Ζώδια και ρομαντισμός: Τα «παγόβουνα» του ζωδιακού που εκφράζουν την αγάπη τους με logic και spreadsheets

Αν είσαι από εκείνους τους τύπους που συγκινούνται με κάθε ρομαντική comedy και ονειρεύονται προτάσεις γάμου κάτω από τον έναστρο ουρανό με τη συνοδεία βιολιών, τότε μάλλον πρέπει να προετοιμαστείς ψυχολογικά για το τι θα διαβάσεις στη συνέχεια. Η αστρολογία δεν είναι μόνο ροζ συννεφάκια και έρωτες με την πρώτη ματιά, υπάρχει μια ολόκληρη κατηγορία ζωδίων που, αν τους μιλήσεις για «αιώνια αγάπη» και «πεταλούδες στο στομάχι», το πιθανότερο είναι να σου απαντήσουν με ένα ειρωνικό μειδίαμα ή να αρχίσουν να σου αναλύουν τις βιολογικές διεργασίες του εγκεφάλου. Αυτά τα «παγόβουνα» του ζωδιακού δεν είναι απαραίτητα αναίσθητοι ή σκληροί, απλά λειτουργούν με μια εντελώς διαφορετική συχνότητα, όπου η λογική, η πρακτικότητα και η αυτονομία έχουν τον πρώτο λόγο. Για εκείνους, ο ρομαντισμός μοιάζει συχνά με μια ανούσια παράσταση που καταναλώνει χρόνο και ενέργεια, ενώ η πραγματική σύνδεση χτίζεται μέσα από την καθημερινότητα, τη συνέπεια και τις πράξεις που έχουν πραγματικό αντίκρισμα. Ετοίμασε, λοιπόν, τον εαυτό σου για μια δόση ωμού κυνισμού, γιατί αυτά τα τέσσερα ζώδια είναι εδώ για να σου θυμίσουν πως η ζωή δεν είναι ταινία της Disney και πως μερικές φορές η πιο ερωτική κίνηση που μπορείς να κάνεις είναι να πληρώσεις τον λογαριασμό του ρεύματος ή να διορθώσεις μια βρύση που στάζει.

1.Αιγόκερως: Ο CEO των συναισθημάτων

Για τον Αιγόκερω, ο ρομαντισμός είναι μια επένδυση που συχνά δεν έχει καλό ROI (Return on Investment). Μην περιμένεις να σου γράψει ποίημα ή να σου φέρει αρκουδάκια. Θα σου δείξει ότι σε αγαπάει βοηθώντας σε να οργανώσεις τα οικονομικά σου ή σχεδιάζοντας το μέλλον σας με μαθηματική ακρίβεια. Για εκείνον, το να είναι «εκεί» στις δύσκολες στιγμές είναι χίλιες φορές πιο σημαντικό από ένα μπουκέτο τριαντάφυλλα που θα μαραθούν σε τρεις μέρες.

2.Υδροχόος: Η αγάπη είναι ένα κοινωνικό πείραμα

Ο Υδροχόος θεωρεί τον παραδοσιακό ρομαντισμό «mainstream» και κάπως παρωχημένο. Είναι το ζώδιο που θα σου προτείνει να πάτε για skydiving αντί για δείπνο, ή που θα σου αναλύσει τη θεωρία των πάντων ενώ εσύ προσπαθείς να του κρατήσεις το χέρι. Η συναισθηματική απόσταση είναι το ασφαλές του μέρος και η ανάγκη του για ανεξαρτησία τον κάνει να φαίνεται συχνά ψυχρός, ακόμα κι αν μέσα του σε νοιάζεται πραγματικά.

3.Παρθένος: Η αγάπη περνάει από το… check-list

Αν ο Παρθένος σου κάνει κριτική για τον τρόπο που τακτοποίησες τα πιάτα, αυτό είναι το δικό του «σ’ αγαπώ». Είναι τόσο απασχολημένος με το να διορθώνει τις ατέλειες του κόσμου, που δεν του μένει χρόνος για γλυκανάλατες εκδηλώσεις. Ο ρομαντισμός του είναι πρακτικός: θα σου φέρει φάρμακα αν αρρωστήσεις ή θα σου θυμίσει το ραντεβού στον οδοντίατρο. Τα κεριά και τα λουλούδια του φαίνονται απλώς ακατάστατα και περιττά έξοδα.

4.Δίδυμοι: Πολύ μπλα-μπλα, καθόλου συναίσθημα

Ο Δίδυμος μπορεί να σε γοητεύσει με τα λόγια του, αλλά μόλις η κουβέντα σοβαρέψει και αρχίσει να μυρίζει «ρομαντισμό», θα πετάξει ένα αστείο και θα αλλάξει θέμα. Η ανάγκη του για διαρκή εναλλαγή τον κάνει να βαριέται τις κλασικές ρομαντικές κινήσεις. Προτιμά την πνευματική διέγερση και το έξυπνο φλερτ από τις βαθιές εξομολογήσεις. Αν περιμένεις να δακρύσει από συγκίνηση, μάλλον θα περιμένεις για πολύ καιρό.

Σε έναν κόσμο που έχει εθιστεί στα φίλτρα του Instagram και στις υπερπαραγωγές των ρομαντικών κομεντί, αυτά τα τέσσερα ζώδια έρχονται να μας προσγειώσουν στην πραγματικότητα με έναν τρόπο που, αν και μοιάζει απότομος, είναι ίσως ο πιο ειλικρινής που υπάρχει. Μπορεί να μην σου χαρίσουν το «Happily Ever After» που ονειρευόσουν, ούτε να γεμίσουν το σαλόνι σου με ροδοπέταλα, αλλά θα σου προσφέρουν κάτι πολύ πιο σπάνιο: μια αγάπη χωρίς περιτυλίγματα, βασισμένη στην αλήθεια και την ουσία. Το να μάθεις να αποκωδικοποιείς τον κυνισμό ενός Αιγόκερου ή την πνευματική απόσταση ενός Υδροχόου είναι σαν να μαθαίνεις μια νέα γλώσσα – δύσκολη στην αρχή, αλλά γεμάτη βάθος μόλις την κατακτήσεις. Αν, λοιπόν, ο σύντροφός σου ανήκει σε αυτή την «παγωμένη» τετράδα, μην βιαστείς να τον κατηγορήσεις για έλλειψη αισθημάτων. Απλώς παρατήρησε τις μικρές, πρακτικές κινήσεις που κάνει καθημερινά για σένα. Γιατί στο τέλος της ημέρας, η ασφάλεια ενός ανθρώπου που ξέρει να στηρίζει τα λόγια του με πράξεις είναι πολύ πιο ερωτική από οποιαδήποτε εφήμερη, γλυκανάλατη υπόσχεση. Καλή τύχη στις «λογικές» σας περιπέτειες!

