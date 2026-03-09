Μουσικά Νέα 09.03.2026

Ελένη Φουρέιρα: Το party έκπληξη για τα γενέθλια της – Δες video και φωτογραφίες

Ένα απρόσμενο πάρτι γενεθλίων περίμενε την Ελένη Φουρέιρα στο κέντρο της Αθήνας, με φίλους, συνεργάτες και το team της Panik Records να της ετοιμάζουν μια ξεχωριστή βραδιά
Μια πολύ όμορφη και απρόσμενη στιγμή έζησε η Ελένη Φουρέιρα με αφορμή τα γενέθλιά της, καθώς οι συνεργάτες της από την Panik Records της ετοίμασαν μια εντυπωσιακή έκπληξη που σίγουρα δεν περίμενε.

Συγκεκριμένα, ο συνιδρυτής και CEO της δισκογραφικής εταιρείας, Γιώργος Αρσενάκος, της πρότεινε να συναντηθούν για δείπνο στο εστιατόριο «Abi Rouge», έναν ιδιαίτερα κομψό χώρο στο κέντρο της Αθήνας, το βράδυ της Κυριακής. Η ιδέα ήταν να περάσουν μια ήρεμη βραδιά οι δυο τους, ειδικά από τη στιγμή που ο σύντροφός της τραγουδίστριας, Αλμπέρτο Μποτία, βρισκόταν εκτός Ελλάδας λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Ωστόσο, τα πράγματα δεν ήταν ακριβώς όπως τα φανταζόταν η ίδια. Μόλις μπήκε στο εστιατόριο, βρέθηκε μπροστά σε μια μεγάλη έκπληξη: οι φίλοι, οι συνεργάτες και οι άνθρωποι που βρίσκονται κοντά της είχαν οργανώσει ένα πάρτι γενεθλίων αποκλειστικά για εκείνη. Στον χώρο την περίμεναν όλοι με χαμόγελα, ευχές και μια εντυπωσιακή, μεγάλη τούρτα που είχε ετοιμαστεί ειδικά για τη συγκεκριμένη περίσταση.

Στη γιορτή παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, οι συνιδρυτές της Panik Records, Πάρις Κασιδόκωστας Λάτσης και Γιώργος Αρσενάκος, καθώς και η Μαριάννα Λάτση. Φυσικά, εκεί ήταν και ολόκληρη η ομάδα της εταιρείας, αλλά και συγγενείς, στενοί φίλοι και επαγγελματικοί συνεργάτες της δημοφιλούς τραγουδίστριας.

Η βραδιά κύλησε σε ιδιαίτερα ευχάριστο κλίμα, με όλους να εύχονται τα καλύτερα στην Ελένη Φουρέιρα για τα γενέθλιά της, ενώ δεν έλειψαν τα γέλια, η μουσική και η διασκέδαση. Ήταν μια γιορτή γεμάτη αγάπη και θετική ενέργεια, που έκανε τη βραδιά της ακόμα πιο ξεχωριστή.

