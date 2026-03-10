Απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της Rihanna ερευνά η αστυνομία

Η Ivanna Lisette Ortiz κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και επιβλήθηκε εγγύηση 10.225.000 δολάριων για τους πυροβολισμούς έξω από την κατοικία της Rihanna και του A$AP Rocky

Η αστυνομία του Los Angeles προχώρησε στη σύλληψη της Ivanna Lisette Ortiz, η οποία κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας μετά από ένοπλη επίθεση έξω από την κατοικία της Rihanna στο Beverly Hills. Σύμφωνα με την αστυνομία του Los Angeles, η Ivanna Lisette Ortiz, 35 ετών, συνελήφθη την Κυριακή ως ύποπτη για κακούργημα απόπειρας ανθρωποκτονίας. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες μετά το περιστατικό, ενώ η κατηγορούμενη οδηγήθηκε σε κράτηση λίγο μετά τις 02.00 τα ξημερώματα της Δευτέρας. Το δικαστήριο όρισε εγγύηση ύψους 10.225.000 δολαρίων, ενώ οι επίσημες κατηγορίες αναμένεται να απαγγελθούν το επόμενο διάστημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε η εφημερίδα Los Angeles Times, η Ivanna Lisette Ortiz φέρεται να χρησιμοποίησε τουφέκι και να πυροβόλησε αρκετές φορές προς την κατοικία της Rihanna. Ένας από τους πυροβολισμούς φέρεται να διαπέρασε τοίχο της πολυτελούς έπαυλης. Την ώρα της επίθεσης, η Rihanna βρισκόταν μέσα στο σπίτι μαζί με τον σύντροφό της A$AP Rocky και τα παιδιά τους. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 13.21 τοπική ώρα. Κανένα από τα μέλη της οικογένειας δεν τραυματίστηκε.

Οι αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής εντοπίσει κάποια γνωστή σχέση μεταξύ της Ivanna Lisette Ortiz και των Rihanna ή A$AP Rocky, ενώ τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν άγνωστα. Η εφημερίδα New York Post δημοσίευσε επίσης παράξενα μηνύματα που φέρεται να είχε αποστείλει η Ivanna Lisette Ortiz στη Rihanna μέσω κοινωνικών δικτύων. Σύμφωνα με τα στοιχεία κράτησης που δημοσιοποιήθηκαν από το γραφείο του σερίφη της κομητείας Los Angeles, η Ivanna Lisette Ortiz περιγράφεται ως γυναίκα με ξανθά μαλλιά και καστανά μάτια. Η ίδια κατοικεί στο Orlando της Florida και εργάζεται ως λογοθεραπεύτρια.

Η Ivanna Lisette Ortiz έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με δημοσιεύματα της εφημερίδας Los Angeles Times, στο παρελθόν είχε συλληφθεί για υπόθεση πτώχευσης το 2013, για επικίνδυνη οδήγηση το 2021 και για υποψία ενδοοικογενειακής βίας και επίθεσης το 2023.

Αρκετά αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η Ivanna Lisette Ortiz προσέγγισε την κατοικία της Rihanna οδηγώντας ένα λευκό αυτοκίνητο Tesla και άνοιξε πυρ μέσα από το όχημα. Σύμφωνα με αστυνομική επικοινωνία που επικαλείται η Los Angeles Times, ενδέχεται να πυροβολήθηκαν έως και 10 σφαίρες, ενώ το NBC News κάνει λόγο για 4 πυροβολισμούς. Δημοσιογράφοι που βρέθηκαν στο σημείο ανέφεραν ότι υπήρχαν εμφανή σημάδια από σφαίρες στην κεντρική πύλη της κατοικίας.

Μετά την επίθεση, το όχημα αποχώρησε από την περιοχή. Λίγο αργότερα εντοπίστηκε σε χώρο στάθμευσης εμπορικού κέντρου στο Sherman Oaks από ελικόπτερο της αστυνομίας. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη της Ivanna Lisette Ortiz περίπου 30 λεπτά αργότερα. Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Los Angeles Armen Arias δήλωσε στην εφημερίδα Los Angeles Times ότι κατά τον έλεγχο του οχήματος οι αστυνομικοί εντόπισαν το τυφέκιο επίθεσης καθώς και 7 κάλυκες. Μέχρι στιγμής ούτε η Rihanna ούτε ο A$AP Rocky έχουν προχωρήσει σε δημόσια δήλωση σχετικά με το περιστατικό.

