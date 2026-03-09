Πυροβολισμοί στο σπίτι της Rihanna στο Λος Άντζελες

Η Rihanna βρισκόταν στην κατοικία της όταν άγνωστη άνοιξε πυρ με τουφέκι τύπου AR-15, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί

Συναγερμός σήμανε στις αρχές του Λος Άντζελες έπειτα από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στην κατοικία της Rihanna και του συντρόφου της A$AP Rocky στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνιας, με μία γυναίκα να συλλαμβάνεται ως ύποπτη για την επίθεση. Σύμφωνα με την Αστυνομική Διεύθυνση του Λος Άντζελες, οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε κλήση για πυροβολισμούς περίπου στις 1.21 μ.μ., όταν αναφέρθηκε ότι μια γυναίκα άνοιξε πυρ προς την πολυτελή κατοικία του ζευγαριού.

Όπως μετέδωσε το CNN, η ύποπτη, μια γυναίκα περίπου 30 ετών, φέρεται να πυροβόλησε από το όχημά της 5 έως 7 φορές χρησιμοποιώντας τουφέκι τύπου AR-15. Οι περισσότερες σφαίρες χτύπησαν την πύλη της ιδιοκτησίας. Ωστόσο, σύμφωνα με τους Los Angeles Times, μία σφαίρα διαπέρασε τοίχο της έπαυλης. Η Rihanna βρισκόταν στο σπίτι τη στιγμή των πυροβολισμών, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί αν στην κατοικία βρίσκονταν και άλλα άτομα. Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν αργότερα το όχημα της υπόπτου περίπου 8 μίλια μακριά από την κατοικία της τραγουδίστριας. Η γυναίκα συνελήφθη στο σημείο και τέθηκε υπό κράτηση, ενώ η ταυτότητά της δεν έχει δοθεί ακόμη στη δημοσιότητα. Ο επικεφαλής της αστυνομίας του Λος Άντζελες Mike Bland δήλωσε ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής σαφές κίνητρο για την επίθεση. Παράλληλα επιβεβαίωσε ότι το όπλο που χρησιμοποιήθηκε έχει κατασχεθεί από τις αρχές.

Δεν είναι η πρώτη φορά που κατοικία της Rihanna γίνεται στόχος περιστατικού ασφαλείας. Τον Μάιο του 2018, ένας 27χρονος άνδρας συνελήφθη αφού φέρεται να εισέβαλε στο σπίτι και πέρασε τη νύχτα εκεί περιμένοντας την επιστροφή της τραγουδίστριας.

