Διακόσμηση 08.04.2026

Κάνεις ανακαίνιση στο μπάνιο; Αυτά είναι τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσεις

Το μπάνιο γίνεται το κεντρικό σημείο πολυτέλειας και αισθητικής σε κάθε σπίτι, συνδυάζοντας λειτουργικότητα και ξεχωριστή ατμόσφαιρα
Μαρία Χατζηγιάννη

Η ανακαίνιση του μπάνιου σου μπορεί να φαίνεται δύσκολη, ειδικά όταν θέλεις να συνδυάσεις αισθητική, πρακτικότητα και αξία για το σπίτι σου. Αντί να επιλέξεις απλές και ασφαλείς λύσεις, υπάρχουν τρόποι να κάνεις το μπάνιο σου σημείο αναφοράς για πολυτέλεια και άνεση, αυξάνοντας ταυτόχρονα την αξία της κατοικίας σου.

Μία από τις πιο αποδοτικές κινήσεις είναι να δημιουργήσεις ένα πολυτελές ντους που θυμίζει spa. Με γυάλινα χωρίσματα, διπλές κεφαλές ντους και φυσικά υλικά όπως μάρμαρο ή ποιοτική κεραμική, το μπάνιο σου μετατρέπεται σε χώρο χαλάρωσης και υψηλής αισθητικής. Ακόμα και μικρές αλλαγές, όπως η αντικατάσταση της κουρτίνας με σταθερό γυάλινο διάφραγμα ή η προσθήκη διακοσμητικών στοιχείων, μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά.

Κάνε το ντους το κεντρικό σημείο

Επένδυσε την προσοχή και τον προϋπολογισμό σου στο ντους, αφήνοντας τα υπόλοιπα στοιχεία του μπάνιου ουδέτερα και διαχρονικά. Ένα εντυπωσιακό ντους γίνεται το κυρίαρχο στοιχείο του χώρου, ενώ η ουδέτερη παλέτα στα υπόλοιπα εξασφαλίζει κομψότητα και μακροχρόνια αξία.

Επέλεξε φυσικά υλικά

Το μάρμαρο ή η υψηλής ποιότητας κεραμική δίνουν αίσθηση πολυτέλειας και αντοχής στον χρόνο. Τα φυσικά υλικά προσφέρουν υφή και βάθος στο μπάνιο σου, ενώ δημιουργούν μια βάση πάνω στην οποία μπορείς να προσθέσεις διακοσμητικά στοιχεία ή έπιπλα με παιχνιδιάρικο χαρακτήρα.

Πρόσθεσε διπλές κεφαλές ντους για απόλυτη χαλάρωση

Η προσθήκη δεύτερης κεφαλής στο ντους αυξάνει την άνεση και ενισχύει την αίσθηση πολυτέλειας. Πρόκειται για μία σχετικά εύκολη αναβάθμιση που μπορείς να κάνεις κατά τη διάρκεια της ανακαίνισης χωρίς πολύπλοκες αλλαγές σε σωληνώσεις και κατασκευές.

Αντικατάστησε την κουρτίνα με γυαλί

Ακόμα και μικρές αλλαγές κάνουν μεγάλη διαφορά. Ένα γυάλινο διάφραγμα ή splash guard αντικαθιστά άμεσα την παλιά κουρτίνα και προσφέρει καθαρή, πολυτελή αίσθηση στο μπάνιο σου, ανεβάζοντας την αξία του χώρου και την ελκυστικότητά του.

Με λίγες στοχευμένες κινήσεις, μπορείς να μετατρέψεις το μπάνιο σου σε έναν χώρο που συνδυάζει άνεση, αισθητική και υψηλή αξία για το σπίτι σου.

