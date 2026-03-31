Μουσικά Νέα 31.03.2026

Οι BTS για 7η φορά στην κορυφή του Billboard με το ARIRANG

Η κυκλοφορία του άλμπουμ στις 20 Μαρτίου συνοδεύτηκε από το ειδικό live πρόγραμμα «BTS THE COMEBACK LIVE ARIRANG» στο Netflix
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Οι BTS επιστρέφουν δυναμικά στην κορυφή του Billboard 200, καθώς το νέο τους album «ARIRANG» κάνει ντεμπούτο στο Νο 1, χαρίζοντας στο συγκρότημα την 7η κορυφή στην καριέρα του και καταγράφοντας μία από τις ισχυρότερες εβδομάδες των τελευταίων ετών.

Το «ARIRANG» συγκέντρωσε 641000 ισοδύναμες μονάδες άλμπουμ κατά την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του, επίδοση που αποτελεί τη μεγαλύτερη για συγκρότημα. Από αυτές, οι 532000 προέρχονται από καθαρές πωλήσεις, σημειώνοντας την υψηλότερη εβδομαδιαία επίδοση για συγκρότημα εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία.

Το άλμπουμ συνεχίζει την εντυπωσιακή πορεία των BTS στο chart, μετά τις προηγούμενες κορυφές με τα «Proof», «BE», «MAP OF THE SOUL 7», «MAP OF THE SOUL PERSONA», «Love Yourself Answer» και «Love Yourself Tear».

Από το σύνολο των μονάδων, οι 95000 προέρχονται από streaming, που αντιστοιχούν σε 99.10 εκατομμύρια αναπαραγωγές, ενώ το υπόλοιπο αφορά πωλήσεις τραγουδιών. Πρόκειται για την ισχυρότερη εβδομάδα streaming στην καριέρα του συγκροτήματος, με το «ARIRANG» να κατακτά παράλληλα και την κορυφή στο chart Top Streaming Albums.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η επιτυχία στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό στις φυσικές πωλήσεις, οι οποίες έφτασαν τις 516000, ενισχυμένες από 17 εκδόσεις βινυλίου και 9 εκδόσεις CD, όλες με συλλεκτικά αντικείμενα όπως φωτοκάρτες, αφίσες και αυτοκόλλητα. Μόνο οι πωλήσεις βινυλίου ανήλθαν σε 208000, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση για συγκρότημα στη σύγχρονη εποχή.

Η κυκλοφορία του άλμπουμ στις 20 Μαρτίου συνοδεύτηκε από το ειδικό live πρόγραμμα «BTS THE COMEBACK LIVE ARIRANG» στο Netflix, ενώ το βασικό single «SWIM» κυκλοφόρησε ταυτόχρονα με το άλμπουμ. Στη συνέχεια, οι BTS εμφανίστηκαν στην εκπομπή «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon», ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την παγκόσμια προβολή της δουλειάς τους.

Η δυναμική επιστροφή των BTS αναμένεται να συνεχιστεί και επί σκηνής, καθώς η περιοδεία «BTS WORLD TOUR ARIRANG» ξεκινά στις 9 Απριλίου από τη Νότια Κορέα και θα περάσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Μεξικό πριν επεκταθεί διεθνώς.

