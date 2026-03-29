Beauty 29.03.2026

To ξέρεις ότι χάνεις κολλαγόνο; Τα σημάδια είναι εδώ

Η μείωση του κολλαγόνου ξεκινά μετά τα 25, αλλά με προληπτικά μέτρα, ισορροπημένη διατροφή και κατάλληλα προϊόντα μπορείς να την επιβραδύνεις
Μαρία Χατζηγιάννη

Η υγεία και η νεανική εμφάνιση της επιδερμίδας συνδέονται άμεσα με το κολλαγόνο, την πρωτεΐνη που αποτελεί το 70-80% της ξηρής μάζας του δέρματος και είναι υπεύθυνη για τη σφριγηλότητα και την ελαστικότητά του. Από τα 25 και μετά, το σώμα αρχίζει να χάνει περίπου 1% κολλαγόνου κάθε χρόνο, γεγονός που επηρεάζει την όψη του δέρματος, την πυκνότητά του και την ικανότητά του να αντιστέκεται σε εξωτερικούς παράγοντες. Η πρόληψη και η υποστήριξη της παραγωγής κολλαγόνου είναι βασικές για να διατηρήσεις τη λάμψη και τη νεανικότητα της επιδερμίδας.

Η μείωση του κολλαγόνου δεν περιορίζεται μόνο στις ρυτίδες ή τις λεπτές γραμμές. Όταν οι ίνες κολλαγόνου μειώνονται, η υποστηρικτική δομή της επιδερμίδας εξασθενεί, με αποτέλεσμα να φαίνεται λεπτότερη, πιο ευαίσθητη και λιγότερο ανθεκτική. Αυτό συχνά μεταφράζεται σε αυξημένη ευαισθησία, κοκκινίλες και μειωμένη ικανότητα ανάκαμψης από εξωτερικούς παράγοντες όπως η έκθεση στον ήλιο ή οι ακραίες θερμοκρασίες.

Διάβασε επίσης: 5 πασχαλινά nail arts για να δοκιμάσεις στο επόμενο ραντεβού σου για μανικιούρ

Σημάδια ότι χάνεις κολλαγόνο

Η μείωση του κολλαγόνου επηρεάζει την εσωτερική δομή του δέρματος και οδηγεί σε εμφανείς αλλαγές. Κάποια από τα πιο συχνά σημάδια περιλαμβάνουν ξηρότητα και αφυδάτωση, πιο έντονες εκφραστικές γραμμές, αλλαγές στον όγκο του δέρματος, χαλάρωση και απώλεια τόνου, καθώς και μειωμένη ελαστικότητα.

Πώς να επιβραδύνεις τη μείωση του κολλαγόνου

Δεν μπορείς να σταματήσεις εντελώς τη διαδικασία, αλλά μπορείς να την επιβραδύνεις με σωστές συνήθειες. Απέφυγε παράγοντες που επιταχύνουν την απώλεια, όπως το κάπνισμα και η υπερβολική έκθεση στον ήλιο, και χρησιμοποίησε αντηλιακό καθημερινά. Διατήρησε σωστό ύπνο, φυσική δραστηριότητα, ισορροπημένο βάρος και διατροφή πλούσια σε πρωτεΐνες και αμινοξέα που προάγουν την παραγωγή κολλαγόνου. Επιπλέον, η χρήση καλλυντικών με ενεργά συστατικά όπως υαλουρονικό οξύ, πεπτίδια, αντιοξειδωτικά (βιταμίνη C, νιασιναμίδη) και εκχυλίσματα φυτών μπορεί να βελτιώσει την όψη και την υφή της επιδερμίδας.

Κρέμες και οροί με κολλαγόνο: Ποιο είναι το αποτέλεσμα;

Τα προϊόντα με κολλαγόνο μπορούν να βελτιώσουν άμεσα την υφή της επιδερμίδας στην επιφάνεια, αλλά δεν αντικαθιστούν την παραγωγή του στο εσωτερικό. Η δράση τους είναι επιφανειακή, προσφέροντας ορατή ενίσχυση και λάμψη, χωρίς να αναστρέφουν τη φυσική μείωση της πρωτεΐνης.

