ρυθμό δεν είναι πολυτέλεια αλλά σχεδόν φυσική συνέχεια της καθημερινότητας. Λίγα χιλιόμετρα έξω από την πόλη, υπάρχουν τοπία που συνδυάζουν νερό, πράσινο και διαδρομές ιδανικές για περπάτημα, πεζοπορία ή απλώς μια ήρεμη επαφή με τη φύση. Αν θέλεις να οργανώσεις μια σύντομη απόδραση χωρίς μεγάλες αποστάσεις, τρεις περιοχές ξεχωρίζουν για την ατμόσφαιρα και τις δραστηριότητες που προσφέρουν.

Πηγή: Unsplash

1. Πάρνηθα

Η Πάρνηθα είναι ίσως η πιο γνωστή φυσική διέξοδος κοντά στην Αθήνα. Με πυκνά δάση, μονοπάτια για κάθε επίπεδο και σημεία με πανοραμική θέα, προσφέρει ιδανικές συνθήκες για πεζοπορία, ποδήλατο βουνού ή απλούς περιπάτους. Η αίσθηση ότι βρίσκεσαι σε εντελώς διαφορετικό περιβάλλον, μόλις λίγη ώρα από το κέντρο της πόλης, είναι αυτό που την κάνει να ξεχωρίζει. Οι διαδρομές μέσα στο δάσος δίνουν την ευκαιρία να κινηθείς σε πιο ήπιους ρυθμούς και να επανασυνδεθείς με τη φύση.

2. Εθνικός Δρυμός Σχινιά στον Μαραθώνα

Ο Εθνικός Δρυμός Σχινιά στον Μαραθώνα συνδυάζει δάσος και θάλασσα με τρόπο που δύσκολα συναντάς αλλού τόσο κοντά στην πρωτεύουσα. Η επίπεδη διαδρομή μέσα στο πευκοδάσος είναι ιδανική για τρέξιμο, ποδήλατο ή χαλαρό περπάτημα, ενώ η παραλία του Σχινιά προσφέρει μια φυσική συνέχεια για όσους θέλουν να συνδυάσουν άσκηση και χαλάρωση δίπλα στο νερό. Η περιοχή έχει μια ιδιαίτερη ενέργεια, καθώς ενώνει δύο εντελώς διαφορετικά φυσικά τοπία σε μία εμπειρία.

Wikipedia Creative Commons

3. Λίμνη Μπελέτσι

Η Λίμνη Μπελέτσι στην Ιπποκράτειο Πολιτεία είναι ένας πιο ήσυχος προορισμός, ιδανικός για πιο χαλαρές δραστηριότητες και επαφή με το νερό. Η μικρή λίμνη περιβάλλεται από πράσινο και προσφέρει έναν κυκλικό περίπατο που μπορείς να κάνεις με άνεση, παρατηρώντας τη φύση και τα πουλιά της περιοχής. Είναι από τα μέρη που δεν απαιτούν ένταση ή προετοιμασία, αλλά σου δίνουν χώρο να κινηθείς αργά και να αποφορτιστείς από την καθημερινότητα.

Πηγή: Unsplash

Αν ψάχνεις μια σύντομη απόδραση από την Αθήνα που να συνδυάζει κίνηση, καθαρό αέρα και φυσικά τοπία, αυτές οι τρεις επιλογές μπορούν να καλύψουν διαφορετικές ανάγκες, από πιο δραστήριες μέχρι πιο ήρεμες στιγμές μέσα στη φύση.

Μπαλκόνι που θυμίζει σαλόνι: Οι σωστές επιλογές σε χαλιά και μαξιλάρες για απόλυτο cocooning

Πώς να μαγειρέψεις στο πλυντήριο πιάτων- Το hack που διχάζει

