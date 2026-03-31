Η Μασσαλία όπως δεν την έχεις ξαναδεί – Ένα ταξίδι μέσα από 9 ταινίες

Η Μασσαλία, μια πόλη που δύσκολα αφήνει κάποιον αδιάφορο, αποτελεί πηγή έμπνευσης για κινηματογραφιστές από όλο τον κόσμο. Περιτριγυρισμένη από κολπίσκους και θαμνώδη βλάστηση, με το Παλιό της Λιμάνι και τα σπίτια της με τη χαρακτηριστική, ανεπιτήδευτη γοητεία τους, η Μασσαλία έχει φιλοξενήσει αμέτρητες ταινίες στη μεγάλη οθόνη. Είτε πρόκειται για ντόπιους δημιουργούς είτε για επισκέπτες, πολλοί έχουν επιδιώξει να αιχμαλωτίσουν την ομορφιά και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της μέσα από τον φακό τους. Το κινηματογραφικό της αποτύπωμα είναι βαθύ, προσκαλώντας τους θεατές σε ένα ατελείωτο ταξίδι στις γωνιές της.

Η σύγχρονη Κκινηματογραφική ματιά

Τα τελευταία χρόνια, η Μασσαλία συνέχισε να αποτελεί ένα ζωντανό σκηνικό για σύγχρονες κινηματογραφικές παραγωγές, αναδεικνύοντας διαφορετικές πτυχές της πόλης. Οι βόρειες συνοικίες της πόλης, για παράδειγμα, αποτέλεσαν το φόντο για την ταινία «Bonne mère» του Hafsia Herzi το 2021. Η ταινία αυτή, μέσα από την ευαισθησία της Herzi, ζωγραφίζει την πόλη με πολύ περισσότερες αποχρώσεις, σε αντίθεση με την πιο σκληρή απεικόνιση που είχε κάνει ο Cédric Jimenez στην ταινία «BAC Nord» κάποια χρόνια νωρίτερα, αναδεικνύοντας την πολυπλοκότητα και τις αντιθέσεις της καθημερινότητας.

Λίγο πιο μακριά από το αστικό τοπίο, η περιοχή των Καλαγκών (Calanques), με την άγρια φυσική της ομορφιά, πρωταγωνίστησε στην ταινία «Houria» της Mounia Meddour, επίσης του 2021. Η ταινία αυτή μας ταξίδεψε στα μονοπάτια και τις ακτές της περιοχής, αποκαλύπτοντας μια διαφορετική, πιο απομονωμένη πλευρά της Μασσαλίας.

Προχωρώντας προς το μέλλον, το 2024 αναμένεται να κυκλοφορήσει η ταινία «Les Femmes au balcon» της Noémie Merlant, η οποία διαδραματίζεται στην ακτογραμμή των Καταλάνων (Catalans), μια περιοχή γνωστή για τις παραλίες και την κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρά της. Επιπλέον, το 2025 θα δούμε την πρώτη ταινία της Prïncia Car, με τίτλο «Les Filles désir», η οποία θα μας μεταφέρει στην παραλία των Προφητών (Prophètes), έναν ακόμα εμβληματικό προορισμό της Μασσαλίας. Αυτές οι παραγωγές υπογραμμίζουν τη διαχρονική έλξη της πόλης για τους κινηματογραφιστές, οι οποίοι συνεχίζουν να ανακαλύπτουν και να αναδεικνύουν τις ποικίλες πτυχές της.

Πέρα από τις σύγχρονες παραγωγές, η Μασσαλία έχει μια πλούσια κινηματογραφική ιστορία, με ταινίες που έχουν αφήσει το στίγμα τους και έχουν συμβάλει στη διαμόρφωση της εικόνας της ως κινηματογραφικού τοπίου.