Διάβασε επίσης: Από μυτερές γόβες μέχρι πολύχρωμες μπότες: Τα top trends στα παπούτσια φέτος

Δες κι αυτό…

Ο τραγουδιστής του Lion King μηνύει κωμικό για λάθος μετάφραση και ζητά πάνω από 20 εκατ.

Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο όταν βλέπεις τον πρώην σου μετά από καιρό

Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο όταν βλέπεις τον πρώην σου μετά από καιρό
Life

Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο όταν βλέπεις τον πρώην σου μετά από καιρό

29.03.2026
Αυτό είναι το ξεπερασμένο αξεσουάρ που λατρεύουν να φορούν σήμερα οι fashionistas
Fashion

Αυτό είναι το ξεπερασμένο αξεσουάρ που λατρεύουν να φορούν σήμερα οι fashionistas

29.03.2026
Τα 3 ζώδια που δεν… παλεύονται με την ακαταστασία τους
Life

Τα 3 ζώδια που δεν… παλεύονται με την ακαταστασία τους

29.03.2026
Τα 3 πράγματα που πρέπει να κάνεις πριν ζητήσεις αύξηση στη δουλειά σου
Life

Τα 3 πράγματα που πρέπει να κάνεις πριν ζητήσεις αύξηση στη δουλειά σου

28.03.2026
Τα 3 είδη ταξιδιών που θα σε κάνουν να αλλάξεις τρόπο σκέψης
Life

Τα 3 είδη ταξιδιών που θα σε κάνουν να αλλάξεις τρόπο σκέψης

28.03.2026
6 έξυπνοι τρόποι να χρησιμοποιήσεις το αλουμινόχαρτο σε όλο το σπίτι
Life

6 έξυπνοι τρόποι να χρησιμοποιήσεις το αλουμινόχαρτο σε όλο το σπίτι

28.03.2026
5 red flags που δεν είναι τελικά πρόβλημα στη σχέση σου
Life

5 red flags που δεν είναι τελικά πρόβλημα στη σχέση σου

28.03.2026
Καθρέφτες παντού: Η νέα τάση που μεγαλώνει το σπίτι σου
Life

Καθρέφτες παντού: Η νέα τάση που μεγαλώνει το σπίτι σου

28.03.2026
Μπανάνες: Τι σου αποκαλύπτει το χρώμα τους για την υγεία σου
Life

Μπανάνες: Τι σου αποκαλύπτει το χρώμα τους για την υγεία σου

28.03.2026
4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Μπαίνουν στο ΑΝΤ1+ Βαρδινογιάννης και Β. Μαρινάκης-Πανηγυρική επιβεβαίωση των ρεπορτάζ της στήλης

Μπαίνουν στο ΑΝΤ1+ Βαρδινογιάννης και Β. Μαρινάκης-Πανηγυρική επιβεβαίωση των ρεπορτάζ της στήλης

Αρχική συμφωνία για το 33,3% του Real Group με τον Όμιλο Bright

Αρχική συμφωνία για το 33,3% του Real Group με τον Όμιλο Bright

Χρήματα για περισσότερες κατηγορίες προγραμμάτων στην TV

Χρήματα για περισσότερες κατηγορίες προγραμμάτων στην TV

Διαβάστε στο «Π»: Παιχνίδια με τις κάλπες! Δαμόκλειος σπάθη για την κυβέρνηση

Διαβάστε στο «Π»: Παιχνίδια με τις κάλπες! Δαμόκλειος σπάθη για την κυβέρνηση

Σταυροδρόμι μαφιόζων η Ελλάδα

Σταυροδρόμι μαφιόζων η Ελλάδα

Το απόρρητο Σχέδιο «Πρόμαχος» της ΕΛΑΣ και οι 70 πιθανοί στόχοι στην Αττική

Το απόρρητο Σχέδιο «Πρόμαχος» της ΕΛΑΣ και οι 70 πιθανοί στόχοι στην Αττική