Πώς να διπλώσεις εύκολα σεντόνι με λάστιχο

Αν μέχρι σήμερα το δίπλωμα του σεντονιού σου φαινόταν χαοτικό, αυτή η μέθοδος το μετατρέπει σε υπόθεση λίγων δευτερολέπτων.

Υπάρχουν δουλειές στο σπίτι που φαίνονται απλές, μέχρι τη στιγμή που πρέπει να τις κάνεις στην πράξη. Το δίπλωμα ενός σεντονιού με λάστιχο είναι ακριβώς μία από αυτές τις περιπτώσεις. Αν έχεις προσπαθήσει έστω και μία φορά, ξέρεις πολύ καλά ότι καταλήγει εύκολα σε ένα άμορφο «μπάχαλο» που δεν μπαίνει ποτέ σωστά στην ντουλάπα. Όμως, υπάρχει ένας απλός και πρακτικός τρόπος να το διπλώνεις σωστά, χωρίς κόπο και χωρίς εκνευρισμό, σαν να το έχεις μάθει από επαγγελματία καθαριότητας.

Αν θέλεις να το κάνεις σωστά, το πρώτο πράγμα που πρέπει να θυμάσαι είναι ότι το σεντόνι με λάστιχο θέλει «οργάνωση στις γωνίες». Αυτές είναι που κάνουν όλη τη διαφορά και μετατρέπουν το χάος σε τάξη.

1. Πιάνεις σωστά τις γωνίες

Ξεκινάς κρατώντας δύο γωνίες από τη μία πλευρά του σεντονιού. Το ιδανικό είναι να το έχεις από την καλή πλευρά προς τα έξω, ώστε να βλέπεις καθαρά τις ραφές και το λάστιχο.

2. «Κουμπώνεις» τις γωνίες μεταξύ τους

Φέρνεις τη μία γωνία μέσα στην άλλη, σαν να τις βάζεις η μία μέσα στην άλλη τσέπη. Αυτό είναι το σημείο που αρχίζει να σχηματίζεται το πρώτο σωστό σχήμα.

3. Επαναλαμβάνεις και για τις άλλες δύο γωνίες

Κάνεις ακριβώς το ίδιο και για τις υπόλοιπες γωνίες, ώστε το σεντόνι να αποκτήσει πιο τετραγωνισμένη μορφή και να «μαζευτεί» το λάστιχο προς τα μέσα.

4. Το απλώνεις σε επίπεδη επιφάνεια

Αφού έχεις πλέον συγκεντρώσει τις γωνίες, το απλώνεις σε κρεβάτι ή τραπέζι και το ισιώνεις με τα χέρια σου. Αυτό βοηθάει να φύγουν οι τσακίσεις και να σταθεροποιηθεί το σχήμα.

5. Το διπλώνεις σε καθαρό ορθογώνιο

Τέλος, το διπλώνεις στη μέση ή σε τρίτα, μέχρι να γίνει ένα τακτοποιημένο πακέτο που μπορείς να αποθηκεύσεις εύκολα στην ντουλάπα σου χωρίς να πιάνει χώρο.

Μικρό έξυπνο μυστικό που κάνει τη διαφορά

Αν θέλεις πραγματικά να το κάνεις γρήγορα, το πιο σημαντικό είναι να «κλειδώνεις» πάντα πρώτα τις γωνίες. Όταν αυτό γίνει συνήθεια, το δίπλωμα του σεντονιού με λάστιχο δεν θα σου φαίνεται ποτέ ξανά δύσκολο ή κουραστικό.

Κάπως έτσι, μια από τις πιο εκνευριστικές δουλειές του σπιτιού μετατρέπεται σε μια απλή διαδικασία λίγων λεπτών που σου δίνει τάξη, οργάνωση και πολύ πιο τακτοποιημένη ντουλάπα.

