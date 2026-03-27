Η Κατερίνα Καινούργιου επέστρεψε στο πλατό της Super Κατερίνα : «Είμαι καλά, ήμουν λίγο αρρωστούλα»

Μετά από μια μικρή αδιαθεσία, η Κατερίνα Καινούργιου επέστρεψε στις τηλεοπτικές της υποχρεώσεις στην εκπομπή «Super Κατερίνα» του Alpha, μιλώντας ανοιχτά για την κατάσταση της υγείας της και το γεγονός ότι σε λίγες εβδομάδες θα φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί.

«Καλή σας ημέρα, αγαπημένοι μου τηλεθεατές. Εδώ είμαι, καλά είμαι. Ήμουν λίγο αρρωστούλα, οπότε όταν λίγο αρρωσταίνεις τώρα, ειδικά στα τελευταία, καταλαβαίνετε, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, οπότε έκατσα σπίτι. Σας έβλεπα, ήσασταν υπέροχοι. Ξεκουράστηκα και σήμερα είμαι εδώ μαζί σας και θα είμαι και την άλλη βδομάδα. Θέλω ένα χειροκρότημα για όλη την ομάδα! Όλα βαίνουν καλώς», είπε στην έναρξη της εκπομπής, χαρίζοντας ένα χαμόγελο στους τηλεθεατές της.

Με χιούμορ, η παρουσιάστρια εξήγησε και τον λόγο της χθεσινής απουσίας της: «Και γιατί δεν ήρθα χθες; Προσέξτε. Γιατί έφτιαχνε κέικ με πορτοκάλι και δεν τρώω το κέικ πορτοκάλι. Λέω, τσάμπα θα πάει η μέρα, ας κάτσω σπίτι να παραγγείλω κέικ με σοκολάτα. Δεν γινόταν να μην έρθω, και με 40 πυρετό, θα ερχόμουν για το ριζότο σου», είπε, δείχνοντας τη διάθεση της να μοιράζεται ειλικρινά και χαλαρά στιγμές από την καθημερινότητά της.

Η Κατερίνα Καινούργιου διανύει τις τελευταίες εβδομάδες της εγκυμοσύνης της και αναμένεται να φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί, καρπό του έρωτά της με τον σύντροφό της, Παναγιώτης Κουτσουμπής, λίγο πριν το Πάσχα.

«Εδώ είμαι, δεν ξέρω για πόσο θα τα καταφέρω ακόμα… Θα προσπαθήσω. Σήμερα είναι η πιο δύσκολη μέρα. Δυσκολεύομαι πολύ τώρα. Είναι η τελευταία ευθεία που λένε, οπότε αρχίζεις λίγο και δυσκολεύεις. Όσο αντέξω, μπορεί να μην αντέξω όσο πιστεύω. Όσο αντέξω… αλλιώς μετά εδώ έχω τους καλύτερους συνεργάτες και θα σας κάνουν παρέα», πρόσθεσε, δείχνοντας την αφοσίωση και το χιούμορ της παρά την κούραση της εγκυμοσύνης.

Η τελευταία ημέρα της Κατερίνας Καινούργιου στην εκπομπή «Super Κατερίνα» λογικά θα είναι η Παρασκευή 3 Απριλίου, πριν κάνει ένα μικρό διάλειμμα για να ετοιμαστεί για τον ερχομό του μωρού της.