«L’Heure exquise» του René Allio (1981)

Στο «L’Heure exquise», ο σκηνοθέτης René Allio μας προσκαλεί σε ένα συγκινητικό ντοκιμαντέρ, όπου διατρέχει τις διαδρομές της νιότης του, που πέρασε στη Μασσαλία. Η πόλη αυτή, η γενέθλια γη του, γίνεται το κεντρικό αντικείμενο της ταινίας του. Ο Allio αφηγείται τις μελωδίες της παιδικής του ηλικίας, που τοποθετούνται στη δεκαετία του 1920, και στη συνέχεια αναφέρεται με τρυφερότητα στις ιστορίες της οικογένειάς του, πριν ολοκληρώσει με ένα αυτοβιογραφικό πορτρέτο. Η ταινία αυτή, που κινείται ανάμεσα στην ύπαιθρο, την πόλη και το απέραντο γαλάζιο, αποτελεί ένα προσωπικό ταξίδι μνήμης και αναστοχασμού, όπου η Μασσαλία δεν είναι απλώς ένα σκηνικό, αλλά ένας ζωντανός χαρακτήρας που διαμορφώνει την ταυτότητα του δημιουργού.

«Nénette et Boni» της Claire Denis (1996)

Η Μασσαλία σπάνια έχει εμφανιστεί τόσο ζωντανή και σαρκική όσο μέσα από το βλέμμα της Claire Denis στην ταινία της «Nénette et Boni». Η Claire Denis, γνωστή για τη δημιουργία πολύπλοκων έργων, που ενίοτε είναι αργών ρυθμών, αλλά πάντα με μια αφοπλιστική αισθησιακότητα, καταφέρνει να αποτυπώσει την ψυχή της πόλης. Στην ταινία, παρακολουθούμε τον χαρακτήρα του Boni, ο οποίος, μαζί με τους φίλους του, διαχειρίζεται μια πιτσαρία στο λιμάνι και περνά τις μέρες του ονειρευόμενος την αρτοποιό της γειτονιάς.

Η ζωή του ανατρέπεται όταν η Nénette, η 15χρονη αδερφή του, το σκάει από το οικοτροφείο της για να τον συναντήσει. Έγκυος σε ένα παιδί που δεν επιθυμεί, η Nénette διαταράσσει την ήδη εύθραυστη ζωή του Boni, ο οποίος, ακόμα έφηβος, πρέπει να μάθει να παραμερίζει τη δυσαρέσκειά του, την αμηχανία του και τις κακές του συνήθειες. Η ταινία αποτελεί μια βαθιά εξερεύνηση των οικογενειακών σχέσεων, της εφηβείας και της αναζήτησης ταυτότητας, με τη Μασσαλία να λειτουργεί ως ένα δυναμικό, αισθησιακό φόντο που αντικατοπτρίζει τις εσωτερικές συγκρούσεις των χαρακτήρων. Η πόλη, με την πολυμορφία και τον παλμό της, γίνεται κομμάτι της ερωτικής και συναισθηματικής ατμόσφαιρας που χαρακτηρίζει το έργο της Denis.

«Samia» του Philippe Faucon (2000)

Στην ταινία «Samia» του Philippe Faucon, το επίκεντρο είναι μια γαλλική οικογένεια αλγερινής καταγωγής, και η ταινία εξερευνά τις δυσκολίες, αλλά και τον πλούτο, μιας πολυπολιτισμικής κουλτούρας. Η Μασσαλία, ως η κατεξοχήν ακατάληπτη πόλη, γίνεται το ιδανικό σκηνικό για αυτή την ιστορία. Η έφηβη πρωταγωνίστρια Samia, την οποία υποδύεται η φωτεινή Lynda Benahouda, αρνείται να αφήσει τη ζωή της να υπαγορευτεί από άλλους. Αντιθέτως, προτιμά να παρατηρεί προσεκτικά τον κόσμο γύρω της, με την ελπίδα να εφεύρει τη δική της πορεία.

