Αντιδράσεις στο Πρωινό του ΑΝΤ1 με το νέο τραγούδι του Νίκου Καρβέλα για τις γυναίκες

Ο Νίκος Καρβέλας, μια πολυσχιδής προσωπικότητα που έχει σημαδέψει ανεξίτηλα το ελληνικό τραγούδι και την ευρύτερη καλλιτεχνική σκηνή, βρέθηκε πρόσφατα στο επίκεντρο έντονης συζήτησης. Ένα τραγούδι του, αφιερωμένο στη γυναίκα, προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων και διαφορετικών απόψεων στο τηλεοπτικό πλατό της εκπομπής «Πρωινό», αναδεικνύοντας για άλλη μια φορά την ικανότητά του να θέτει ζητήματα και να προκαλεί προβληματισμό.

Η συζήτηση στο «Πρωινό» άναψε όταν οι στίχοι του τραγουδιού του Νίκου Καρβέλα για τη γυναίκα τέθηκαν προς ανάλυση. Οι συντελεστές της εκπομπής διαφώνησαν έντονα σχετικά με τα μηνύματα που περνούσε το συγκεκριμένο κομμάτι, εστιάζοντας στο αν αναπαρήγαγε στερεότυπα ή αν προσπαθούσε να θίξει βαθύτερα κοινωνικά ζητήματα.

Η Γιώτα Κηπουρού ήταν μία από τις πρώτες που πήραν τον λόγο, σχολιάζοντας την πιθανότητα το τραγούδι, παρά την όποια καλή πρόθεση του δημιουργού, να συντηρεί τελικά στερεότυπα που η κοινωνία παλεύει να εξαλείψει. «Μπορείς να περάσεις το μήνυμα που θέλεις, αλλά είναι σαν να συντηρείς τα στερεότυπα που παλεύουμε όλα αυτά τα χρόνια να μην υπάρχουν», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την ευαισθησία του θέματος.

Από την πλευρά της, η Δέσποινα Καμπούρη έφερε στο προσκήνιο συγκεκριμένους στίχους που προηγήθηκαν στο τραγούδι, δίνοντας ένα ευρύτερο πλαίσιο στη συζήτηση. «Έχει προηγηθεί ένα κουπλέ που λέει “εμμηνόρροια, ωδίνες τοκετού, επιλόχειος, αδικημένες από τη θρησκεία”», δήλωσε, αναδεικνύοντας τη θεματολογία που ο Καρβέλας επέλεξε να θίξει. Αυτοί οι στίχοι, που αγγίζουν ευαίσθητα και συχνά ταμπού θέματα σχετικά με τη γυναικεία φύση και την κοινωνική της θέση, ήταν αυτοί που πυροδότησαν τις περισσότερες αντιδράσεις.

Ο Γρηγόρης Μελάς, εκφράζοντας την απορία του για την επικαιρότητα τέτοιων μηνυμάτων, έθεσε το κρίσιμο ερώτημα: «Πιστεύετε ότι ισχύει αυτό το 2026; Αυτά τα παλιά στερεότυπα με την αισθητική των 80s;». Η παρατήρησή του έθιξε το ζήτημα της χρονικής απόστασης και του κατά πόσο μια προσέγγιση που ενδεχομένως ήταν πιο αποδεκτή ή κατανοητή σε άλλες δεκαετίες, όπως τα 80s, μπορεί να σταθεί το 2026 χωρίς να παρερμηνευτεί ή να θεωρηθεί αναχρονιστική. Η ένταση της συζήτησης στο πλατό κατέδειξε την πολυπλοκότητα του θέματος και την ποικιλία των απόψεων γύρω από την καλλιτεχνική έκφραση και την κοινωνική της απήχηση.

Αυτό είναι το νέο τραγούδι του Νίκου Καρβέλα

Ένα νέο μουσικό έργο παρουσιάζει ο Νίκος Καρβέλας, με τίτλο «Ρέκβιεμ Για Τη Γυναίκα», το οποίο κυκλοφορεί από την Panik Gold. Ο καταξιωμένος δημιουργός επιστρέφει με μια σύνθεση που δεν περιορίζεται απλώς στη μορφή ενός τραγουδιού, αλλά λειτουργεί ως μια καλλιτεχνική παρέμβαση γύρω από τη θέση της γυναίκας και τον τρόπο με τον οποίο συχνά κρίνεται ή χαρακτηρίζεται από την κοινωνία. Το «Ρέκβιεμ Για Τη Γυναίκα» επιχειρεί να φωτίσει τις αντιλήψεις, τα στερεότυπα και τη γλώσσα που χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια απέναντι στις γυναίκες, χωρίς να επιχειρεί να τα ωραιοποιήσει. Μέσα από την ιδιαίτερη προσέγγισή του, ο Νίκος Καρβέλας θέτει ερωτήματα και προκαλεί προβληματισμό για το πώς διαμορφώθηκαν οι κοινωνικές δομές που καθορίζουν τον ρόλο της γυναίκας.

Ο ίδιος ο δημιουργός μίλησε ανοιχτά για το σκεπτικό πίσω από το έργο του, επιλέγοντας λόγια που προκαλούν συζήτηση. «Όταν η γυναίκα κάποτε αντιληφθεί ότι η μητρότητα δεν αποτελεί μέσο ολοκλήρωσης του εγώ της, αλλά τον μόνο σίγουρο τρόπο για την ολοκληρωτική απώλειά του, τότε ίσως ο κόσμος αυτός αλλάξει». Ο Νίκος Καρβέλας συνεχίζει τον συλλογισμό του επεκτείνοντας τη σκέψη του γύρω από τον ρόλο της γυναίκας μέσα στις κοινωνικές και πολιτισμικές δομές που έχουν διαμορφωθεί διαχρονικά.

«Τότε ίσως η γυναίκα βρει το χρόνο και τη διάθεση που τώρα δεν έχει ένεκα μητρότητας, για να διαπιστώσει ότι οι ανδρόπλαστες θρησκείες, πατρίδες και οικογένειες την χρησιμοποιούν για να υπάρχουν και να καταδυναστεύουν τον κόσμο που εκείνη γεννάει και άθελά της διαστρεβλώνει. Τότε ίσως η εξουσία αλλάξει χέρια για πρώτη φορά από τη γέννηση του κόσμου».

