OPEN HOUSE Athens 2026: «Emerging City» – Η πόλη που αναδύεται αποκαλύπτει τα μυστικά της

…ανοίγοντας τις πόρτες περισσότερων από 70 κτιρίων στο κοινό και προσκαλώντας τους κατοίκους και επισκέπτες της πόλης σε μια μοναδική εμπειρία εξερεύνησης της αρχιτεκτονικής της Αθήνας.

Όπως κάθε χρόνο μια σειρά από παράλληλες δράσεις θα ξεκινήσουν μία εβδομάδα νωρίτερα διευρύνοντας το αντικείμενο και το ενδιαφέρον του κόσμου. Η PRODEA Investments είναι ο Μέγας Χορηγός του Open House Athens 2026, στηρίζοντας σταθερά τον θεσμό και συμβάλλοντας ενεργά στην ανάδειξη της αρχιτεκτονικής ταυτότητας της πόλης.

Το OPEN HOUSE Athens αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα, με στόχο την προώθηση της αρχιτεκτονικής και την κατανόησης του δομημένου περιβάλλοντος. Κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, δημόσιοι και ιδιωτικοί χώροι – ιστορικά και σύγχρονα κτίρια, κατοικίες, γραφεία, ξενοδοχεία και πολιτιστικές εγκαταστάσεις – ανοίγουν τις πόρτες τους, προσφέροντας δωρεάν ξεναγήσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται από τους 600 εθελοντές του OPEN HOUSE Athens. Η ENDEAVOR GREECE στηρίζει τη φετινή διοργάνωση ως χορηγός των εθελοντών, ενισχύοντας μια νέα γενιά ανθρώπων που ενεργοποιεί την πόλη, την εμπειρία του κοινού και τον σύγχρονο πολιτιστικό διάλογο.

Η Αθήνα, φέρει τα ίχνη όλων των ιστορικών της περιόδων: από την αρχαιότητα και τον νεοκλασικισμό έως τη μεταπολεμική πολυκατοικία και τη σύγχρονη αρχιτεκτονική δημιουργία. Είναι μια πόλη αντιθέσεων, πυκνή και συχνά χαοτική, αλλά ταυτόχρονα δυναμική και εξελισσόμενη, όπου η αρχιτεκτονική αντικατοπτρίζει την ιστορία, τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της χώρας και τις σύγχρονες αναζητήσεις για βιώσιμες και ανθρωποκεντρικές μορφές αστικού σχεδιασμού. Τα τελευταία χρόνια, μεγάλα έργα και αναπλάσεις, νέα κτίρια μικτής χρήσης γραφειακοί χώροι και πολιτιστικές υποδομές, μετασχηματίζουν το αστικό τοπίο, δημιουργώντας νέες δυνατότητες αλλά και νέες προκλήσεις για την πόλη και τους κατοίκους της.

Ακόμα, η διοργάνωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων και με την ευγενική υποστήριξη του Ε.Ο.Τ. και με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ, του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και της ΣΤΑ.ΣΥ.

Η φετινή θεματική “Emerging City- η πόλη που αναδύεται”, εστιάζει σε ό,τι αναδύεται και επαναπροσδιορίζει το αστικό τοπίο: στη νέα γενιά αρχιτεκτόνων, στα πρόσφατα υλοποιημένα κτίρια , στις καινοτόμες επαναχρήσεις υφιστάμενων κτιρίων και στη σύγχρονη αστική δημιουργικότητα που διαμορφώνει την πόλη του σήμερα και του αύριο. Πρόκειται για μια ανοιχτή πρόσκληση προς το κοινό να ανακαλύψει τη νέα, διαρκώς εξελισσόμενη αρχιτεκτονική ταυτότητα των σύγχρονων μητροπόλεων, οι οποίες βρίσκονται σε συνεχή μετασχηματισμό, ανανεώνονται, πειραματίζονται και επαναπροσδιορίζουν τις λειτουργίες και τη μορφή τους.

