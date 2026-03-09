Nicole Kidman: Το ποσό που πήρε για τη viral διαφήμιση της AMC θα σε αφήσει με το στόμα ανοιχτό

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, Nicole Kidman εξηγεί ότι συμμετείχε στην καμπάνια από αγάπη για τον κινηματογράφο και για να στηρίξει τις αίθουσες μετά την πανδημία

Η Nicole Kidman αποκάλυψε ότι δεν έλαβε καμία αμοιβή για τη συμμετοχή της στη διάσημη πλέον διαφημιστική καμπάνια της αλυσίδας κινηματογράφων AMC Theatres, η οποία έγινε παγκόσμιο viral φαινόμενο τα τελευταία χρόνια. Η ηθοποιός μίλησε για το θέμα κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στην εκπομπή «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon», εξηγώντας ότι το εγχείρημα ξεκίνησε αποκλειστικά από την επιθυμία να στηριχθεί η κινηματογραφική εμπειρία σε μια δύσκολη περίοδο για τον κλάδο. Όπως δήλωσε: «Το πιο παράξενο σε όλο αυτό είναι ότι δεν είχα ιδέα πως θα λειτουργούσε έτσι. Το κάναμε με τις πιο αγνές προθέσεις». Η καμπάνια της AMC Theatres παρουσιάζει τη Nicole Kidman να περπατά μέσα σε έναν άδειο κινηματογράφο ενώ έξω βρέχει, απαγγέλλοντας έναν λόγο για τη δύναμη της κινηματογραφικής εμπειρίας. Το διαφημιστικό προβλήθηκε για πρώτη φορά το 2021 και γρήγορα εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα διαφημιστικά μηνύματα της τελευταίας δεκαετίας.

Η Nicole Kidman εξήγησε ότι η πρωτοβουλία ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID 19, όταν οι κινηματογραφικές αίθουσες σε όλο τον κόσμο αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα λειτουργίας. Η ηθοποιός ανέφερε ότι η ιδέα γεννήθηκε ενώ εργαζόταν στην ταινία «Being the Ricardos». Όπως θυμάται:«Ήταν την περίοδο της πανδημίας όταν το κάναμε και ρώτησα το συνεργείο με το οποίο δούλευα στο “Being the Ricardos” αν θα ήταν διατεθειμένοι να το πραγματοποιήσουν. Ο Jeff Cronenweth που ήταν διευθυντής φωτογραφίας είπε ότι θα το σκηνοθετήσει και έτσι κάλεσα πολλούς ανθρώπους που μου έκαναν τη χάρη να συμμετάσχουν». Η Nicole Kidman ανέφερε επίσης ότι η ίδια ήταν εκείνη που προσέγγισε τον σεναριογράφο Bill Ray και τον Jeff Cronenweth για τη δημιουργία της διαφήμισης. Όταν ρωτήθηκε για την αμοιβή της, η Nicole Kidman απάντησε ξεκάθαρα «Το κάναμε χωρίς καμία αμοιβή. Και μετά έγινε τεράστια επιτυχία».

Το διαφημιστικό απέκτησε γρήγορα τεράστια απήχηση στο διαδίκτυο. Θαυμαστές άρχισαν να αναπαράγουν τη σκηνή, να επαναλαμβάνουν τις χαρακτηριστικές ατάκες της και να δημιουργούν παρωδίες και προϊόντα εμπνευσμένα από το βίντεο. Η Nicole Kidman έχει αναγνωρίσει με χιούμορ το φαινόμενο, παραδεχόμενη ότι ορισμένες φορές νιώθει αμηχανία όταν μπαίνει σε αίθουσα της AMC.

Επίσης, τόνισε ότι η επιθυμία της να στηρίξει τις κινηματογραφικές αίθουσες έχει βαθιά προσωπική σημασία για την ίδια. Όπως δήλωσε «Έχω ζήσει τις καλύτερες εμπειρίες της ζωής μου στον κινηματογράφο. Προσποιούμουν ότι πήγαινα στο σχολείο, πλαστογραφούσα ένα σημείωμα και πήγαινα σινεμά. Για μένα είναι ένα ασφαλές καταφύγιο, οπότε η ιδέα ότι θα μπορούσαν να πάψουν να υπάρχουν δεν είναι κάτι που μπορώ να φανταστώ». Παράλληλα η Nicole Kidman ξεκαθάρισε ότι είναι διατεθειμένη να αντιμετωπίσει ακόμη και την αυτοσαρκαστική πλευρά της επιτυχίας της καμπάνιας, αν αυτό βοηθά τον κινηματογράφο. Όπως ανέφερε γελώντας «Θα κάνω ό,τι χρειαστεί».

