Life 15.04.2026

5 προορισμοί κοντά στην Αθήνα για το Σαββατοκύριακο

Από νησιά μέχρι αρχαία τοπία, οι κοντινοί προορισμοί που μπορούν να σου αλλάξουν ολόκληρο το Σαββατοκύριακο
Πόπη Βασιλείου

Όταν μένεις στην Αθήνα και η ανάγκη για μια γρήγορη απόδραση γίνεται έντονη, δεν χρειάζεται να ταξιδέψεις μακριά για να αλλάξεις εικόνες. Σε απόσταση λίγων ωρών θα βρεις νησιά, παραθαλάσσιες πόλεις και ιστορικούς τόπους που συνδυάζουν χαλάρωση, φαγητό, φύση και εμπειρίες που «γεμίζουν» ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο. Παρακάτω θα βρεις 5 προορισμούς που μπορείς να επιλέξεις εύκολα, ανάλογα με τη διάθεσή σου.

Πηγή: Unsplash

1. Ναύπλιο: η ρομαντική απόδραση που δεν απογοητεύει ποτέ

Αν θέλεις μια πόλη που συνδυάζει βόλτες, θάλασσα και ατμόσφαιρα παλιάς εποχής, το Ναύπλιο είναι από τις πιο ασφαλείς επιλογές σου. Θα περπατήσεις στα στενά της παλιάς πόλης, θα ανέβεις στο Παλαμήδι και θα δεις τον ήλιο να πέφτει πάνω από το Μπούρτζι.

Εδώ δεν χρειάζεσαι πρόγραμμα. Αρκεί να χαθείς στους δρόμους, να πιεις καφέ στο λιμάνι και να αφήσεις τον ρυθμό της πόλης να σε παρασύρει.

Πηγή: Unsplash

2. Αίγινα: το νησί που σε πάει διακοπές σε 40 λεπτά

Η Αίγινα είναι ίσως η πιο εύκολη «νησιωτική απόδραση» από την Αθήνα. Παίρνεις το καράβι και πολύ γρήγορα βρίσκεσαι σε έναν τόπο με χαλαρό ρυθμό, ωραίες παραλίες και διάσημα φυστίκια που θα σε συνοδεύουν σε κάθε βόλτα.

Αν θες κάτι πιο πολιτιστικό, μπορείς να επισκεφθείς τον Ναό της Αφαίας και να δεις το νησί από ψηλά, με θέα που πραγματικά μένει στη μνήμη.

Πηγή: Unsplash

3. Σούνιο: η δύση που δεν μοιάζει με καμία άλλη

Το Σούνιο είναι από εκείνα τα μέρη που δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Ο Ναός του Ποσειδώνα στέκεται πάνω από τη θάλασσα και το ηλιοβασίλεμα εκεί έχει σχεδόν κινηματογραφική αίσθηση.

Πας απογευματάκι, κάθεσαι να δεις τον ήλιο να βυθίζεται στο Αιγαίο και νιώθεις ότι η απόσταση από την πόλη είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι πραγματικά είναι.

Πηγή: Unsplash

4. Ύδρα: χωρίς αυτοκίνητα, χωρίς θόρυβο, μόνο ρυθμός νησιού

Η Ύδρα έχει κάτι σπάνιο: απόλυτη ηρεμία από τη στιγμή που φτάνεις. Δεν υπάρχουν αυτοκίνητα, μόνο καΐκια και γαϊδουράκια, και αυτό από μόνο του αλλάζει την εμπειρία σου.

Θα περπατήσεις στο λιμάνι, θα ανεβείς τα σκαλοπάτια προς τα αρχοντικά και θα νιώσεις ότι έχεις μπει σε άλλη εποχή, μακριά από κάθε ένταση.

Πηγή: Unsplash

5. Δελφοί: μια απόδραση με ιστορία και ενέργεια

Οι Δελφοί δεν είναι απλά ένας προορισμός, είναι εμπειρία. Ο αρχαιολογικός χώρος, το τοπίο του Παρνασσού και η αίσθηση του «κέντρου του κόσμου» δημιουργούν μια διαφορετική διάθεση από κάθε άλλη εκδρομή.

Είναι ιδανικός προορισμός αν θέλεις να συνδυάσεις φύση, πολιτισμό και λίγο πιο «ήσυχη» απόδραση από τη θάλασσα.

