Beauty 30.03.2026

Βουτιά στον πάγο! Το νέο beauty ritual που τρελαίνει το TikTok

Βούτα στο κρύο νερό, δώσε ενέργεια στο σώμα σου και απόλαυσε τα πολλαπλά οφέλη για την υγεία και τη διάθεσή σου
Μαρία Χατζηγιάννη

Η τάση της απόλυτης δροσιάς έρχεται δυναμικά στο προσκήνιο και ονομάζεται cold plunge, ή αλλιώς η εμβάπτιση σε παγωμένο νερό, είναι το απόλυτο wellness ritual που συνδυάζει τα οφέλη για το σώμα και τη διάθεση. Από τις σκανδιναβικές παραδόσεις μέχρι τα ιαπωνικά misogi και τα ρωσικά banya, η πρακτική αυτή έχει αιώνες ιστορίας, ενώ πλέον βρίσκει τη θέση της και στα πιο μοντέρνα spa και wellness spots της πόλης.

Λίγα λεπτά μέσα σε νερό 4-15°C αρκούν για να αναζωογονηθεί ο οργανισμός. Το cold plunge δεν είναι μόνο για τους τολμηρούς, αλλά για όσους θέλουν να τονώσουν την ενέργειά τους, να μειώσουν τη μυϊκή φλεγμονή και να νιώσουν τη μοναδική αίσθηση ευφορίας που προσφέρει η έκθεση στο κρύο. Πριν κάνεις το πρώτο σου dive, ακολουθείς μερικά απλά βήματα για να το απολαύσεις με ασφάλεια και μέγιστα οφέλη.

Προετοιμασία για την πρώτη βουτιά

Ξεκίνα σταδιακά με κρύες ντουζιέρες 30 δευτερολέπτων καθημερινά για 1-2 εβδομάδες. Το σώμα σου θα μάθει να διαχειρίζεται το θερμικό σοκ, ώστε η πρώτη σου βύθιση  σε νερό 15°C να είναι απόλυτα ελεγχόμενη. Λίγες βαθιές, αργές αναπνοές πριν την είσοδο ενεργοποιούν το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα και μειώνουν την αρχική δυσφορία.

Σωστή είσοδος και διάρκεια

Μπες αργά και σταθερά, χωρίς κίνηση, και διατήρησε σταθερή αναπνοή. Στην αρχή, περιορίσου σε 1-2 λεπτά. Μην προσπαθήσεις να σπάσεις ρεκόρ· η συνέπεια με μικρές καθημερινές δόσεις έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο από μια εντυπωσιακή, αλλά μοναδική, βουτιά.

Η ανάκτηση μετά το κρύο

Μετά τη βύθιση, απόφυγε την άμεση ζεστή ντουζιέρα. Κινήσου, κάνε ελαφριές ασκήσεις ή σκούπισε το σώμα σου δυνατά για 5-10 λεπτά. Αυτή η «ανάκτηση θερμότητας» ενισχύει το μεταβολικό όφελος και αυξάνει την αίσθηση ευφορίας. Μην ξεχάσεις να ενυδατωθείς και να απολαύσεις λίγα λεπτά ηρεμίας – εδώ πολλοί βιώνουν την απόλυτη καθαρότητα μυαλού.

@sarahkrugel1 where are my cold plunge girls at?!! promise it's not that bad after the first 15-20 seconds @PureSweatNashville @getroeme #sauna #coldplunge #puresweatpartner #nashville #contrasttherapy

Τα οφέλη που κάνουν τη διαφορά

Επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι το cold plunge μειώνει τη φλεγμονή των μυών, ενισχύει το ανοσοποιητικό και βελτιώνει τη διάθεση. Η έκθεση στο κρύο προκαλεί αύξηση της νορεπινεφρίνης στον εγκέφαλο (μέχρι και 300%!), προσφέροντας μια μοναδική αίσθηση ευφορίας που νιώθεις αμέσως μετά. Το κρύο δεν είναι απλώς μία πρόκληση, είναι το νέο beauty και wellness trend που αξίζει να δοκιμάσεις.

Γιάννης Τσιμιτσέλης: Αποκαλύπτει γιατί δεν έπαιξε τελικά στον «Σασμό»

Ο γιος του Schwarzenegger κατέκτησε 3 χρυσά μετάλλια στο ντεμπούτο του στο bodybuilding