Κεντρική Εικόνα: Unsplash 

Θες πιο σύγχρονο σπίτι; Εμπιστεύσου τη vintage διακόσμηση

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Δες επίσης

Το μυστικό που κάνει το τσουρέκι σου αφράτο σαν σύννεφο
Food

Το μυστικό που κάνει το τσουρέκι σου αφράτο σαν σύννεφο

08.04.2026
Η απόλυτη fitness ρουτίνα που θα σου δώσει ενέργεια, αυτοπεποίθηση και ευεξία
Fitness

Η απόλυτη fitness ρουτίνα που θα σου δώσει ενέργεια, αυτοπεποίθηση και ευεξία

08.04.2026
Πάσχα χωρίς άγχος: 5 tips για να πάρεις όσα χρειάζεσαι στη βαλίτσα σου
Life

Πάσχα χωρίς άγχος: 5 tips για να πάρεις όσα χρειάζεσαι στη βαλίτσα σου

08.04.2026
Τι λαμπάδα θα κρατούν τα ζώδια το βράδυ της Ανάστασης;
Life

Τι λαμπάδα θα κρατούν τα ζώδια το βράδυ της Ανάστασης;

08.04.2026
Ξέχνα τα σκληρά κουλουράκια: Τα 3 μυστικά που τα κρατάνι αφράτα για μέρες
Food

Ξέχνα τα σκληρά κουλουράκια: Τα 3 μυστικά που τα κρατάνι αφράτα για μέρες

08.04.2026
Μαγειρίτσα: Το μυστικό με το λεμόνι που δεν κόβει ποτέ
Food

Μαγειρίτσα: Το μυστικό με το λεμόνι που δεν κόβει ποτέ

08.04.2026
Έκλεισες ραντεβού για μανικιούρ; Η Kylie Jenner έχει την πιο ανοιξιάτικη πρόταση
Beauty

Έκλεισες ραντεβού για μανικιούρ; Η Kylie Jenner έχει την πιο ανοιξιάτικη πρόταση

08.04.2026
Βαρέθηκες τα loafers; Αυτή είναι η up-to-date εναλλακτική που προτείνουν οι fashionistas
Fashion

Βαρέθηκες τα loafers; Αυτή είναι η up-to-date εναλλακτική που προτείνουν οι fashionistas

08.04.2026
Η τολμηρή επιλογή της Meryl Streep στο Τόκιο αποδεικνύει ότι η Miranda Priestly ζει ακόμα
Fashion

Η τολμηρή επιλογή της Meryl Streep στο Τόκιο αποδεικνύει ότι η Miranda Priestly ζει ακόμα

08.04.2026
Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Ανανέωσε την κουζίνα σου χωρίς ανακαίνιση- 7 μικρές αλλαγές που κάνουν τη διαφορά

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Αυτή είναι η σωστή ώρα της ημέρας που πρέπει να τρως το γιαούρτι σου

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Μείωσε τους λογαριασμούς ρεύματος με καθημερινά έξυπνα trick

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Κατσαρίδες στο σπίτι: Πώς να τις αποφύγεις και να προστατέψεις την υγεία σου

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα αντικείμενα που δεν πρέπει να καθαρίζεις ποτέ με ζεστό νερό

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Τα 3 ζώδια που την «κάνουν» από τη σχέση με την πρώτη δυσκολία

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Μιντιακός Καύσωνας: Από τα «Σύννεφα» του Ιράν στις «Φουρτούνες» του ΕΣΡ, τον Τραμπ και το Κυνήγι των… Τρολ!

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Με ορίζοντα το 2028 η «πλατφόρμα των Ι.Β. Βαρδινογιάννη, Θ. Κυριακού, Β. Μαρινάκη

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Η αθέατη μετάλλαξη της Alter Ego: Όταν το περιεχόμενο γίνεται «καύσιμο» για δεδομένα

Σενάρια τρόμου εν μέσω σκανδάλων: Σε κρίση το Μαξίμου

Σενάρια τρόμου εν μέσω σκανδάλων: Σε κρίση το Μαξίμου

Με περιοδείες και εξαγγελίες προσπαθεί να αλλάξει το κλίμα στην επαρχία ο πρωθυπουργός

Με περιοδείες και εξαγγελίες προσπαθεί να αλλάξει το κλίμα στην επαρχία ο πρωθυπουργός

Η Alpha Bank επιστρέφει στις ρίζες της

Η Alpha Bank επιστρέφει στις ρίζες της