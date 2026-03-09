Ελένη Φουρέιρα: Το party έκπληξη για τα γενέθλια της – Δες video και φωτογραφίες
Μια πολύ όμορφη και απρόσμενη στιγμή έζησε η Ελένη Φουρέιρα με αφορμή τα γενέθλιά της, καθώς οι συνεργάτες της από την Panik Records της ετοίμασαν μια εντυπωσιακή έκπληξη που σίγουρα δεν περίμενε.
Συγκεκριμένα, ο συνιδρυτής και CEO της δισκογραφικής εταιρείας, Γιώργος Αρσενάκος, της πρότεινε να συναντηθούν για δείπνο στο εστιατόριο «Abi Rouge», έναν ιδιαίτερα κομψό χώρο στο κέντρο της Αθήνας, το βράδυ της Κυριακής. Η ιδέα ήταν να περάσουν μια ήρεμη βραδιά οι δυο τους, ειδικά από τη στιγμή που ο σύντροφός της τραγουδίστριας, Αλμπέρτο Μποτία, βρισκόταν εκτός Ελλάδας λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.
Διάβασε επίσης: Eurovision 2026: Η Monroe θα εκπροσωπήσει την Γαλλία – Το τραγούδι της σκαρφάλωσε στη 2η θέση των στοιχημάτων
Ωστόσο, τα πράγματα δεν ήταν ακριβώς όπως τα φανταζόταν η ίδια. Μόλις μπήκε στο εστιατόριο, βρέθηκε μπροστά σε μια μεγάλη έκπληξη: οι φίλοι, οι συνεργάτες και οι άνθρωποι που βρίσκονται κοντά της είχαν οργανώσει ένα πάρτι γενεθλίων αποκλειστικά για εκείνη. Στον χώρο την περίμεναν όλοι με χαμόγελα, ευχές και μια εντυπωσιακή, μεγάλη τούρτα που είχε ετοιμαστεί ειδικά για τη συγκεκριμένη περίσταση.
@panikrecords
♬ πρωτότυπος ήχος – Panik Records
Στη γιορτή παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, οι συνιδρυτές της Panik Records, Πάρις Κασιδόκωστας Λάτσης και Γιώργος Αρσενάκος, καθώς και η Μαριάννα Λάτση. Φυσικά, εκεί ήταν και ολόκληρη η ομάδα της εταιρείας, αλλά και συγγενείς, στενοί φίλοι και επαγγελματικοί συνεργάτες της δημοφιλούς τραγουδίστριας.
Η βραδιά κύλησε σε ιδιαίτερα ευχάριστο κλίμα, με όλους να εύχονται τα καλύτερα στην Ελένη Φουρέιρα για τα γενέθλιά της, ενώ δεν έλειψαν τα γέλια, η μουσική και η διασκέδαση. Ήταν μια γιορτή γεμάτη αγάπη και θετική ενέργεια, που έκανε τη βραδιά της ακόμα πιο ξεχωριστή.
Διάβασε επίσης: Ο Χρήστος Χολίδης έγινε για πρώτη φορά πατέρας
Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.