Η Αθήνα μετασχηματίζεται: ανακατασκευάζεται, εξελίσσεται, πειραματίζεται. Νέοι χώροι εργασίας, πολιτισμού, κατοίκησης και επιχειρηματικότητας εμφανίζονται σε όλο το αστικό τοπίο, συχνά με την υπογραφή νέων δημιουργών που φέρνουν μια φρέσκια, δυναμική προσέγγιση στον σχεδιασμό και τη χρήση του χώρου. Με τη φετινή θεματική το OPEN HOUSE Athens 2026 φωτίζει αυτή την ανανέωση, επιτρέποντας στους επισκέπτες να δουν από κοντά τα κτίρια και τα έργα που αναδεικνύουν το νέο πνεύμα της πόλης.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ είναι χορηγός της φετινής θεματολογίας, ένας οργανισμός που διαχρονικά στηρίζει την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα, τον πολιτισμό και τις σύγχρονες μορφές ανάπτυξης, η παρουσία της ΕΤΕ συνδέεται άμεσα με το αφήγημα της νέας αστικής δημιουργίας.

Στο πλαίσιο της ανάδειξης της θεματολογίας “Emerging City- η πόλη που αναδύεται”, προγραμματίζονται:

· Κατηγορία Emerging City : Στο πλαίσιο της φετινής θεματικής «Emerging City – η πόλη που αναδύεται», θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση (highlight) σε επιλεγμένα κτίρια του προγράμματος που εκφράζουν τον σύγχρονο μετασχηματισμό της πόλης, όπως έργα επανάχρησης υφιστάμενων κτιρίων και πρόσφατα υλοποιημένα αρχιτεκτονικά έργα. Μέσα από αυτά τα παραδείγματα αναδεικνύεται η νέα αρχιτεκτονική δυναμική και οι σύγχρονες προσεγγίσεις που διαμορφώνουν το αστικό τοπίο.

· Διαγωνισμός φωτογραφίας OPEN PHOTO: Το κοινό καλείται να αποτυπώσει τη θεματική του φετινού Open House μέσα από τη δική του οπτική, με τις καλύτερες συμμετοχές να κερδίζουν μοναδικά δώρα.

· Ξεναγήσεις σε νέα αρχιτεκτονικά γραφεία (OPEN OFFICE) : Η δράση στοχεύει στην ανάδειξη του επαγγέλματος του αρχιτέκτονα, φέρνοντας το κοινό σε επαφή με αρχιτεκτονικά γραφεία της Αθήνας και τη διαδικασία της αρχιτεκτονικής δημιουργίας μέσα από επισκέψεις στους χώρους εργασίας τους. Στο πλαίσιο της θεματικής «Emerging City – η πόλη που αναδύεται», συμμετέχουν νέα αρχιτεκτονικά σχήματα που ξεχωρίζουν για τη σύγχρονη και δυναμική προσέγγισή τους στον σχεδιασμό, συμβάλλοντας στον μετασχηματισμό και την ανανέωση του αστικού τοπίου της πόλης.

MADE in Athens 28-29.03

Η παράλληλη αυτή δράση, που έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο του OPEN HOUSE Athens με χορηγό τα πολυκαταστήματα attica, έχει ως στόχο να φέρει το κοινό σε επαφή με τις διαδικασίες παραγωγής και τις τεχνικές —σύγχρονες και παραδοσιακές— που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ενός αντικειμένου. Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στους χώρους και να γνωρίσουν από κοντά τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας μέσα από δωρεάν ξεναγήσεις από τους ίδιους τους δημιουργούς, χωρίς να απαιτείται κράτηση.

Φέτος, για πρώτη φορά, το OPEN HOUSE Athens σε συνεργασία με το attica City Link θα προσφέρει στο κοινό μια ολοκληρωμένη εμπειρία στους χώρους του πολυκαταστήματος την Κυριακή 29.03, από τις 11:00 έως τις 16:30.

Το attica City Link στεγάζεται στο ιστορικό συγκρότημα του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, στο κέντρο της Αθήνας, ένα εμβληματικό κτίριο της αθηναϊκής αρχιτεκτονικής του 20ού αιώνα που αποτελεί μέρος της Στοάς Σπυρομήλιου. Στο πλαίσιο των ξεναγήσεων, οι επισκέπτες θα γνωρίσουν την αρχιτεκτονική του κτιρίου και τη μετατροπή του σε πολυκατάστημα, τον σχεδιασμό των βιτρινών, καθώς και τη δημιουργική διαδικασία δύο διακεκριμένων ελληνικών brands, των Ancient Greek Sandals και Mantility.

Ακόμα στο πρόγραμμα συμμετέχουν και οι δημιουργοί:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ATTICA Πολυκατάστημα: Αρχιτεκτονική κτιρίου, μετατροπή σε πολυκατάστημα, σχεδιασμός βιτρινών, Ancient Greek Sandals & Mantility ANTHOLOGIST ATHENS Εμπόριο Χαλιών & Φωτιστικών PRIGIPO Κατασκευή κοσμημάτων ΛΕΣΧΗ ΧΑΡΑΚΤΩΝ | Printmakers’ Club Εργαστήριο Χαρακτικής PICO JEWELLERY Σχεδιασμός Κοσμημάτων ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΘΗΝΑ ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΕ | STUDIO ATHINA 25 Σχεδιασμός χώρων, αντικειμένων, ρούχων KORVER STUDIO Art Studio ΕΡΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ERI STAVROPOULOU Χαρακτική σε λινόλεουμ / Τύπωμα σε χαρτί και ύφασμα THE BOTANICAL PROJECT Σχεδιασμός ρούχων-υφασμάτων ΚΑΤΕ | EBRU STUDIO Ζωγραφική στο νερό & Τύπωμα σε διάφορα υλικά 111 CERAMICS Εργαστήριο Κεραμικής & αρχιτεκτονικό γραφείο NERAW (νερό / water) Εργαστήριο Κεραμικής THE ART LAB & AWESOME ATHENS EXPERIENCES Καλλιτεχνικό Εργαστήριο ΑΚΡΟΝ ΑΩΤΟΝ | AKRON AOTOΝ Εργαστήριο Κεραμικής YOSO ARTLAB Eργαστήριο κεραμικής – πολυχώρος IOULIA MAKRI / PURPLE PAPER DESIGN STUDIO Zωγραφική, εικονογραφία, graphic design ΤΟ ΡΟ – ΡΟΔΑΜΑΝΘΗ ΛΑΖΑΡΗ Εργαστήριο Κεραμικής MOUNT MOSS Studio Terrarium & Moss Art ARTHIVE WORKSHOP HUB – NEIL BACON Γλυπτική

CHRISTIANA VARDAKOU TEXTILE STUDIO Σχεδιασμός υφασμάτων PINK DOLPHIN Ceramic Lab Εργαστήριο Κεραμικής ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΑΚΟΥ Σχεδιασμός υφασμάτων 3D SEASON – DESIGN STUDIO Σχεδιασμός και παραγωγή αντικειμένων και κοσμημάτων με χρήση τεχνολογιών 3D printing. VALIA KAP STUDIO Σχεδιασμός υφασμάτων REYWAL Χειροποίητα Φωτιστικά CONSTANCE JEWELRY DESIGN Σχεδιασμός και κατασκευή ασημένιων κοσμημάτων WELLE, CONTEMPORARY ART & CERAMICS Γλυπτική A.TELIO Υφαντικές τέχνες THEODORE PSYCHOYOS STUDIO Σχεδιασμός αντικειμένων από μάρμαρο ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΓΙΩΤΑ Φωτογραφία ΚΑΡΟΥΖΕΛ ΑΝΑΜΝΗΣΕΩΝ Κηροπλαστική

OPEN WALK 28-29.03

Η παράλληλη αυτή δράση του OHA, προσκαλεί το κοινό σε ένα ταξίδι ανακάλυψης της πόλης μέσα από διαδρομές που φωτίζουν λιγότερο γνωστές αλλά ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες πτυχές της, τόσο αρχιτεκτονικά όσο και ιστορικά. Φέτος, οι διαδρομές είναι οι εξής:

• Η Κυψέλη μέσα από την οδό Φωκίωνος Νέγρη Η οδός Φωκίωνος Νέγρη αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αστικής ανάπτυξης γύρω από έναν πυρήνα πρασίνου. Στην περιοχή συναντά κανείς μεσοπολεμικές και μεταπολεμικές πολυκατοικίες του Μοντέρνου κινήματος, που αντανακλούν τις κοινωνικές και πολιτικές μεταβολές της εποχής τους. Η διαδρομή εστιάζει στη μοναδική αρχιτεκτονική ταυτότητα της γειτονιάς και στη σχέση του δομημένου με τον αδόμητο χώρο και το πράσινο, αναδεικνύοντας την εξέλιξη του αστικού τοπίου της Αθήνας.

