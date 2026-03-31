Αντιμέτωπη με αγωγή η Taylor Swift για το The Life of a Showgirl

Η Taylor Swift βρίσκεται αντιμέτωπη με αγωγή για παραβίαση εμπορικού σήματος εξαιτίας του τελευταίου της άλμπουμ «The Life of a Showgirl», σε μια υπόθεση που ήδη προκαλεί έντονο ενδιαφέρον στον χώρο της διεθνούς δισκογραφίας. Η αγωγή κατατέθηκε τη Δευτέρα σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Καλιφόρνιας από τη συγγραφέα και performer Maren Wade, η οποία υποστηρίζει ότι η τραγουδίστρια αγνόησε συνειδητά την προϋπάρχουσα χρήση παρόμοιου τίτλου.

Η Maren Wade στρέφεται νομικά τόσο κατά της Taylor Swift όσο και κατά της εταιρείας UMG Recordings, επικαλούμενη παραβίαση εμπορικού σήματος, ψευδή δήλωση προέλευσης και αθέμιτο ανταγωνισμό. Ζητεί αποζημιώσεις απροσδιόριστου ύψους, καθώς και δικαστική εντολή που θα απαγορεύει στην τραγουδίστρια να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τον τίτλο του άλμπουμ της.

Η νομική εκπρόσωπος της Maren Wade, Jaymie Parkinnen, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «ένας σόλο καλλιτέχνης που αφιέρωσε δώδεκα χρόνια για να χτίσει ένα brand δεν θα έπρεπε να βλέπει να εξαφανίζεται επειδή εμφανίστηκε κάποιος ισχυρότερος». Η δήλωση αυτή αποτυπώνει τον πυρήνα της διαμάχης, που αφορά τη σύγκρουση ανάμεσα σε μια ανεξάρτητη δημιουργό και μια από τις ισχυρότερες προσωπικότητες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

Η υπόθεση έχει τις ρίζες της στο 2014, όταν η Maren Wade, γνωστή από τη συμμετοχή της στο «America’s Got Talent», ξεκίνησε να γράφει τη στήλη «Confessions of a Showgirl» στην εφημερίδα Las Vegas Weekly. Το εγχείρημα αυτό εξελίχθηκε σταδιακά σε podcast και ζωντανή σκηνική παράσταση με στοιχεία pop και jazz. Το εμπορικό σήμα που κατοχύρωσε καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, από ζωντανές παραστάσεις έως θεατρικές παραγωγές και τηλεοπτικό περιεχόμενο.

Τον περασμένο χρόνο, η Taylor Swift κυκλοφόρησε το δωδέκατο άλμπουμ της με τίτλο «The Life of a Showgirl». Σύμφωνα με την αγωγή, η προώθηση του έργου ήταν εκτεταμένη και άμεση. Όπως αναφέρεται στο δικόγραφο, «μέσα σε λίγες εβδομάδες, ο τίτλος χρησιμοποιήθηκε σε καταναλωτικά προϊόντα, τοποθετήθηκε σε ετικέτες και συσκευασίες και αξιοποιήθηκε ως αναγνωριστικό προέλευσης σε εμπορικά δίκτυα, όλα απευθυνόμενα στο ίδιο κοινό που η ενάγουσα καλλιεργούσε επί χρόνια».

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι, όταν η Taylor Swift επιχείρησε να κατοχυρώσει τον τίτλο «The Life of a Showgirl», το Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων των ΗΠΑ απέρριψε την αίτηση, κρίνοντας ότι είναι υπερβολικά παρόμοια με το ήδη υπάρχον σήμα της Maren Wade. Σύμφωνα με τα έγγραφα της υπόθεσης, οι δύο τίτλοι μοιράζονται τη βασική φράση «of a Showgirl» και σχετίζονται με παρόμοιες δραστηριότητες στον χώρο της ψυχαγωγίας, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει το κοινό σε σύγχυση ως προς την προέλευση των έργων.

Στη νομική πρακτική, τα ήδη κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα έχουν συνήθως προτεραιότητα έναντι νεότερων αιτήσεων. Υπό αυτό το πρίσμα, η Taylor Swift καλείται πλέον είτε να εξαγοράσει τα δικαιώματα της Maren Wade είτε να υπερασπιστεί τη θέση της ενώπιον της δικαιοσύνης.

Η Maren Wade υποστηρίζει ότι η χρήση του τίτλου από την Taylor Swift έχει υπονομεύσει το brand της, δημιουργώντας την εντύπωση στο κοινό ότι η ίδια αντέγραψε τη διάσημη τραγουδίστρια. Όπως επισημαίνεται στην αγωγή, «η συνεχιζόμενη διάβρωση αυτού του σήματος απειλεί το σύνολο της δραστηριότητας» της ενάγουσας.

Από την πλευρά της, η Taylor Swift δεν προχώρησε σε δημόσιο σχολιασμό της υπόθεσης. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι διαθέτει ένα από τα πιο εκτεταμένα χαρτοφυλάκια εμπορικών σημάτων στη βιομηχανία της ψυχαγωγίας, με περισσότερες από 170 ενεργές ή εκκρεμείς καταχωρίσεις που καλύπτουν ονόματα, φράσεις και εμπορικές ονομασίες. Η εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ενδέχεται να δημιουργήσει σημαντικό προηγούμενο για τη διαχείριση εμπορικών σημάτων στον χώρο της μουσικής και της ευρύτερης βιομηχανίας της ψυχαγωγίας.

