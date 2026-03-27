Μουσικά Νέα 27.03.2026

iHeartRadio: Η Taylor Swift μιλά για τον Travis Kelce μπροστά σε όλους και κλέβει την παράσταση

Η Taylor Swift αποκαλεί δημόσια τον Travis Kelce «αρραβωνιαστικό μου» στη σκηνή των iHeartRadio Music Awards 2026
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Μια από τις πιο πολυσυζητημένες εμφανίσεις της χρονιάς πραγματοποιήθηκε στα iHeartRadio Music Awards 2026, όπου η Taylor Swift και ο Travis Kelce έκαναν την πρώτη τους κοινή παρουσία σε τελετή απονομής. Η βραδιά συνδυάστηκε με σημαντικές διακρίσεις για την τραγουδίστρια αλλά και με μια προσωπική στιγμή που δεν πέρασε απαρατήρητη.

Η Taylor Swift και ο Travis Kelce εμφανίστηκαν για πρώτη φορά μαζί σε απονομή βραβείων, επιλέγοντας τη σκηνή των iHeartRadio Music Awards 2026 στο Dolby Theatre στο Los Angeles για το κοινό τους ντεμπούτο. Αν και η παρουσία της Taylor Swift είχε ήδη ανακοινωθεί, η εμφάνιση του Travis Kelce αποτέλεσε έκπληξη για το κοινό.

www.instagram.com/iheartradio/

Το ζευγάρι δεν περπάτησε μαζί στο κόκκινο χαλί, καθώς η Taylor Swift εμφανίστηκε μόνη της, ενώ ο Travis Kelce την συνάντησε αργότερα στον χώρο της εκδήλωσης. Η τραγουδίστρια επέλεξε ένα σύνολο σε αποχρώσεις του πράσινου, ενώ ο Travis Kelce εμφανίστηκε με δερμάτινο σακάκι.

www.instagram.com/iheartradio/

Κατά τη διάρκεια της τελετής, η Taylor Swift τιμήθηκε με το βραβείο για το Pop Album of the Year για το «The Life of a Showgirl». Στην ομιλία της, αναφέρθηκε δημόσια στον Travis Kelce, αποκαλώντας τον «αρραβωνιαστικό μου». Όπως δήλωσε η Taylor Swift «πιστεύω ότι αυτό το άλμπουμ αποπνέει χαρά, αυτοπεποίθηση και ελευθερία, γιατί έτσι νιώθω κάθε μέρα της ζωής μου χάρη στον αρραβωνιαστικό μου, που βρίσκεται εδώ».

Η παρουσία της Taylor Swift στη διοργάνωση αποτέλεσε την πρώτη της εμφάνιση σε απονομή βραβείων για το 2026, αλλά και την πρώτη της συμμετοχή στα συγκεκριμένα βραβεία μετά το 2023. Η καλλιτέχνιδα διατηρεί ήδη το ρεκόρ των περισσότερων διακρίσεων στην ιστορία του θεσμού, ενώ φέτος συμμετείχε με 9 υποψηφιότητες.

Ο Ludacris, ο οποίος παρουσίασε τη φετινή τελετή, είχε ήδη προαναγγείλει τη σημασία της παρουσίας της Taylor Swift, σημειώνοντας «η εμφάνισή της και μόνο είναι αρκετή για να ενθουσιάσει τον κόσμο, καθώς έχει καιρό να εμφανιστεί σε τέτοιου είδους διοργάνωση».

Η βραδιά επιβεβαίωσε τόσο την καλλιτεχνική επιρροή της Taylor Swift όσο και το έντονο ενδιαφέρον γύρω από την προσωπική της ζωή, με τη σχέση της με τον Travis Kelce να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

iHeartRadio Music Awards 2026 Taylor Swift Travis Kelce
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
27.03.2026
Επόμενο
27.03.2026

Δες επίσης

Μουσικά Νέα

27.03.2026
Μουσικά Νέα

27.03.2026
Μουσικά Νέα

27.03.2026
Μουσικά Νέα

27.03.2026
Μουσικά Νέα

27.03.2026
Μουσικά Νέα

27.03.2026
Μουσικά Νέα

27.03.2026
Μουσικά Νέα

27.03.2026
Μουσικά Νέα

26.03.2026
