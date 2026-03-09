Screen News 09.03.2026

Nicole Kidman: Το ποσό που πήρε για τη viral διαφήμιση της AMC θα σε αφήσει με το στόμα ανοιχτό

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, Nicole Kidman εξηγεί ότι συμμετείχε στην καμπάνια από αγάπη για τον κινηματογράφο και για να στηρίξει τις αίθουσες μετά την πανδημία
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Nicole Kidman αποκάλυψε ότι δεν έλαβε καμία αμοιβή για τη συμμετοχή της στη διάσημη πλέον διαφημιστική καμπάνια της αλυσίδας κινηματογράφων AMC Theatres, η οποία έγινε παγκόσμιο viral φαινόμενο τα τελευταία χρόνια. Η ηθοποιός μίλησε για το θέμα κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στην εκπομπή «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon», εξηγώντας ότι το εγχείρημα ξεκίνησε αποκλειστικά από την επιθυμία να στηριχθεί η κινηματογραφική εμπειρία σε μια δύσκολη περίοδο για τον κλάδο. Όπως δήλωσε: «Το πιο παράξενο σε όλο αυτό είναι ότι δεν είχα ιδέα πως θα λειτουργούσε έτσι. Το κάναμε με τις πιο αγνές προθέσεις». Η καμπάνια της AMC Theatres παρουσιάζει τη Nicole Kidman να περπατά μέσα σε έναν άδειο κινηματογράφο ενώ έξω βρέχει, απαγγέλλοντας έναν λόγο για τη δύναμη της κινηματογραφικής εμπειρίας. Το διαφημιστικό προβλήθηκε για πρώτη φορά το 2021 και γρήγορα εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα διαφημιστικά μηνύματα της τελευταίας δεκαετίας.

Nicole Kidman
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Nicole Kidman έκλεψε την καρδιά πολυεκατομμυριούχου επιχειρηματία

Η Nicole Kidman εξήγησε ότι η πρωτοβουλία ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID 19, όταν οι κινηματογραφικές αίθουσες σε όλο τον κόσμο αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα λειτουργίας. Η ηθοποιός ανέφερε ότι η ιδέα γεννήθηκε ενώ εργαζόταν στην ταινία «Being the Ricardos». Όπως θυμάται:«Ήταν την περίοδο της πανδημίας όταν το κάναμε και ρώτησα το συνεργείο με το οποίο δούλευα στο “Being the Ricardos” αν θα ήταν διατεθειμένοι να το πραγματοποιήσουν. Ο Jeff Cronenweth που ήταν διευθυντής φωτογραφίας είπε ότι θα το σκηνοθετήσει και έτσι κάλεσα πολλούς ανθρώπους που μου έκαναν τη χάρη να συμμετάσχουν». Η Nicole Kidman ανέφερε επίσης ότι η ίδια ήταν εκείνη που προσέγγισε τον σεναριογράφο Bill Ray και τον Jeff Cronenweth για τη δημιουργία της διαφήμισης. Όταν ρωτήθηκε για την αμοιβή της, η Nicole Kidman απάντησε ξεκάθαρα «Το κάναμε χωρίς καμία αμοιβή. Και μετά έγινε τεράστια επιτυχία».

nicole_kidman
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το διαφημιστικό απέκτησε γρήγορα τεράστια απήχηση στο διαδίκτυο. Θαυμαστές άρχισαν να αναπαράγουν τη σκηνή, να επαναλαμβάνουν τις χαρακτηριστικές ατάκες της και να δημιουργούν παρωδίες και προϊόντα εμπνευσμένα από το βίντεο. Η Nicole Kidman έχει αναγνωρίσει με χιούμορ το φαινόμενο, παραδεχόμενη ότι ορισμένες φορές νιώθει αμηχανία όταν μπαίνει σε αίθουσα της AMC.

Επίσης, τόνισε ότι η επιθυμία της να στηρίξει τις κινηματογραφικές αίθουσες έχει βαθιά προσωπική σημασία για την ίδια. Όπως δήλωσε «Έχω ζήσει τις καλύτερες εμπειρίες της ζωής μου στον κινηματογράφο. Προσποιούμουν ότι πήγαινα στο σχολείο, πλαστογραφούσα ένα σημείωμα και πήγαινα σινεμά. Για μένα είναι ένα ασφαλές καταφύγιο, οπότε η ιδέα ότι θα μπορούσαν να πάψουν να υπάρχουν δεν είναι κάτι που μπορώ να φανταστώ». Παράλληλα η Nicole Kidman ξεκαθάρισε ότι είναι διατεθειμένη να αντιμετωπίσει ακόμη και την αυτοσαρκαστική πλευρά της επιτυχίας της καμπάνιας, αν αυτό βοηθά τον κινηματογράφο. Όπως ανέφερε γελώντας «Θα κάνω ό,τι χρειαστεί».

Διάβασε επίσης: Η Laura Dern μιλά για τις 150 απορρίψεις που καθόρισαν την καριέρα της

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Nicole Kidman ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ μισθός
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Δες επίσης

Η Charlotte Rampling στο πλευρό του Mark Ruffalo στο θρίλερ Santo Subito

Netflix: Ποια είναι η καλύτερη σεζόν του Bridgerton; Οι βαθμολογίες δίνουν την απάντηση

Ο Christian Bale σχολιάζει το νέο American Psycho του Luca Guadagnino

Ο έρωτας του John F. Kennedy Jr. και της Carolyn Bessette σπάει κάθε ρεκόρ streaming

Peaky Blinders: The Immortal Man: Ο Cillian Murphy επιστρέφει ως Tommy Shelby

Η ταινία The Bride! της Maggie Gyllenhaal διχάζει τους κριτικούς

Η Kristen Bell σπάει τη σιωπή της για την αμοιβή των 60 εκατ. στα Frozen 3 και 4

Boyfriend on Demand: Το νέο K-drama που πρέπει οπωσδήποτε να δεις στο Netflix

Νέα συνεργασία της Sandra Bullock με τη Dana Fox του The Lost City

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Λουκέτο πρώην Mega- Πληρώθηκαν οι τράπεζες από την Τηλέτυπος ΑΕ

Λουκέτο πρώην Mega- Πληρώθηκαν οι τράπεζες από την Τηλέτυπος ΑΕ

Διαφήμιση: Η Ζέτα Μακρυπούλια πρόσωπο της Nivea Cellular Epigenetics

Διαφήμιση: Η Ζέτα Μακρυπούλια πρόσωπο της Nivea Cellular Epigenetics

Monitor Paron.gr: Το εργαλείο που φέρνει την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Monitor Paron.gr: Το εργαλείο που φέρνει την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Διαβάστε στο «Π»: Ο πόλεμος αλλάζει τον χάρτη

Διαβάστε στο «Π»: Ο πόλεμος αλλάζει τον χάρτη

Ακρίβεια στην Ελλάδα: Ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει…

Ακρίβεια στην Ελλάδα: Ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει…