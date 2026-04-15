Life 15.04.2026

Πώς να διπλώσεις εύκολα σεντόνι με λάστιχο

Αν μέχρι σήμερα το δίπλωμα του σεντονιού σου φαινόταν χαοτικό, αυτή η μέθοδος το μετατρέπει σε υπόθεση λίγων δευτερολέπτων.
Πόπη Βασιλείου

Υπάρχουν δουλειές στο σπίτι που φαίνονται απλές, μέχρι τη στιγμή που πρέπει να τις κάνεις στην πράξη. Το δίπλωμα ενός σεντονιού με λάστιχο είναι ακριβώς μία από αυτές τις περιπτώσεις. Αν έχεις προσπαθήσει έστω και μία φορά, ξέρεις πολύ καλά ότι καταλήγει εύκολα σε ένα άμορφο «μπάχαλο» που δεν μπαίνει ποτέ σωστά στην ντουλάπα. Όμως, υπάρχει ένας απλός και πρακτικός τρόπος να το διπλώνεις σωστά, χωρίς κόπο και χωρίς εκνευρισμό, σαν να το έχεις μάθει από επαγγελματία καθαριότητας.

Αν θέλεις να το κάνεις σωστά, το πρώτο πράγμα που πρέπει να θυμάσαι είναι ότι το σεντόνι με λάστιχο θέλει «οργάνωση στις γωνίες». Αυτές είναι που κάνουν όλη τη διαφορά και μετατρέπουν το χάος σε τάξη.

Φέρε την άνοιξη στο σπίτι σου: Minimal αλλαγές που φέρνουν μεγάλη ανανέωση

1. Πιάνεις σωστά τις γωνίες

Ξεκινάς κρατώντας δύο γωνίες από τη μία πλευρά του σεντονιού. Το ιδανικό είναι να το έχεις από την καλή πλευρά προς τα έξω, ώστε να βλέπεις καθαρά τις ραφές και το λάστιχο.

2. «Κουμπώνεις» τις γωνίες μεταξύ τους

Φέρνεις τη μία γωνία μέσα στην άλλη, σαν να τις βάζεις η μία μέσα στην άλλη τσέπη. Αυτό είναι το σημείο που αρχίζει να σχηματίζεται το πρώτο σωστό σχήμα.

3. Επαναλαμβάνεις και για τις άλλες δύο γωνίες

Κάνεις ακριβώς το ίδιο και για τις υπόλοιπες γωνίες, ώστε το σεντόνι να αποκτήσει πιο τετραγωνισμένη μορφή και να «μαζευτεί» το λάστιχο προς τα μέσα.

4. Το απλώνεις σε επίπεδη επιφάνεια

Αφού έχεις πλέον συγκεντρώσει τις γωνίες, το απλώνεις σε κρεβάτι ή τραπέζι και το ισιώνεις με τα χέρια σου. Αυτό βοηθάει να φύγουν οι τσακίσεις και να σταθεροποιηθεί το σχήμα.

5. Το διπλώνεις σε καθαρό ορθογώνιο

Τέλος, το διπλώνεις στη μέση ή σε τρίτα, μέχρι να γίνει ένα τακτοποιημένο πακέτο που μπορείς να αποθηκεύσεις εύκολα στην ντουλάπα σου χωρίς να πιάνει χώρο.

Τι αποκαλύπτει για την προσωπικότητά σου το αν στρώνεις ή όχι το κρεβάτι σου κάθε πρωί
Μικρό έξυπνο μυστικό που κάνει τη διαφορά

Αν θέλεις πραγματικά να το κάνεις γρήγορα, το πιο σημαντικό είναι να «κλειδώνεις» πάντα πρώτα τις γωνίες. Όταν αυτό γίνει συνήθεια, το δίπλωμα του σεντονιού με λάστιχο δεν θα σου φαίνεται ποτέ ξανά δύσκολο ή κουραστικό.

