Η Taylor Swift κυριάρχησε στα βραβεία iHeartRadio 2026 με 7 βραβεία

Η Taylor Swift έσπασε ρεκόρ φτάνοντας τα 41 συνολικά βραβεία και αναδεικνύεται Artist of the Year για τρίτη συνεχόμενη χρονιά

Με απόλυτη πρωταγωνίστρια τη Taylor Swift ολοκληρώθηκαν τα iHeartRadio Music Awards 2026, με τη δημοφιλή τραγουδίστρια να επιβεβαιώνει την κυριαρχία της στη σύγχρονη μουσική σκηνή. Η βραδιά ανέδειξε τους κορυφαίους καλλιτέχνες της χρονιάς, με μεγάλους νικητές αλλά και σημαντικές στιγμές στη σκηνή.

Η τελετή απονομής των iHeartRadio Music Awards 2026 πραγματοποιήθηκε στο Dolby Theatre στο Hollywood, με παρουσιαστή τον Ludacris, συγκεντρώνοντας τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής βιομηχανίας. Η Taylor Swift, η οποία είχε τις περισσότερες υποψηφιότητες με 9 συνολικά, κατάφερε να αποσπάσει 7 βραβεία, συμπεριλαμβανομένου του κορυφαίου τίτλου Artist of the Year, τον οποίο κερδίζει για τρίτη διαδοχική χρονιά.

Με τις φετινές της διακρίσεις, η Taylor Swift έφτασε τα 41 συνολικά βραβεία στην ιστορία του θεσμού, ενισχύοντας τη θέση της ως η πιο πολυβραβευμένη καλλιτέχνιδα των iHeartRadio Music Awards.

Παράλληλα, η εμφάνισή της στη διοργάνωση συνοδεύτηκε από έντονο ενδιαφέρον, καθώς έκανε το ντεμπούτο της σε απονομή βραβείων μαζί με τον σύντροφό της Travis Kelce.

Σημαντικές διακρίσεις απέσπασαν επίσης ο Alex Warren, ο οποίος κέρδισε το βραβείο Song of the Year για το «Ordinary» αλλά και τον τίτλο Breakthrough Artist of the Year, ενώ η Miley Cyrus τιμήθηκε με το Innovator Award. Ο John Mellencamp έλαβε το Icon Award και ο Ludacris το Landmark Award.

Στις βασικές κατηγορίες, το Album of the Year απονεμήθηκε στην Taylor Swift για το «The Life of a Showgirl», ενώ το βραβείο καλύτερης συνεργασίας κατέκτησε το «APT.» των ROSÉ και Bruno Mars. Στον τομέα της τραγουδοποιίας διακρίθηκε η Amy Allen, ενώ το βραβείο παραγωγού της χρονιάς απονεμήθηκε στον Andrew Watt.

Στις επιμέρους κατηγορίες, η Sabrina Carpenter αναδείχθηκε Pop Artist of the Year, ενώ το «The Fate of Ophelia» της Taylor Swift κέρδισε το Pop Song of the Year. Στην country μουσική, ο Morgan Wallen απέσπασε τον τίτλο του Country Artist of the Year και το άλμπουμ του «I’m the Problem» διακρίθηκε ως κορυφαίο.

Στην hip hop σκηνή, ο Kendrick Lamar αναδείχθηκε Hip Hop Artist of the Year και το άλμπουμ του «GNX» απέσπασε το σχετικό βραβείο, ενώ το τραγούδι «luther» των Kendrick Lamar και SZA ξεχώρισε ως Hip Hop Song of the Year.

Στην R&B κατηγορία, ο Chris Brown κέρδισε τον τίτλο Artist of the Year, ενώ το «Folded» της Kehlani αναδείχθηκε τραγούδι της χρονιάς. Στην alternative μουσική, οι Twenty One Pilots ξεχώρισαν ως Artist of the Year, ενώ το «Ensenada» των Sublime κέρδισε το αντίστοιχο βραβείο τραγουδιού.

Στη rock σκηνή, οι Shinedown αναδείχθηκαν Rock Artist of the Year, ενώ το «Heavy Is the Crown» των Linkin Park κέρδισε το βραβείο τραγουδιού. Στην κατηγορία Latin Pop και Urban, ο Bad Bunny κυριάρχησε, κατακτώντας τόσο τον τίτλο Artist of the Year όσο και το βραβείο για το άλμπουμ «Debí Tirar Más Fotos».

Η βραδιά περιλάμβανε και ζωντανές εμφανίσεις από καλλιτέχνες όπως οι Alex Warren, John Mellencamp, Kehlani, Lainey Wilson, RAYE, καθώς και μια ξεχωριστή κοινή εμφάνιση των TLC, Salt-N-Pepa και En Vogue.

Η 13η διοργάνωση των iHeartRadio Music Awards τίμησε τα τραγούδια και τους καλλιτέχνες που κυριάρχησαν στις ραδιοφωνικές μεταδόσεις και την ψηφιακή πλατφόρμα iHeartRadio μέσα στο 2025, εισάγοντας παράλληλα και νέες κατηγορίες που αντικατοπτρίζουν τις σύγχρονες μουσικές τάσεις.

