Μουσικά Νέα 09.03.2026

Πυροβολισμοί στο σπίτι της Rihanna στο Λος Άντζελες

Η Rihanna βρισκόταν στην κατοικία της όταν άγνωστη άνοιξε πυρ με τουφέκι τύπου AR-15, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Συναγερμός σήμανε στις αρχές του Λος Άντζελες έπειτα από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στην κατοικία της Rihanna και του συντρόφου της A$AP Rocky στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνιας, με μία γυναίκα να συλλαμβάνεται ως ύποπτη για την επίθεση. Σύμφωνα με την Αστυνομική Διεύθυνση του Λος Άντζελες, οι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε κλήση για πυροβολισμούς περίπου στις 1.21 μ.μ., όταν αναφέρθηκε ότι μια γυναίκα άνοιξε πυρ προς την πολυτελή κατοικία του ζευγαριού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Rihanna ξενυχτά στο στούντιο και φουντώνουν τα σενάρια για νέο album

Όπως μετέδωσε το CNN, η ύποπτη, μια γυναίκα περίπου 30 ετών, φέρεται να πυροβόλησε από το όχημά της 5 έως 7 φορές χρησιμοποιώντας τουφέκι τύπου AR-15. Οι περισσότερες σφαίρες χτύπησαν την πύλη της ιδιοκτησίας. Ωστόσο, σύμφωνα με τους Los Angeles Times, μία σφαίρα διαπέρασε τοίχο της έπαυλης. Η Rihanna βρισκόταν στο σπίτι τη στιγμή των πυροβολισμών, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί αν στην κατοικία βρίσκονταν και άλλα άτομα. Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι αστυνομικοί εντόπισαν αργότερα το όχημα της υπόπτου περίπου 8 μίλια μακριά από την κατοικία της τραγουδίστριας. Η γυναίκα συνελήφθη στο σημείο και τέθηκε υπό κράτηση, ενώ η ταυτότητά της δεν έχει δοθεί ακόμη στη δημοσιότητα. Ο επικεφαλής της αστυνομίας του Λος Άντζελες Mike Bland δήλωσε ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής σαφές κίνητρο για την επίθεση. Παράλληλα επιβεβαίωσε ότι το όπλο που χρησιμοποιήθηκε έχει κατασχεθεί από τις αρχές.

Δεν είναι η πρώτη φορά που κατοικία της Rihanna γίνεται στόχος περιστατικού ασφαλείας. Τον Μάιο του 2018, ένας 27χρονος άνδρας συνελήφθη αφού φέρεται να εισέβαλε στο σπίτι και πέρασε τη νύχτα εκεί περιμένοντας την επιστροφή της τραγουδίστριας.

Διάβασε επίσης: Η Rihanna ψωνίζει σε σούπερ μάρκετ και γίνεται viral

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Asap Rocky RIHANNA σπίτι
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Δες επίσης

Ο Keanu Reeves επιστρέφει με τους Dogstar και νέο album All in Now

Η Πέγκυ Ζήνα έκλεισε τα 51 – Οι φωτογραφίες από τα γενέθλια με την οικογένειά της

Αντιδράσεις στο Πρωινό του ΑΝΤ1 με το νέο τραγούδι του Νίκου Καρβέλα για τις γυναίκες

Ελένη Φουρέιρα: Το party έκπληξη για τα γενέθλια της – Δες video και φωτογραφίες

Έλενα Παπαρίζου: Τι είπε για τη Eurovision, το «My Number One» και τον Akyla

Η Lady Gaga αποκαλύπτει ότι ο γάμος με τον Michael Polansky πλησιάζει

Eurovision 2026: Η Monroe θα εκπροσωπήσει την Γαλλία – Το τραγούδι της σκαρφάλωσε στη 2η θέση των στοιχημάτων

Ο Bruce Johnston αφήνει τους Beach Boys μετά από 6 δεκαετίες

Η Sharon Osbourne ανακοίνωσε την επιστροφή του Ozzfest το 2027

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Λουκέτο πρώην Mega- Πληρώθηκαν οι τράπεζες από την Τηλέτυπος ΑΕ

Λουκέτο πρώην Mega- Πληρώθηκαν οι τράπεζες από την Τηλέτυπος ΑΕ

Διαφήμιση: Η Ζέτα Μακρυπούλια πρόσωπο της Nivea Cellular Epigenetics

Διαφήμιση: Η Ζέτα Μακρυπούλια πρόσωπο της Nivea Cellular Epigenetics

Monitor Paron.gr: Το εργαλείο που φέρνει την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Monitor Paron.gr: Το εργαλείο που φέρνει την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Διαβάστε στο «Π»: Ο πόλεμος αλλάζει τον χάρτη

Διαβάστε στο «Π»: Ο πόλεμος αλλάζει τον χάρτη

Ακρίβεια στην Ελλάδα: Ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει…

Ακρίβεια στην Ελλάδα: Ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει…