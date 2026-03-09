Η Πέγκυ Ζήνα έκλεισε τα 51 – Οι φωτογραφίες από τα γενέθλια με την οικογένειά της

Η Πέγκυ Ζήνα γιόρτασε τα 51α γενέθλιά της μαζί με τον σύζυγό της Γιώργο Λύρα και την κόρη τους Ηλέκτρα, σε μια ζεστή οικογενειακή γιορτή στο σπίτι

Η Πέγκυ Ζήνα είχε διπλό λόγο να γιορτάζει την Κυριακή 8 Μαρτίου, καθώς τα γενέθλιά της συμπίπτουν με την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Η αγαπημένη τραγουδίστρια έκλεισε τα 51 της χρόνια και επέλεξε να περάσει αυτή τη ξεχωριστή ημέρα με τα πιο σημαντικά πρόσωπα της ζωής της.

Η γιορτή πραγματοποιήθηκε σε ζεστό οικογενειακό κλίμα, στο σπίτι τους, μακριά από φώτα και κοσμικές εμφανίσεις. Στο πλευρό της βρέθηκαν ο σύζυγός της Γιώργος Λύρας, με τον οποίο μοιράζονται μια δυνατή σχέση πολλών ετών, αλλά και η κόρη τους Ηλέκτρα Λύρα. Η οικογένεια πέρασε όμορφες στιγμές μαζί, γιορτάζοντας με τούρτα, γέλια και πολλή αγάπη. Από τη μικρή αυτή οικογενειακή γιορτή δεν θα μπορούσε φυσικά να λείπει και το αγαπημένο τους σκυλάκι, η Κούκι, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέλος της οικογένειας και συμμετείχε κι εκείνη στο χαρούμενο κλίμα της ημέρας.

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη γιορτή με τους διαδικτυακούς της φίλους, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε, φαίνεται η ίδια χαμογελαστή δίπλα στην οικογένειά της, ενώ σε ένα από τα στιγμιότυπα ποζάρει μπροστά από την τούρτα γενεθλίων της.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Πέγκυ Ζήνα θέλησε να ευχαριστήσει όλους όσοι της έστειλαν ευχές, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για όσα έχει ζήσει μέχρι σήμερα. Όπως έγραψε, αισθάνεται γεμάτη εμπειρίες και μαθήματα ζωής, ενώ τόνισε πως η οικογένεια, οι φίλοι και η αγάπη του κόσμου είναι η δύναμη που τη στηρίζει και την εμπνέει να συνεχίζει να εκφράζεται μέσα από τη μουσική. Μάλιστα, με χιούμορ ανέφερε πως σε μία από τις φωτογραφίες της ανάρτησης, τα «Λυράκια», όπως αποκαλεί χαριτολογώντας την οικογένειά της, είχαν ήδη αρχίσει να δοκιμάζουν την τούρτα πριν καν ολοκληρωθεί η φωτογράφιση, σε αντίθεση με την Κούκι που, όπως σημείωσε, στάθηκε… «κυρία».

Ιδιαίτερα τρυφερή ήταν και η δημόσια ευχή του Γιώργου Λύρα προς τη σύζυγό του. Ο ίδιος δημοσίευσε μια φωτογραφία της και έγραψε απλά: «Χρόνια πολλά αγαπούλα μου», δείχνοντας για ακόμη μια φορά την αγάπη που τους συνδέει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σχέση του ζευγαριού ξεκίνησε το 1996 και μετρά πλέον σχεδόν τρεις δεκαετίες. Παντρεύτηκαν στις 10 Ιουνίου 2007 στη Φωκίδα και σήμερα έχουν δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια με την κόρη τους, Ηλέκτρα, η οποία είναι πλέον 14 ετών.