• IFI Lighting Night Walk – “Το φως στον Αστικό Ιστό” Για δεύτερη συνεχή χρονιά, το OHA σε συνεργασία με την IFI Lighting, μας καλούν για μια νυχτερινή περιήγηση στο ιστορικό κέντρο που αναδεικνύει τον ρόλο του φωτισμού στη σύγχρονη εμπειρία της πόλης. Το φως δεν αποκαλύπτει απλώς την αρχιτεκτονική· μεταμορφώνει τον αστικό χώρο, αναδεικνύοντας λεπτομέρειες και δημιουργώντας νέες αφηγήσεις. Οι συμμετέχοντες καλούνται να γίνουν Luminauts και να βιώσουν τη σύνδεση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς με την καινοτομία, σε μια διαδρομή όπου το παρελθόν και το μέλλον συναντώνται μέσα από το moto της IFI, Illuminating Senses.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.openhouseathens.gr/event/open-walks/

OPEN SCHOOL 03.04

H εκπαιδευτική δράση του ΟΗA περιλαμβάνει οργανωμένες επισκέψεις σε ορισμένα από τα κτίρια της κύριας δράσης την Παρασκευή 3 Απριλίου. Η παράλληλη αυτή δράση απευθύνεται σε μαθητικά- εκπαιδευτικά και άλλα οργανωμένα γκρουπ. Πληροφορίες https://www.openhouseathens.gr/event/open-school/

OPEN OFFICE 02- 03.04

Η δράση του OHA 2026, με χορηγό την ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. μας συστήνει νέα αρχιτεκτονικά σχήματα που δραστηριοποιούνται στην Αθήνα και έχουν ήδη ξεχωρίσει στον επαγγελματικό τους χώρο. Στο πλαίσιο της δράσης, οι αρχιτέκτονες ανοίγουν τα γραφεία τους στο κοινό, ξεναγούν τους επισκέπτες στους χώρους εργασίας τους και μοιράζονται σκέψεις γύρω από σύγχρονα ζητήματα της πόλης, καθώς και τη σχεδιαστική τους προσέγγιση στα έργα που υλοποιούν.

Η δράση επικεντρώνεται στη νέα γενιά αρχιτεκτόνων, στα πρόσφατα υλοποιημένα έργα, στις καινοτόμες χρήσεις υφιστάμενων κτιρίων και στη σύγχρονη αστική δημιουργικότητα που διαμορφώνει την πόλη του σήμερα και του αύριο. Μέσα από τις επισκέψεις στα αρχιτεκτονικά γραφεία, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις ιδέες, τις μεθόδους και τις προσεγγίσεις που συμβάλλουν στη διαμόρφωση της σύγχρονης αρχιτεκτονικής σκηνής της Αθήνας. Τα αρχιτεκτονικά γραφεία που συμμετέχουν είναι τα εξής:

· ARCHZONE

· A&M ARCHITECTS

· STUDIO THANASIS

· EN ROUTE-ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ

· ERION WORKSHOP

· THOMOPOULOS ARCHITECTS

· LOWFAT ARCHITECTS

OPEN TOURS 04–05.04

Στο πλαίσιο της φετινής θεματικής “ EMERGING CITY – η πόλη που αναδύεται”, το Open House Athens 2026 ανοίγει τις πόρτες σε 80 κτίρια με αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, προσκαλώντας το κοινό να ανακαλύψει τη δυναμική εξέλιξη της Αθήνας μέσα από τους χώρους που διαμορφώνουν τη σύγχρονη ταυτότητά της.

Η φετινή διοργάνωση συγκεντρώνει ένα ευρύ φάσμα χώρων — δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, κατοικίες, γραφεία, μουσεία, ξενοδοχεία — που αποτυπώνουν τον τρόπο με τον οποίο η πόλη μετασχηματίζεται και επαναπροσδιορίζει το αστικό της τοπίο. Ιδιαίτερη έμφαση στο φετινό πρόγραμμα δίνεται στο “Innovation Cluster” by ENDEAVOR GREECE— τον διεθνή οργανισμό που προωθεί την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, στηρίζοντας δυναμικές εταιρείες και συνδέοντάς τες με τη διεθνή αγορά — το οποίο αναδεικνύει χώρους όπου αναπτύσσονται η καινοτομία, η τεχνολογία και η νέα επιχειρηματικότητα, φωτίζοντας μία ακόμη διάσταση της αναδυόμενης πόλης: εκείνη της σύγχρονης παραγωγής ιδεών, συνεργασίας και δημιουργίας.