Η ταινία αναδεικνύει την πολυπλοκότητα της ταυτότητας και της ένταξης σε μια κοινωνία με διαφορετικές παραδόσεις και αξίες. Η Samia εκφράζει μια αντίσταση στις προκαθορισμένες διαδρομές, αναζητώντας την αυτονομία και την αυθεντικότητα. Η Μασσαλία, με το μείγμα πολιτισμών και την ανοιχτή της φύση, λειτουργεί ως καθρέφτης αυτής της αναζήτησης, επιτρέποντας στην ηρωίδα να διαμορφώσει τη δική της, μοναδική τροχιά, μακριά από περιορισμούς και συμβάσεις.

«Marseille» της Angela Schanelec (2003)

Μια άλλη κινηματογραφίστρια που έκανε τη Μασσαλία να ακτινοβολεί είναι η Angela Schanelec. Σε αυτό το υπνωτιστικό δράμα, η Γερμανίδα σκηνοθέτιδα και σεναριογράφος ακολουθεί τη Σοφία, μια φωτογράφο που βρίσκεται σε διακοπές στη φωκαϊκή πόλη, αφού αντάλλαξε το διαμέρισμά της στο Βερολίνο με ένα στούντιο στη Μασσαλία. Η ταινία, με την ιδιαίτερη αισθητική της Schanelec, εξερευνά την απομόνωση, την αναζήτηση και την επίδραση του περιβάλλοντος στην ανθρώπινη ψυχή. Η Μασσαλία, με το φως της, τα τοπία της και την ατμόσφαιρά της, γίνεται ένα μέρος όπου η Σοφία προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει τον εαυτό της, μέσα από την τέχνη της φωτογραφίας και την επαφή με έναν νέο, άγνωστο τόπο. Η πόλη λειτουργεί ως καταλύτης για εσωτερικές αναζητήσεις, προσφέροντας ένα διαφορετικό πλαίσιο για την προσωπική της ανάπτυξη και ανακάλυψη.

Η Μασσαλία: Ένας ατελείωτος κινηματογραφικός καμβάς

Οι ταινίες αυτές, παλαιότερες και πιο σύγχρονες, αποδεικνύουν ότι η Μασσαλία είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό σκηνικό. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός, μια πόλη με πολλές όψεις, που εμπνέει τους δημιουργούς να αφηγηθούν ιστορίες για την ανθρώπινη φύση, την κοινωνία, τις σχέσεις και την αναζήτηση της ταυτότητας. Από τις βόρειες συνοικίες μέχρι τις παραλίες, από τις Καλαγκές μέχρι το Παλιό Λιμάνι, κάθε γωνιά της πόλης προσφέρει μια μοναδική ατμόσφαιρα και ένα πλούσιο υπόβαθρο για κινηματογραφικές αφηγήσεις.

Είτε πρόκειται για την προσωπική αναδρομή ενός σκηνοθέτη στην παιδική του ηλικία, είτε για την εξερεύνηση των οικογενειακών δεσμών, είτε για την αναζήτηση της αυτονομίας σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, η Μασσαλία βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο. Η ικανότητά της να μεταμορφώνεται και να προσαρμόζεται στις ανάγκες της κάθε ιστορίας, διατηρώντας παράλληλα τον αναγνωρίσιμο χαρακτήρα της, την καθιστά έναν ατελείωτο κινηματογραφικό καμβά. Οι ταινίες αυτές, λοιπόν, λειτουργούν ως ένα κάλεσμα προς τους σινεφίλ να επεκτείνουν το ταξίδι τους στην ακτή της νότιας Γαλλίας, όχι μόνο μέσα από την οθόνη, αλλά και μέσα από την πραγματική εμπειρία της πόλης που τόσοι πολλοί σκηνοθέτες έχουν αγαπήσει και αποτυπώσει με το δικό τους μοναδικό τρόπο. Η Μασσαλία συνεχίζει να γοητεύει, να εμπνέει και να προσκαλεί σε νέες κινηματογραφικές περιπέτειες, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ως έναν από τους πιο εμβληματικούς προορισμούς για την έβδομη τέχνη.

Κεντρική φωτογραφία: Από την ταινία «Marseille» της Angela Schanelec.

