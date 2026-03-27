Ο Ye αποκαλύπτει το tracklist του Bully και ξεκαθαρίζει ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί AI

Ο Kanye West υπόσχεται αυθεντικό ήχο στο νέο άλμπουμ που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 27 Μαρτίου

Ο Ye επανέρχεται δυναμικά στη μουσική σκηνή, δίνοντας στη δημοσιότητα τη λίστα τραγουδιών του νέου του άλμπουμ «Bully» και επιχειρώντας να βάλει τέλος στις φήμες γύρω από τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Με μια λιτή αλλά σαφή ανακοίνωση, ο καλλιτέχνης διαμηνύει ότι το νέο του project θα βασίζεται αποκλειστικά στη δική του δημιουργία. Ο Ye, γνωστός στο παρελθόν ως Kanye West, δημοσίευσε μέσω της πλατφόρμας X μια χειρόγραφη σημείωση στην οποία αποκαλύπτει το tracklist του επερχόμενου άλμπουμ «Bully».

Παράλληλα, ο ίδιος έσπευσε να διαψεύσει τα σενάρια που κυκλοφορούσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με πιθανή χρήση τεχνητής νοημοσύνης σε ορισμένα τραγούδια. Όπως έγραψε χαρακτηριστικά «BULLY έρχεται χωρίς AI», θέλοντας να υπογραμμίσει τον αυθεντικό χαρακτήρα του άλμπουμ.

Στη λίστα των 18 τραγουδιών περιλαμβάνονται τίτλοι που είναι ήδη γνωστοί στο κοινό από παλαιότερες διαρροές, όπως τα «Preacher Man», «Beauty and the Beast», «Last Breath» και «Father», στο οποίο συμμετέχει ο Travis Scott.

Παρότι το «Bully» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 27 Μαρτίου, ο Ye δεν επιβεβαίωσε ρητά την ημερομηνία, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών. Όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν, οι κυκλοφορίες του καλλιτέχνη συχνά συνοδεύονται από απρόβλεπτες εξελίξεις μέχρι την τελική διάθεσή τους στις streaming πλατφόρμες.

Το νέο άλμπουμ θα κυκλοφορήσει μέσω της Gamma, με τον Ye να συνεργάζεται εκ νέου με τον Larry Jackson, ιδρυτή της εταιρείας, με τον οποίο διατηρεί επαγγελματική σχέση από την περίοδο που εκείνος εργαζόταν στην Apple Music τη δεκαετία του 2010.

Σε αντίθεση με προηγούμενες κυκλοφορίες του, όπου η παρουσία του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν έντονη, αυτή τη φορά ο Ye ακολουθεί πιο χαμηλούς τόνους, περιορίζοντας τις δημόσιες τοποθετήσεις και τις προκλητικές ενέργειες.

Παράλληλα, έχουν προγραμματιστεί listening parties σε διάφορες πόλεις ανά τον κόσμο, ενώ ο Ye θα παρουσιάσει το «Bully» ζωντανά σε δύο συναυλίες στο SoFi Stadium στο Los Angeles, στις 1 και 3 Απριλίου. Οι εμφανίσεις αυτές σηματοδοτούν την πρώτη του παρουσία σε στάδιο μετά το 2021, ενώ η τελευταία του επίσημη περιοδεία στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν το «Saint Pablo Tour» το 2016.

BULLY ON THE WAY NO AI pic.twitter.com/LJFUAczgSl — ye (@kanyewest) March 25, 2026

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