Μέσα από αυτή τη συνεργασία, αναδεικνύεται και η Αθήνα ως ένας σύγχρονος κόμβος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, όπου η αρχιτεκτονική, η εργασία και η τεχνολογία συνδιαμορφώνουν το αστικό μέλλον.

Μέσα από τις επισκέψεις, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν διαφορετικές αρχιτεκτονικές προσεγγίσεις που διαμορφώνουν την πόλη του σήμερα και του αύριο — από την επανάχρηση υφιστάμενων κελυφών έως νέες κατασκευές που ενσωματώνουν τις αρχές της βιωσιμότητας και της καινοτομίας.

Ένα μεγάλο μέρος των συμμετοχών αναδεικνύει τη θεματική “Emerging City”, εστιάζοντας σε έργα που γεφυρώνουν το παρελθόν με το μέλλον της αρχιτεκτονικής και αναδεικνύουν τον συνεχή μετασχηματισμό της Αθήνας. Τα κτίρια αυτά φέρουν ειδική σήμανση στο πρόγραμμα, διευκολύνοντας τους επισκέπτες να τα εντοπίσουν.

Ακόμα το πρόγραμμα των δράσεων θα πλαισιωθεί από μια σειρά διαγωνισμών:

OPEN PHOTO 04-12.04

Ο διαγωνισμός φωτογραφίας του Open House Athens, που διεξάγεται στο Instagram με χορηγό την εταιρεία DIMAND δίνει στο κοινό την ευκαιρία να μοιραστεί τη δική του ματιά πάνω στην πόλη και την εμπειρία της διοργάνωσης. Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε όλους – ερασιτέχνες και επαγγελματίες φωτογράφους, αλλά και σε όσους αγαπούν την αρχιτεκτονική, την Αθήνα και το Open House Athens. Το θέμα του φετινού διαγωνισμού είναι “Emerging City”, καλώντας τους συμμετέχοντες να αποτυπώσουν μέσα από τον φακό τους τη δυναμική εξέλιξη της πόλης και τις διαφορετικές όψεις της σύγχρονης αστικής εμπειρίας.

Η συμμετοχή πραγματοποιείται με τη δημοσίευση φωτογραφιών (posts) από τη φετινή εκδήλωση στο Instagram, από δημόσιο προφίλ, χρησιμοποιώντας το #dimand_oha2026 .

Οι δύο φωτογραφίες που θα ξεχωρίσουν θα βραβευτούν με δύο φωτογραφικές μηχανές, ευγενική προσφορά της Fujifilm Hellas. Περισσότερες πληροφορίες: https://www.openhouseathens.gr/event/open-photo/

OPEN VOTE 04-12.04

Η δράση OPEN VOTE δίνει στους επισκέπτες του Open House Athens τη δυνατότητα να επιλέξουν και να ψηφίσουν την αγαπημένη τους ξενάγηση από το φετινό πρόγραμμα. Μέσα από τη διαδικασία αυτή, το κοινό συμβάλλει στην ανάδειξη της πιο ξεχωριστής εμπειρίας του OHA. Παράλληλα, η ψηφοφορία αποτελεί έναν τρόπο επιβράβευσης των εθελοντών που υλοποίησαν τις ξεναγήσεις, καθώς η ομάδα του κτιρίου ή της διαδρομής που θα συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους θα λάβει έπαινο διάκρισης και αναμνηστικά δώρα. Όσοι συμμετέχουν στην ψηφοφορία θα μπουν επίσης σε κλήρωση για μια φωτογραφική μηχανή, ευγενική προσφορά της Fujifilm Hellas.

Η ψηφοφορία θα ανοίξει στις 04 Απριλίου στον σύνδεσμο: https://www.openhouseathens.gr/event/open-vote/

OPEN your map 04-12.04 Η δράση OPEN your map, με χορηγό την ΚLEEMANN, προσκαλεί τους επισκέπτες του Open House Athens να συμμετάσχουν σε έναν δημιουργικό διαγωνισμό με πρωταγωνιστή τον έντυπο χάρτη της διοργάνωσης. Όσοι προμηθευτούν τον χάρτη της εκδήλωσης μπορούν να τον σφραγίζουν σε κάθε κτίριο που επισκέπτονται, δημιουργώντας σταδιακά το δικό τους προσωπικό αναμνηστικό από την εμπειρία του OHA. Μετά την ολοκλήρωση των επισκέψεών τους, οι συμμετέχοντες καλούνται να ανεβάσουν φωτογραφία του σφραγισμένου χάρτη τους στο Instagram, από δημόσιο προφίλ, κάνοντας tag το OPEN HOUSE Athens.

