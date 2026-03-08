Screen News 08.03.2026

Η Kristen Bell σπάει τη σιωπή της για την αμοιβή των 60 εκατ. στα Frozen 3 και 4

Η Kristen Bell κάνει λόγο για «παραπληροφόρηση», τονίζοντας ότι «κάποιος επινοεί πολλά πράγματα» - Το «Frozen 3» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 24 Νοεμβρίου 2027
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Kristen Bell διέψευσε κατηγορηματικά τα πρόσφατα δημοσιεύματα που τη θέλουν να λαμβάνει 60 εκατ. δολάρια για να επιστρέψει στον ρόλο της Anna στις επερχόμενες ταινίες «Frozen 3» και «Frozen 4». Τα ίδια ρεπορτάζ υποστήριζαν ότι οι συμπρωταγωνιστές της Idina Menzel και Josh Gad θα λάμβαναν αντίστοιχα 60 εκατ. δολάρια ο καθένας, ανεβάζοντας το συνολικό κόστος των τριών βασικών φωνών στα 180 εκατ. δολάρια.

Σε δηλώσεις της στο Entertainment Tonight, στο περιθώριο των Actor Awards, η Kristen Bell ξεκαθάρισε ότι οι πληροφορίες αυτές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Όπως ανέφερε «Έχουν αναφερθεί πολλά λανθασμένα στοιχεία για τη συμφωνία του “Frozen”. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, κάποιος επινοεί πολλά πράγματα». Η ίδια πρόσθεσε ότι, παρά τη φημολογία, παραμένει ευγνώμων για τη συμμετοχή της στο franchise, επισημαίνοντας «Είμαι χαρούμενη που έχω αυτή τη δουλειά και ναι, αμείβεται πολύ καλά, γιατί πρόκειται για ένα επιτυχημένο franchise. Είμαι ευγνώμων και θα συνεχίσω να το κάνω για όλη μου τη ζωή, αν με θέλουν». Αναφερόμενη στα ποσά που γράφτηκαν, η Kristen Bell σχολίασε «Δεν σας φάνηκε παράλογο όταν το διαβάσατε. Όταν το είδα, είπα “Μα τι είναι αυτά”».

Το «Frozen» αποτελεί ένα από τα πιο επιτυχημένα animation της Walt Disney. Η πρώτη ταινία, που κυκλοφόρησε το 2013, συγκέντρωσε 1,3 δισ. δολάρια παγκοσμίως και καθιέρωσε τους χαρακτήρες της Anna, της Elsa και του Olaf στη σύγχρονη ποπ κουλτούρα. Το τραγούδι «Let It Go» απέκτησε παγκόσμια απήχηση, ενώ η ταινία τιμήθηκε με Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων και Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού. Το 2019, το «Frozen 2» ξεπέρασε ακόμη και την επιτυχία του προκατόχου του, φτάνοντας τα 1,45 δισ. δολάρια στο παγκόσμιο box office και κατακτώντας για ένα διάστημα τον τίτλο της πιο εμπορικής ταινίας animation όλων των εποχών.

Η Walt Disney ανακοίνωσε το 2024 ότι το «Frozen 3» θα κυκλοφορήσει στις 24 Νοεμβρίου 2027, ενώ επιβεβαίωσε ότι και το «Frozen 4» βρίσκεται σε στάδιο ανάπτυξης. Οι δημιουργοί των τραγουδιών της σειράς, Kristen Anderson-Lopez και Robert Lopez, θα επιστρέψουν για να συνθέσουν νέα μουσικά κομμάτια για τις δύο συνέχειες. Τον Αύγουστο του 2024 αποκαλύφθηκε και το πρώτο concept art του «Frozen 3», στο οποίο η Elsa εμφανίζεται πάνω σε λευκό άλογο και η Anna πάνω σε καφέ ελάφι, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για την υπόθεση.

Με τις επίσημες δηλώσεις της, η Kristen Bell επιχείρησε να βάλει τέλος στη φημολογία γύρω από τις αμοιβές των πρωταγωνιστών, επισημαίνοντας ότι τα ποσά που κυκλοφόρησαν είναι υπερβολικά και ανακριβή, την ώρα που το ενδιαφέρον του κοινού για τη συνέχεια του επιτυχημένου franchise παραμένει αμείωτο.

