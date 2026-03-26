Μουσικά Νέα 26.03.2026

Αθώα δηλώνει η γυναίκα που πυροβολούσε έξω από το σπίτι της Rihanna

Σοβαρές οι κατηγορίες για τους πυροβολισμούς έξω από το σπίτι της Rihanna  με την κατηγορούμενη να αντιμετωπίζει ισόβια αν καταδικαστεί
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση που αφορά την Rihanna εκδικάζεται στις ΗΠΑ, καθώς γυναίκα από τη Φλόριντα δήλωσε αθώα για απόπειρα δολοφονίας της παγκοσμίου φήμης τραγουδίστριας. Η 35χρονη Ivanna Lisette Ortiz παρουσιάστηκε ενώπιον δικαστηρίου στο Λος Άντζελες, όπου μέσω του δικηγόρου της αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, που περιλαμβάνουν απόπειρα ανθρωποκτονίας και πολλαπλές επιθέσεις με πυροβόλο όπλο. Σύμφωνα με τις αρχές, το περιστατικό σημειώθηκε στις 8 Μαρτίου, όταν η κατηγορούμενη φέρεται να έφτασε έξω από την κατοικία της Rihanna στην περιοχή του Μπέβερλι Χιλς και να πυροβόλησε περίπου 20 φορές τον εξωτερικό τοίχο της ιδιοκτησίας. Κατά την εισαγγελική εκδοχή, στο σπίτι βρίσκονταν η ίδια η τραγουδίστρια, ο σύντροφός της A$AP Rocky, τα τρία τους παιδιά, μέλη της οικογένειας και προσωπικό. Η Ivanna Lisette Ortiz αντιμετωπίζει συνολικά περισσότερες από δώδεκα κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, μεταξύ των οποίων 10 περιπτώσεις επίθεσης με ημιαυτόματο όπλο και τρεις για πυροβολισμούς προς κατοικημένους χώρους. Σε περίπτωση καταδίκης, κινδυνεύει με ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σκληρή στάση του δικαστηρίου

Η κατηγορούμενη εμφανίστηκε κρατούμενη, πίσω από προστατευτικό τζάμι, φορώντας στολή φυλακής. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, αποδέχθηκε μόνο την παραίτηση από το δικαίωμα για ταχεία προκαταρκτική ακρόαση, χωρίς να προβεί σε περαιτέρω δηλώσεις. Η υπεράσπιση ζήτησε τη μείωση της εγγύησης από 1,9 εκατομμύρια δολάρια σε 70.000, επικαλούμενη οικονομική αδυναμία. Ωστόσο, το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα, υιοθετώντας τη θέση της εισαγγελίας ότι η κατηγορούμενη αποτελεί κίνδυνο για την κοινωνία και υπάρχει πιθανότητα διαφυγής. Ο εισαγγελέας χαρακτήρισε την επίθεση «ιδιαίτερα επικίνδυνη και εσκεμμένη», τονίζοντας ότι θα μπορούσε εύκολα να είχε οδηγήσει σε πολλαπλούς θανάτους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τα στοιχεία της υπόθεσης

Κατά τη σύλληψή της, λίγες ώρες μετά το περιστατικό, η Ivanna Lisette Ortiz βρέθηκε μόνη στο αυτοκίνητό της, έχοντας μαζί της το όπλο, επιπλέον πυρομαχικά, αλλά και περούκα που φέρεται να σκόπευε να χρησιμοποιήσει ως μεταμφίεση. Οι αρχές δεν έχουν ακόμη αποσαφηνίσει το κίνητρο της επίθεσης ούτε αν υπήρχε κάποια προσωπική σχέση μεταξύ της κατηγορούμενης και της τραγουδίστριας. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται και αναρτήσεις της Ivanna Lisette Ortiz στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις ημέρες πριν από το περιστατικό.

Η Rihanna αποτελεί μία από τις πιο επιτυχημένες καλλιτέχνιδες παγκοσμίως, με εννέα βραβεία Grammy και δεκάδες επιτυχίες στην κορυφή των charts, όπως τα «Umbrella», «We Found Love» και «Work». Μαζί με τον A$AP Rocky έχουν αποκτήσει τρία παιδιά, με το πιο πρόσφατο να γεννιέται το 2025.Η υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και αναμένεται να απασχολήσει έντονα τις δικαστικές αρχές το επόμενο διάστημα.

Asap Rocky RIHANNA δικαστήριο δίκη
