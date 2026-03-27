Celeb News 27.03.2026

Φαίη Σκορδά: Αυτός είναι ο λόγος που αποχώρησε από το «Buongiorno» χωρίς προειδοποίηση

Η Φαίη Σκορδά εξήγησε ότι έφυγε εσπευσμένα από την εκπομπή «Buongiorno» όταν ενημερώθηκε για ατύχημα του γιου της
Μαρία Χατζηγιάννη

Στην ξαφνική της αποχώρηση από την εκπομπή «Buongiorno» αναφέρθηκε η γνωστή παρουσιάστρια Φαίη Σκορδά, το πρωί της Παρασκευής 27 Μαρτίου, μέσα από τη συχνότητα του MEGA.

Η παρουσιάστρια εξήγησε στους τηλεθεατές ότι ο λόγος που αναγκάστηκε να φύγει εσπευσμένα από το πλατό την προηγούμενη ημέρα ήταν ένα ατύχημα που είχε ο ένας από τους δύο γιους της. Όπως αποκάλυψε, έλαβε τηλεφώνημα και από τον τόνο της φωνής του κατάλαβε αμέσως ότι επρόκειτο για κάτι πιο σοβαρό από ένα απλό περιστατικό.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, έφυγε αμέσως από την εκπομπή χωρίς να προλάβει να ενημερώσει όλους τους συνεργάτες της, προκειμένου να πάει κοντά του όσο πιο γρήγορα μπορούσε. Μάλιστα, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα κάλεσε ταξί και αποχώρησε από το στούντιο.

Ευτυχώς, όπως καθησύχασε η ίδια, η κατάσταση του παιδιού της δεν ήταν σοβαρή. Ο γιος της χρειάστηκε να κάνει μερικά ράμματα, αλλά πλέον είναι καλά στην υγεία του.

«Όλα καλά. Θέλω να σας πω συγγνώμη για χθες που έφυγα τόσο ξαφνικά. Μίλησα με το κοντρόλ, αλλά δεν πρόλαβα να σας πω κάτι. Πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια έχει συμβεί να χτυπάει το τηλέφωνο από το σχολείο και κάπως το διαχειρίζεσαι. Χθες όμως κατάλαβα ότι ήταν κάτι πιο ιδιαίτερο. Άκουσα τη φωνή του και είπα ότι πρέπει να πάω αμέσως», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, η παρουσιάστρια ευχαρίστησε το κοινό για την κατανόηση και επανέλαβε ότι όλα εξελίχθηκαν καλά, ενώ ζήτησε συγγνώμη από τους συνεργάτες και τους τηλεθεατές για την αιφνίδια αποχώρησή της.


