Το wolf cut είναι το hair trend της χρονιάς σύμφωνα με τις celebrities

Το wolf cut είναι το απόλυτοhair trend της εποχής, ταυτόχρονα cool, ατημέλητη και κομψά δομημένη. Δεν είναι τυχαίο που celebrities όπως η Miley Cyrus, η Suki Waterhouse, η Jenna Ortega και η Cara Delevingne την έχουν υιοθετήσει. Όπως αναφέρουν οι ειδικοί, το wolf cut βρίσκει την τέλεια ισορροπία ανάμεσα στο edgy και το chic, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα ταυτόχρονα δυναμικό και φυσικό.

Στη διασταύρωση του shag και του mullet, συνδυάζει τα καλύτερα στοιχεία και των δύο, δημιουργώντας ένα μοντέρνο, wearable χτένισμα. Οι βαθμίδες που πλαισιώνουν το πρόσωπο αναμειγνύονται με τα μήκη των μαλλιών προσθέτοντας υφή και κίνηση, ενώ το συνολικό αποτέλεσμα δείχνει πάντα φυσικό, με ελεγχόμενη κίνηση και καθόλου «παγωμένο». Η σύγχρονη αυτή εκδοχή του shag των 70s και του mullet των 80s ξεχωρίζει για την απαλή ατημέλητη υφή και τον όγκο που δημιουργούν οι διαβαθμίσεις, προσφέροντας ένα look ταυτόχρονα τολμηρό, sophisticated και χαλαρό.

Η τεχνική που θα ακολουθηθεί είναι καθοριστική. Η σιλουέτα είναι ελαφρώς επιμηκυμένη, με αιχμηρές γωνίες και έντονο όγκο στο πάνω μέρος του κεφαλιού, δημιουργώντας ένα sculpted αποτέλεσμα που δεν περιορίζεται σε ομοιόμορφο στρογγυλό όγκο. Η επιλογή του σωστού μήκους είναι σημαντική για να αναδειχθεί πλήρως η κίνηση και η υφή. Οι πιο δημοφιλείς εκδοχές φτάνουν περίπου στους ώμους, ενώ τα μαλλιά πάνω από τους ώμους αναδεικνύουν τις soft waves και την κλιμακωτή υφή.

Είναι επίσης συμβατό με διαφορετικές υφές μαλλιών, αρκεί να προσαρμόζεται η τεχνική ανάλογα με την πυκνότητα και την υφή. Τα φυσικά σγουρά ή κυματιστά μαλλιά είναι ιδανικά, καθώς η κίνηση τονίζει τις διαβαθμίσεις και μειώνει τον χρόνο styling. Ακόμα και για ίσια μαλλιά, η σωστή χρήση προϊόντων styling δημιουργεί θολό, textured αποτέλεσμα, ενώ η υγεία των μαλλιών παραμένει πρωταρχική για ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Για το styling, sprays που προσθέτουν υφή και όγκο είναι απαραίτητα, ενώ μια ελαφριά mousse ή κρέμα βοηθά να δομηθούν οι διαβαθμίσεις χωρίς να βαραίνουν τα μαλλιά. Το φινίρισμα μπορεί να γίνει με diffuser, ισιωτικό ή απλές κινήσεις με τα δάχτυλα. Σε μαλλιά που φριζάρουν, ένα leave-in balm θρέφει την τρίχα και διατηρεί την κίνηση.

Πέρα από την τεχνική, το wolf cut είναι ζήτημα στάσης και αυτοπεποίθησης. Όσοι την υιοθετούν πρέπει να αγκαλιάζουν πλήρως τη δυναμική της και την ελαφρώς ατημέλητη αισθητική της. Celebrities όπως η Suki Waterhouse, η Rihanna, η Miley Cyrus, η Jenna Ortega και η Cara Delevingne δείχνουν την ποικιλία και τη μοντέρνα διάσταση αυτού του χτενίσματος, αποδεικνύοντας ότι η wolf cut μπορεί να είναι ταυτόχρονα τολμηρή, versatile και απόλυτα σύγχρονη.

