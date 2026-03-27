Celeb News 27.03.2026

Marseaux: Μιλά για πρώτη φορά για τη σχέση της – «Έχω σχέση 2 χρόνια»

Marseaux: Από το δωμάτιο του Solmeister, υποψήφια για τη Eurovision 2026
Η Marseaux μοιράστηκε λεπτομέρειες για τη σχέση της δύο χρόνων, τα σχέδιά της για γάμο και παιδιά, και την πολύ στενή συνεργασία της με τον Solmeister
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Marseaux βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη» το βράδυ της Πέμπτης 26 Μαρτίου και μίλησε ανοιχτά για την προσωπική της ζωή και τα επαγγελματικά της σχέδια.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε σχέση δύο χρόνων και ότι ο σύντροφός της είναι εκτός μουσικού χώρου: «Τα έχω με έναν. Έχω σχέση δυο χρόνια. Ο σύντροφός μου είναι εκτός χώρου. Δεν είναι από τον χώρο, δεν είναι γνωστός. Θέλω να παντρευτώ. Κυρίως για το γλέντι θέλω να παντρευτώ. Για να ραφτώ, να έρθουν οι φίλοι μου, να χορέψουμε, όλα αυτά. Θέλω πολύ να κάνω παιδί, σαν τρελή, ιδανικά με τον σύντροφό μου», δήλωσε η Marseaux, εκφράζοντας με ενθουσιασμό τα μελλοντικά της σχέδια.

Η Marseaux αναφέρθηκε επίσης στη σχέση της με τον Solmeister, τονίζοντας τη στενή φιλία και συνεργασία τους: «Δεν είμαστε ζευγάρι, έχουμε άλλη σχέση. Είναι μέντοράς μου, είναι κολλητός μου, είναι μεγάλος αδερφός, μπαμπάς μου… έχουμε άλλη σχέση. Μαζί ηχογραφήσαμε το πρώτο μου τραγούδι μέσα στη ντουλάπα του! Δεν είχαμε λεφτά για να κλείσουμε στούντιο», αποκάλυψε, μοιράζοντας μια προσωπική και συγκινητική ιστορία από τα πρώτα βήματα της καριέρας της.


Η συνέντευξη ανέδειξε τόσο την τρυφερή πλευρά της Marseaux στην προσωπική της ζωή όσο και την αφοσίωσή της στη μουσική, δίνοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα για τη ζωή και τα όνειρά της.


Marseaux ΣΧΕΣΗ