Ο πιο ξεχωριστός χάρτης θα αναδειχθεί νικητής και θα κερδίσει μια φωτογραφική μηχανή, ευγενική προσφορά της Fujifilm Hellas.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.openhouseathens.gr/event/open-your-map/

OPEN YOUR PORTFOLIO εως τις 30.04 O διαγωνισμός πορτφόλιο σε συνεργασία με την Σχολή Βακαλό Art & Design . Η Σχολή Βακαλό Art & Design, για 12η συνεχόμενη χρονιά υποστηρίζει ενεργά τη διοργάνωση Open House Athens και προσφέρει μια ακόμα ολική υποτροφία για σπουδές στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, επικυρωμένο από το κρατικό βρετανικό Πανεπιστήμιο του Derby, και οδηγεί στην απονομή του πτυχίου ΜΑ in Architectural Design.

Η υποτροφία χορηγείται στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων του Open House Athens 2026, αφορά το ακαδημαϊκό έτος 2026-27, καλύπτει το σύνολο του κόστους των διδάκτρων (αξίας 8.250 ευρώ) και θα απονεμηθεί στο άτομο που θα πρωτεύσει στον διαγωνισμό Open Your Portfolio με θέμα «συνολικό πορτφόλιο».

Περισσότερες πληροφορίες https://www.openhouseathens.gr/event/open-your-portfolio/

Η αυλαία των ξεναγήσεων του Open House Athens 2026 κλείνει με το καθιερωμένο ΤΙΜΕ to Close Party, την Κυριακή 05.04 μετά τις 22:00, στο Ρομάντσο (Αναξαγόρα 3–5).

Στα decks θα βρίσκεται ο DJ Δημήτρης Λίλης, σε μια βραδιά που σηματοδοτεί την ολοκλήρωση του φετινού προγράμματος και προσφέρει την ευκαιρία σε όλους τους συμμετέχοντες να συναντηθούν και να γιορτάσουν το τέλος μιας γεμάτης αρχιτεκτονικής εμπειρίας. Εθελοντές, αρχιτέκτονες, ιδιοκτήτες κτιρίων, χορηγοί, επισκέπτες και φίλοι είναι καλεσμένοι να δώσουν το παρών ωστε να κλείσουν μαζί το φετινό Open House Athens!

Η οπτική ταυτότητα της εκδήλωσης του “OPEN HOUSE Athens & Thessaoniki 2026” προέκυψε έπειτα από διαγωνισμό, που συνδιοργανώθηκε με τη Σχολή Βακαλό Art & Design. Νικητής του φετινού διαγωνισμού είναι ο Μάριος Αλέξανδρος Πουλημένος.

Πως συμμετέχω στις ξεναγήσεις:

Οι ξεναγήσεις είναι δωρεάν και ελεύθερες για όλους και δεν απαιτείται κράτηση. Συνιστούμε στους επισκέπτες να προσέλθουν εγκαίρως στους χώρους που θέλουν να επισκεφθούν, καθώς με τη λήξη του ωραρίου ο χώρος κλείνει. Οι ξεναγήσεις προσφέρονται και στα αγγλικά, εφόσον ζητηθεί κατόπιν της επίσκεψης στα κτίρια του ΟΗΑ 2026.

Για την συμμετοχή στο φετινό πρόγραμμα, απαιτείται η δημιουργία μιας ηλεκτρονικής ταυτότητας (QR code) για κάθε επισκέπτη. Η ηλεκτρονική ταυτότητα δεν αντιστοιχεί σε κράτηση ή σειρά προτεραιότητας, απλά διευκολύνει τη διαδικασία καταγραφής των επισκεπτών στους χώρους που επισκέπτονται.

Για την παράλληλες δράσεις MADE IN Athens & OPEN WALK 28-29.03 & OPEN OFFICE 02-03.04, δημιουργήστε την ηλεκτρονική σας ταυτότητα από τις 23.03 εδω

Για το OPEN TOURS την κύρια εκδήλωση του ΟΗΑ 2026 στις 04-05.04 , που περιλαμβάνει ξεναγήσεις σε 80 κτίρια δημιουργήστε την ηλεκτρονική σας ταυτότητα από τις 30.03 εδώ