Screen News 08.03.2026

Η ταινία The Bride! της Maggie Gyllenhaal διχάζει τους κριτικούς

Η νέα ταινία τρόμου με πρωταγωνίστρια την Jessie Buckley και συμπρωταγωνιστή τον Christian Bale προκαλεί έντονες αντιδράσεις με βαθμολογία 60% από τους κριτικούς
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Οι ταινίες που τολμούν να επανερμηνεύσουν κλασικούς χαρακτήρες της κινηματογραφικής ιστορίας συχνά προκαλούν έντονες αντιδράσεις. Αυτό φαίνεται να συμβαίνει και με την ταινία «The Bride!», τη νέα σκηνοθετική δουλειά της Maggie Gyllenhaal, η οποία επιχειρεί να προσεγγίσει εκ νέου τον θρυλικό μύθο του Frankenstein μέσα από μια τολμηρή, σύγχρονη και ιδιότυπη κινηματογραφική ματιά. Παρότι η προηγούμενη σκηνοθετική δουλειά της Maggie Gyllenhaal με την ταινία «The Lost Daughter» είχε γνωρίσει θερμή υποδοχή από τους κριτικούς, η νέα της ταινία φαίνεται να διχάζει έντονα τη διεθνή κινηματογραφική κοινότητα. Η ταινία «The Bride!» συγκεντρώνει αυτή τη στιγμή βαθμολογία 60% στην ιστοσελίδα Rotten Tomatoes, ποσοστό που της επιτρέπει να χαρακτηρίζεται οριακά ως θετική σύμφωνα με τα κριτήρια της πλατφόρμας, αλλά ταυτόχρονα αποκαλύπτει τη μεγάλη διάσταση απόψεων που έχει δημιουργηθεί γύρω από το έργο.

Διάβασε επίσης: Ο Christian Bale μιλά για την πιο ακραία μεταμόρφωσή του σε ταινία

Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται η ηθοποιός Jessie Buckley, η οποία υποδύεται μια γυναίκα που δολοφονείται στο Chicago τη δεκαετία του 1930 και επανέρχεται στη ζωή για να γίνει σύντροφος του τέρατος του Frankenstein. Ο χαρακτήρας του τέρατος, που εδώ ονομάζεται Frank, ερμηνεύεται από τον Christian Bale. Μαζί οι δύο ήρωες ξεκινούν ένα αιματηρό ταξίδι ανά τη χώρα, σε μια ιστορία που θυμίζει την εγκληματική πορεία του διάσημου διδύμου Bonnie και Clyde.

Η ταινία παρουσιάζει τη Bride ως μια επαναστατική μορφή που πυροδοτεί ένα κύμα γυναικείας εξέγερσης, επιχειρώντας να μετατρέψει το κλασικό γοτθικό αφήγημα της Mary Shelley σε μια σύγχρονη ιστορία με έντονα κοινωνικά και πολιτικά στοιχεία. Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Annette Bening, Peter Sarsgaard, Penélope Cruz και Jake Gyllenhaal.

Παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι κριτικοί αναγνωρίζουν ότι η Maggie Gyllenhaal επιχειρεί ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο και τολμηρό εγχείρημα, οι απόψεις για το αποτέλεσμα διαφέρουν σημαντικά. Η κριτικός Meagan Navarro από το Bloody Disgusting χαρακτήρισε την ταινία «μια τολμηρή και εξαιρετικά ευφάνταστη επαναδιεκδίκηση του κλασικού χαρακτήρα των τεράτων της Universal».

Αντίθετα, ο κριτικός Kevin Maher της εφημερίδας The Times υπήρξε ιδιαίτερα αυστηρός στην αξιολόγησή του, γράφοντας ότι η ταινία αποτελεί «μια ηχηρή αποτυχία». Ακόμη πιο αρνητικός εμφανίστηκε ο Johnny Oleksinski της εφημερίδας New York Post, ο οποίος χαρακτήρισε το έργο «μία από τις χειρότερες ταινίες που είχα τη δυσάρεστη εμπειρία να παρακολουθήσω σε αυτή τη δουλειά». Παρά τις έντονες αντιδράσεις, αρκετοί κριτικοί τοποθετούνται κάπου στη μέση, αναγνωρίζοντας την καλλιτεχνική φιλοδοξία της ταινίας αλλά επισημαίνοντας ότι το αποτέλεσμα δεν καταφέρνει πάντα να λειτουργήσει συνολικά.

Ο Mark Keizer από το MovieWeb έγραψε χαρακτηριστικά ότι η ταινία αποτελεί «ένα εντυπωσιακό, καταιγιστικό και ποτέ βαρετό κινηματογραφικό τέρας τύπου Frankenstein που όμως κινδυνεύει συνεχώς να διαλυθεί στις ραφές του». Παρόμοια στάση κράτησε και ο Brian Truitt της εφημερίδας USA Today, ο οποίος σημείωσε ότι «παρότι υπάρχουν ατέλειες σε αυτή τη βίαιη και απρόβλεπτη ιστορία αγάπης που αψηφά τα κινηματογραφικά είδη, το πάθος της Maggie Gyllenhaal και οι μεγάλες ιδέες της παραμένουν ξεκάθαρα ορατές».

Από την άλλη πλευρά, η Clarisse Loughrey της εφημερίδας The Independent υποστήριξε ότι η ταινία διαθέτει μεν δημιουργική φαντασία. Όπως έγραψε χαρακτηριστικά «υπάρχει παιχνιδιάρικη διάθεση και πραγματική δημιουργική φαντασία, όμως η Maggie Gyllenhaal μοιάζει να έχει δημιουργήσει το δικό της κινηματογραφικό τέρας Frankenstein, με πολλές ιδέες που τελικά δεν ενώνονται σε ένα αρμονικό σύνολο».

Η ταινία «The Bride!» φαίνεται έτσι να αποτελεί ένα από τα πιο συζητημένα κινηματογραφικά εγχειρήματα της χρονιάς, καθώς η τολμηρή σκηνοθετική προσέγγιση της Maggie Gyllenhaal προκαλεί ταυτόχρονα θαυμασμό και έντονη αμφισβήτηση. Το αν τελικά η ταινία θα κερδίσει το κοινό πέρα από τις κριτικές διχασμένες αντιδράσεις θα φανεί με την ευρύτερη κυκλοφορία της στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Διάβασε επίσης: Οι ταινίες της εβδομάδας: Σκοτεινό The Bride! και η βραβευμένη Τούρτα του Προέδρου

Christian Bale Jessie Buckley Maggie Gyllenhaal Rotten Tomatoes The Bride ΤΑΙΝΙΑ
