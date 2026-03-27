Celeb News 27.03.2026

Ηλίας Βρεττός: Οι πρώτες δηλώσεις μετά τον ξυλοδαρμό στην Κύπρο

Ο Ηλίας Βρεττός απαντά για πρώτη φορα για το περιστατικό στην Κύπρο και εξηγεί γιατί επέλεξε να κρατήσει χαμηλούς τόνους
Τη δική του απάντηση για το περιστατικό που σημειώθηκε πρόσφατα στην Κύπρο και συζητήθηκε έντονα στα μέσα ενημέρωσης έδωσε ο Ηλίας Βρεττός, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής ξεκαθάρισε ότι το θέμα θεωρείται πλέον λήξαν και ότι δεν επιθυμεί να δώσει περισσότερη δημοσιότητα γύρω από το συμβάν. Όπως ανέφερε, από την πρώτη στιγμή προτίμησε να μην κάνει εκτενείς δηλώσεις, καθώς δεν θέλει να αναπαράγεται ένα ζήτημα που έχει ήδη κλείσει.

Παράλληλα, εξήγησε ότι αρχικά προσπάθησε να κρατήσει το περιστατικό μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, κυρίως για να μην ανησυχήσουν οι δικοί του άνθρωποι. Ωστόσο, όταν το θέμα πήρε δημοσιότητα, δέχτηκε αρκετά τηλεφωνήματα από φίλους και γνωστούς που είχαν ανησυχήσει από τους τίτλους που προβλήθηκαν στις τηλεοπτικές εκπομπές.

Ο ίδιος τόνισε ότι πολλές φορές τα ζητήματα αποκτούν μεγαλύτερη διάσταση απ’ όση πραγματικά έχουν, όταν συνεχίζουν να συζητούνται δημόσια. Για τον λόγο αυτό επιλέγει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στις δηλώσεις του και να μη δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

Στη συνέχεια της συνέντευξης αναφέρθηκε και στην επαγγελματική του πορεία, σημειώνοντας ότι η τηλεοπτική του εμπειρία υπήρξε σημαντική, αλλά ταυτόχρονα τον βοήθησε να συνειδητοποιήσει πως η μουσική παραμένει η βασική του προτεραιότητα. Όπως είπε, η συμμετοχή του στο τηλεοπτικό παιχνίδι «Το Μεγάλο Παζάρι» λειτούργησε ως ένα είδος «καμπανάκι», που τον έκανε να επαναπροσδιορίσει την επαγγελματική του πορεία.

Τέλος, ο τραγουδιστής εξέφρασε τη στήριξή του στη νέα γενιά καλλιτεχνών, τονίζοντας ότι είναι σημαντικό να δίνονται ευκαιρίες σε νέα πρόσωπα να αναδειχθούν και να εκπροσωπήσουν τη χώρα σε μεγάλες μουσικές διοργανώσεις.


