Life 15.04.2026

Αυτοί οι χαρακτήρες ανθρώπων μπορεί να σε «γερνάνε» χωρίς να το καταλαβαίνεις

Δεν πρόκειται μόνο για το πώς νιώθεις όταν είσαι μαζί τους, αλλά και για το τι συμβαίνει μέσα στο σώμα σου σε βάθος χρόνου.
Πόπη Βασιλείου

Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ίδιοι και, ακόμα πιο σημαντικό, δεν σε επηρεάζουν όλοι με τον ίδιο τρόπο, έχει σχέση με τον χαρακτήρα του καθενός. Υπάρχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά συμπεριφοράς που, όταν τα συναντάς ξανά και ξανά στην καθημερινότητά σου, μπορούν να σε φορτίζουν συναισθηματικά χωρίς να το αντιλαμβάνεσαι άμεσα. Και σύμφωνα με νέα επιστημονικά δεδομένα, αυτή η συνεχής ψυχολογική πίεση δεν μένει μόνο στο «συναίσθημα» – μπορεί να αφήνει αποτύπωμα ακόμη και στη βιολογική σου ηλικία.

pexels.com

1. Ο ελεγκτικός χαρακτήρας που δεν αφήνει χώρο να αναπνεύσεις

Ένας από τους πιο επιβαρυντικούς τύπους ανθρώπων είναι ο ελεγκτικός χαρακτήρας. Πρόκειται για άτομα που θέλουν να καθορίζουν αποφάσεις, να κατευθύνουν καταστάσεις και να έχουν λόγο σε ό,τι κάνεις. Αυτή η συνεχής αίσθηση ελέγχου μπορεί να δημιουργεί ένταση και να σου στερεί την αίσθηση ελευθερίας, αυξάνοντας σταδιακά το στρες σου.

2. Ο επικριτικός τύπος που «μετράει» τα πάντα

Οι άνθρωποι με έντονα επικριτική στάση συχνά σε κάνουν να νιώθεις ότι τίποτα δεν είναι αρκετό. Από μικρές παρατηρήσεις μέχρι σταθερή αρνητική αξιολόγηση, αυτό το μοτίβο συμπεριφοράς μπορεί να σε φθείρει ψυχολογικά. Η συνεχής έκθεση σε κριτική ενεργοποιεί μηχανισμούς άμυνας στο σώμα σου, κρατώντας σε σε κατάσταση έντασης.

Πηγή: Unsplash

3. Ο συναισθηματικά ασταθής χαρακτήρας που σε κρατά σε εγρήγορση

Υπάρχουν επίσης άνθρωποι με απρόβλεπτη συναισθηματική συμπεριφορά. Σήμερα είναι θετικοί, αύριο απόμακροι ή εκρηκτικοί, χωρίς σαφή λόγο. Αυτή η αστάθεια σε αναγκάζει να βρίσκεσαι διαρκώς σε εγρήγορση, προσπαθώντας να «προβλέψεις» την αντίδρασή τους, κάτι που αυξάνει το εσωτερικό στρες σου.

4. Ο παθητικά επιθετικός χαρακτήρας που σε αποσυντονίζει

Ένας πιο «ύπουλος» τύπος είναι ο παθητικά επιθετικός χαρακτήρας. Αντί να εκφράζει άμεσα αυτό που τον ενοχλεί, χρησιμοποιεί ειρωνεία, υπαινιγμούς ή σιωπή. Αυτή η έμμεση μορφή σύγκρουσης σε αφήνει συχνά σε σύγχυση και συναισθηματική ένταση, χωρίς ξεκάθαρη διέξοδο.

Πηγή: Unsplash

Νέα έρευνα δείχνει ότι η συνεχής έκθεση σε τέτοιου είδους συμπεριφορές συνδέεται με αυξημένο χρόνιο στρες, υψηλότερα επίπεδα κορτιζόλης και επιτάχυνση της βιολογικής γήρανσης. Με απλά λόγια, οι χαρακτήρες των ανθρώπων γύρω σου δεν επηρεάζουν μόνο το πώς νιώθεις, αλλά και το πώς λειτουργεί το σώμα σου σε βάθος χρόνου.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

συμπεριφορά σχέσεις χαρακτήρας
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
ΜΠΙΖΖΖ: «Tender» σε σκηνοθεσία Μαρίας Μέντζα στην κεντρική σκηνή του Επί Κολωνώ

ΜΠΙΖΖΖ: «Tender» σε σκηνοθεσία Μαρίας Μέντζα στην κεντρική σκηνή του Επί Κολωνώ

15.04.2026
Επόμενο
5 προορισμοί κοντά στην Αθήνα για το Σαββατοκύριακο

5 προορισμοί κοντά στην Αθήνα για το Σαββατοκύριακο

15.04.2026

Δες επίσης

Life

5 υγιεινά σνακ πριν το γυμναστήριο που θα αλλάξουν την ενέργειά σου

Food

Mason Jar Salads: Το trend που θα σε κάνει να ανυπομονείς για το lunch break στο γραφείο

Life

5 προορισμοί κοντά στην Αθήνα για το Σαββατοκύριακο

Life

Πώς να διπλώσεις εύκολα σεντόνι με λάστιχο

Life

Ζώδια και ρομαντισμός: Τα «παγόβουνα» του ζωδιακού που εκφράζουν την αγάπη τους με logic και spreadsheets

Life

6 ιδέες που μεταμορφώνουν τον χώρο σου σε ένα σύγχρονο design statement

Beauty

Αυτή είναι η απόχρωση που θα σε κάνει να ξεχάσεις για πάντα το nude μανικιούρ

Fashion

Σου έλειψε το καλοκαίρι; Αυτό είναι το fashion trend που θα το φέρει πιο κοντά

Fashion

Anne Hathaway: Το «cloud dress» που έκλεψε τις εντυπώσεις στο κόκκινο χαλί

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Εισήγηση σε Μητσοτάκη να δώσει το «δαχτυλίδι» στον Πιερρακάκη, όπως ο Σημίτης στον Παπανδρέου

Κλείνει ο κύκλος του Μητσοτάκη

«Κόκκινος συναγερμός» για την αφρικανική σκόνη

