Μπαλκόνι που θυμίζει σαλόνι: Οι σωστές επιλογές σε χαλιά και μαξιλάρες για απόλυτο cocooning

Κοιτάζεις το μπαλκόνι σου και το μόνο που βλέπεις είναι ένας άψυχος χώρος με μερικές καρέκλες, ενώ την ίδια στιγμή ονειρεύεσαι εκείνες τις φωτογραφίες στο Pinterest που δείχνουν εξωτερικούς χώρους γεμάτους θαλπωρή και στυλ. Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να έχεις έναν τεράστιο κήπο ή μια έπαυλη για να νιώσεις την άνεση του καναπέ σου έξω από την μπαλκονόπορτα. Το μυστικό κρύβεται στο «layering» και στη σωστή επιλογή υφασμάτων που θα σε κάνουν να θέλεις να πετάξεις τα παπούτσια σου και να βυθιστείς σε έναν κόσμο χαλάρωσης. Ένα χαλί εξωτερικού χώρου δεν είναι απλώς ένα διακοσμητικό στοιχείο, αλλά ο τρόπος να ορίσεις τον χώρο και να «ζεστάνεις» το κρύο πλακάκι, ενώ οι σωστές μαξιλάρες προσθέτουν εκείνη την απαραίτητη δόση πολυτέλειας που λείπει από τα σκληρά έπιπλα βεράντας. Αν θέλεις φέτος το καλοκαίρι να μεταφέρεις το κέντρο της ζωής σου έξω, ήρθε η ώρα να δεις το μπαλκόνι σου ως την επέκταση του σαλονιού σου και να επενδύσεις σε κομμάτια που συνδυάζουν την αισθητική με την αντοχή στις καιρικές συνθήκες.

Η επιλογή του χαλιού

Όταν μπαίνεις στη διαδικασία να αγοράσεις χαλί για έξω, το πρώτο πράγμα που πρέπει να ελέγξεις είναι το υλικό κατασκευής. Ξέχνα τα μάλλινα ή τα βαμβακερά που θα φθείρονταν στην πρώτη βροχή. Στρέψε την προσοχή σου στο πολυπροπυλένιο, ένα υλικό που καθαρίζεται πανεύκολα με το λάστιχο και δεν ξεθωριάζει από την έντονη ηλιακή ακτινοβολία. Ένα χαλί με «ψάθινη» ύφανση αλλά συνθετική σύνθεση είναι η ιδανική λύση, καθώς προσφέρει τη φυσική εμφάνιση που αναζητάς, χωρίς να απορροφά υγρασία ή να δημιουργεί μούχλα.

Μαξιλάρες που προσφέρουν την αγκαλιά ενός σύννεφου

Για να πετύχεις το επίπεδο άνεσης που έχει ο καναπές σου, χρειάζεσαι μαξιλάρες με πλούσιο γέμισμα και υφάσματα τύπου «canvas» ή ειδικά επεξεργασμένο πολυεστέρα. Μην φοβηθείς να παίξεις με τα μεγέθη: μερικές μεγάλες μαξιλάρες δαπέδου μπορούν να δημιουργήσουν επιπλέον καθίσματα για τους καλεσμένους σου, κάνοντας το μπαλκόνι να φαίνεται πιο φιλόξενο και μποέμ. Το σημαντικό εδώ είναι να αναζητήσεις την ένδειξη «UV resistant», ώστε τα χρώματα να παραμείνουν ζωντανά ακόμα και μετά από μήνες έκθεσης στον καλοκαιρινό ήλιο.

6 ιδέες που μεταμορφώνουν τον χώρο σου σε ένα σύγχρονο design statement

Ο συνδυασμός μοτίβων για ένα επαγγελματικό αποτέλεσμα

Για να φαίνεται ο χώρος σου σαν να τον διακόσμησε επαγγελματίας, ακολούθησε τον κανόνα των αντιθέσεων. Αν το χαλί σου έχει έντονα γεωμετρικά σχέδια, προτίμησε μονόχρωμες μαξιλάρες σε γήινους τόνους για να ισορροπήσει το οπτικό αποτέλεσμα. Αντίθετα, αν επιλέξεις ένα ουδέτερο χαλί σε μπεζ ή γκρι απόχρωση, μπορείς να δώσεις ένταση με μαξιλάρια σε έντονα χρώματα όπως το κεραμιδί, το μουσταρδί ή το πράσινο της ελιάς. Αυτή η εναλλαγή υφών και σχεδίων είναι που θα δώσει βάθος στο μπαλκόνι σου και θα το κάνει να δείχνει τόσο «γεμάτο» και άνετο όσο το εσωτερικό του σπιτιού σου.

Το μπαλκόνι σου μπορεί να γίνει το αγαπημένο σου σημείο στο σπίτι και αυτό εξαρτάται αποκλειστικά από τις επιλογές που θα κάνεις. Με τα σωστά χαλιά εξωτερικού χώρου και μερικές άνετες, ποιοτικές μαξιλάρες, μπορείς να μεταμορφώσεις έναν συνηθισμένο χώρο σε απόλυτο καταφύγιο χαλάρωσης. Η άνεση, τελικά, δεν είναι θέμα τετραγωνικών αλλά διάθεσης και λεπτομερειών.

Τα 2 deco tips που πρέπει να γνωρίζεις για να αποκτήσεις τον κήπο των ονείρων σου