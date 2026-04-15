Θέατρο 15.04.2026

ΜΠΙΖΖΖ: «Tender» σε σκηνοθεσία Μαρίας Μέντζα στην κεντρική σκηνή του Επί Κολωνώ

Από τις 7 έως τις 16 Μαΐου θα παρουσιαστεί στην κεντρική σκηνή του Επί Κολωνώ, στο πλαίσιο του ΜΠΙΖΖΖ 2026, η παράσταση «Tender» σε σκηνοθεσία και ερμηνεία Μαρίας Μέντζα.
Ταξιδέψτε στον κόσμο του Ντάφι, ενός τρυφερού αλλά θαρραλέου κλόουν, και ακολουθήστε τον στην περιπέτειά του στην ψηφιακή εποχή.

Ο ήρωάς μας μεταμορφώνεται σε influencer των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και καλείται να εξερευνήσει τα όρια μεταξύ της διαδικτυακής ψευδαίσθησης και της απτής πραγματικότητας.

Θα διαλέξει ο Ντάφι τον δρόμο της τεχνητής λάμψης ή θα παραμείνει πιστός στην αυθεντικότητά του;
Συνδεδεμένοι αλλά και μόνοι. Με χιούμορ και ευαισθησία, η παράσταση Tender σας προσκαλεί να αναλογιστείτε την αξία της αληθινής επαφής στις μέρες μας.

Σκηνοθετικό Σημείωμα

Σήμερα, σχεδόν κάθε πτυχή της ζωής μας περνά μέσα από το κινητό τηλέφωνο και σχεδόν όλοι αφιερώνουμε χρόνο μπροστά στον ίδιο “εικονικό” καθρέφτη — τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέσα σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα, κατακλυζόμαστε από εικόνες, πρόσωπα, πληροφορίες και αμέτρητες επιλογές. Παρακολουθώντας διαρκώς τις ζωές των άλλων, συχνά ξεχνάμε την δική μας αληθινή ταυτότητα και όσα πραγματικά έχουμε ανάγκη.
Το Tender γεννήθηκε μέσα από την βαθιά επιθυμία μου να επικοινωνήσω στον κόσμο την παραμελημένη μας ανάγκη για τρυφερότητα και για επιστροφή στην αυθεντικότητα. «Αγγελιοφόρος» της επιθυμίας αυτής και μοναδικός ήρωας της παράστασης, είναι ο κλόουν Ντάφι. Ένα πλάσμα τρυφερό, τρωτό που δεν ξέρουμε πόσο χρονών είναι αλλά που σίγουρα έχει ψυχή παιδιού. Στο κυνήγι της τελειότητας, ο ήρωάς μας δεν φοβάται την αποτυχία.
Ο Ντάφι θα προσπαθήσει να σταματήσει για λίγο τον χρόνο και να μας πάρει μαζί του στο ταξίδι του στην ψηφιακή εποχή. Ίσως απορήσουμε, ίσως γελάσουμε, ίσως συγκινηθούμε. Και ίσως, φεύγοντας, να κοιτάξουμε το κινητό μας λίγο διαφορετικά. Ή να το ξεχάσουμε για λίγο στην τσέπη, επειδή κάποιος δίπλα μας αξίζει περισσότερο την προσοχή μας.
Το Tender είναι μια γλυκιά υπενθύμιση πως δεν έχουμε ανάγκη να εντυπωσιάσουμε τον άλλον — έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον.

Η ταυτότητα της παράστασης

Σύλληψη/Σκηνοθεσία/Κείμενο: Μαρία Μέντζα
Επιμέλεια κίνησης: Ραλλού Σάββα
Μουσική σύνθεση: Andrea Salani, Oulcan
Ενδυματολογία: Ελευθερία Τσακίρη
Φωτογραφίες: Γρηγόρης Μέντζας
Σκηνοθεσία/παραγωγή/μοντάζ βίντεο: Γεράσιμος Καραχάλιος, Πάνος Καραμανώλης

Παίζει η ηθοποιός: Μαρία Μέντζα

Info

Τοποθεσία
Επί Κολωνώ, Ναυπλίου 12 & Λένορμαν 94, Αθήνα

Ημερομηνία:
Πέμπτη 07/05, ώρα: 20:00
Παρασκευή 08/05, ώρα: 20:00
Σάββατο 16/05, ώρα: 20:00

Διάρκεια: 60΄

Πληροφορίες: Τηλ.: 210 5138067
Τιμές εισιτηρίων: 12€ (γενική είσοδος)
Ηλεκτρονική Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/festival/mpizzz-2026/
Early Bird: 9€
[Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων]

Το πρόγραμμα των παραστάσεων μπορείτε να το βρείτε και στο ανανεωμένο website του Επί Κολωνώ

Δείτε το trailer του ΜΠΙΖΖΖ 2026!

ΘΕΑΤΡΟ Θέατρο Επί Κολωνώ ΜΠΙΖΖΖ πολιτισμός