Κάπως έτσι, μια από τις πιο εκνευριστικές δουλειές του σπιτιού μετατρέπεται σε μια απλή διαδικασία λίγων λεπτών που σου δίνει τάξη, οργάνωση και πολύ πιο τακτοποιημένη ντουλάπα.

Κάνεις ανακαίνιση στο μπάνιο; Αυτά είναι τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσεις

Ζώδια και ρομαντισμός: Τα «παγόβουνα» του ζωδιακού που εκφράζουν την αγάπη τους με logic και spreadsheets

Ζώδια και ρομαντισμός: Τα «παγόβουνα» του ζωδιακού που εκφράζουν την αγάπη τους με logic και spreadsheets

15.04.2026
Επόμενο
ΜΠΙΖΖΖ: «Tender» σε σκηνοθεσία Μαρίας Μέντζα στην κεντρική σκηνή του Επί Κολωνώ

ΜΠΙΖΖΖ: «Tender» σε σκηνοθεσία Μαρίας Μέντζα στην κεντρική σκηνή του Επί Κολωνώ

15.04.2026

Life

5 υγιεινά σνακ πριν το γυμναστήριο που θα αλλάξουν την ενέργειά σου

15.04.2026
Mason Jar Salads: Το trend που θα σε κάνει να ανυπομονείς για το lunch break στο γραφείο
Food

Mason Jar Salads: Το trend που θα σε κάνει να ανυπομονείς για το lunch break στο γραφείο

15.04.2026
5 προορισμοί κοντά στην Αθήνα για το Σαββατοκύριακο
Life

5 προορισμοί κοντά στην Αθήνα για το Σαββατοκύριακο

15.04.2026
Αυτοί οι χαρακτήρες ανθρώπων μπορεί να σε «γερνάνε» χωρίς να το καταλαβαίνεις
Life

Αυτοί οι χαρακτήρες ανθρώπων μπορεί να σε «γερνάνε» χωρίς να το καταλαβαίνεις

15.04.2026
Ζώδια και ρομαντισμός: Τα «παγόβουνα» του ζωδιακού που εκφράζουν την αγάπη τους με logic και spreadsheets
Life

Ζώδια και ρομαντισμός: Τα «παγόβουνα» του ζωδιακού που εκφράζουν την αγάπη τους με logic και spreadsheets

15.04.2026
6 ιδέες που μεταμορφώνουν τον χώρο σου σε ένα σύγχρονο design statement
Life

6 ιδέες που μεταμορφώνουν τον χώρο σου σε ένα σύγχρονο design statement

15.04.2026
Αυτή είναι η απόχρωση που θα σε κάνει να ξεχάσεις για πάντα το nude μανικιούρ
Beauty

Αυτή είναι η απόχρωση που θα σε κάνει να ξεχάσεις για πάντα το nude μανικιούρ

15.04.2026
Σου έλειψε το καλοκαίρι; Αυτό είναι το fashion trend που θα το φέρει πιο κοντά
Fashion

Σου έλειψε το καλοκαίρι; Αυτό είναι το fashion trend που θα το φέρει πιο κοντά

15.04.2026
Anne Hathaway: Το «cloud dress» που έκλεψε τις εντυπώσεις στο κόκκινο χαλί
Fashion

Anne Hathaway: Το «cloud dress» που έκλεψε τις εντυπώσεις στο κόκκινο χαλί

15.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Εισήγηση σε Μητσοτάκη να δώσει το «δαχτυλίδι» στον Πιερρακάκη, όπως ο Σημίτης στον Παπανδρέου

Εισήγηση σε Μητσοτάκη να δώσει το «δαχτυλίδι» στον Πιερρακάκη, όπως ο Σημίτης στον Παπανδρέου

Κλείνει ο κύκλος του Μητσοτάκη

Κλείνει ο κύκλος του Μητσοτάκη

«Κόκκινος συναγερμός» για την αφρικανική σκόνη

«Κόκκινος συναγερμός» για την αφρικανική σκόνη