Streaming News 09.03.2026

Netflix: Ποια είναι η καλύτερη σεζόν του Bridgerton; Οι βαθμολογίες δίνουν την απάντηση

Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η σειρά Bridgerton του Netflix έχει καταφέρει να γίνει παγκόσμιο φαινόμενο, συνδυάζοντας ρομαντισμό, κοινωνικά σκάνδαλα και εντυπωσιακή αισθητική εποχής. Από την πρώτη στιγμή, οι θεατές μαγνητίστηκαν από τα πολυτελή κοστούμια, τα μεγαλοπρεπή σκηνικά και τις έντονες ερωτικές ιστορίες που συνθέτουν τον κόσμο της οικογένειας Bridgerton. Κάθε σεζόν εστιάζει σε διαφορετικό μέλος της οικογένειας, προσφέροντας νέα δυναμική και διαφορετική προσέγγιση στον έρωτα, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί την εντυπωσιακή παραγωγή και τη χημεία μεταξύ των χαρακτήρων που έχουν γίνει σήμα κατατεθέν της σειράς.

Οι κριτικές και η αποδοχή του κοινού, σύμφωνα με το Rotten Tomatoes, αναδεικνύουν ποιες σεζόν ξεχωρίζουν περισσότερο. Η πρώτη σεζόν, που επικεντρώνεται στη Δάφνη και τον Δούκα του Hastings, παραμένει μία από τις πιο αγαπημένες με βαθμολογία 87%. Το πάθος, η χημεία και η ένταση της σχέσης τους, σε συνδυασμό με την εντυπωσιακή παραγωγή, καθιστούν την πρώτη σεζόν ένα ισχυρό θεμέλιο για ολόκληρο το franchise. Το κοινό ξεχώρισε το δυναμικό ξεκίνημα της σειράς, την αξέχαστη ερωτική ιστορία και τα πολυτελή κοστούμια που καθόρισαν τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τον ρομαντισμό εποχής στη σύγχρονη τηλεόραση.

Ισοβαθμώντας με την πρώτη σεζόν σε βαθμολογία, η τρίτη σεζόν επικεντρώνεται στην ιστορία της Πενέλοπι και του Κόλιν. Εδώ, ο ρομαντισμός χτίζεται σταδιακά, μέσα από μία slow-burn σχέση που εξελίσσεται από φιλία σε έρωτα, προσφέροντας μια πιο ώριμη και συναισθηματική προσέγγιση.

Το κοινό εκτιμά την εμβάθυνση των χαρακτήρων και την εσωτερική πάλη που παρουσιάζεται, καθώς η σειρά αποτυπώνει τις αμφιβολίες και την αυτοπεποίθηση που συνοδεύουν τις σχέσεις, δημιουργώντας ένα διαφορετικό είδος ρομαντικής έντασης.

Η τέταρτη σεζόν, με βαθμολογία 82%, διατηρεί το ρομαντικό στοιχείο αλλά με πιο ήπιους ρυθμούς, εστιάζοντας στη συναισθηματική ένταση και στην κινηματογραφική απεικόνιση με φθινοπωρινό σκηνικό. Αντίστοιχα, η δεύτερη σεζόν, που παρακολουθεί την ιστορία του Άντονι και της Κέιτ, ξεχώρισε για το πάθος, την ένταση και την εκρηκτική χημεία των πρωταγωνιστών, αν και έλαβε ελαφρώς χαμηλότερες κριτικές συγκριτικά με τις πρώτες και τρίτες σεζόν και συγκεκριμένα 78%. Το δυνατό στοιχείο της είναι η εμβάθυνση στον χαρακτήρα του Άντονι και η αδιάκοπη δραματουργία που κρατά το ενδιαφέρον του θεατή ζωντανό.

Τελικά, ποια είναι η καλύτερη σεζόν του Bridgerton; Ανάλογα με το τι αναζητά ο θεατής, οι επιλογές διαφέρουν: για όσους αγαπούν το πάθος και την ένταση, η δεύτερη σεζόν είναι ιδανική, ενώ οι φίλοι του κλασικού ρομαντισμού θα προτιμήσουν την πρώτη. Για αυτούς που εκτιμούν τις σχέσεις που μετατρέπονται από φιλία σε έρωτα, η τρίτη σεζόν αποτελεί την κορυφαία επιλογή, ενώ η τέταρτη προσφέρει μια πιο ώριμη και συναισθηματική αφήγηση.

Ανεξαρτήτως προτιμήσεων, το Bridgerton συνεχίζει να κυριαρχεί στις streaming πλατφόρμες, αποδεικνύοντας ότι ο ρομαντισμός εποχής παραμένει διαχρονικά δημοφιλής και πως οι ιστορίες αγάπης, κοινωνικής ίντριγκας και κομψότητας έχουν πάντα τη θέση τους στη σύγχρονη τηλεόραση.

Bridgerton netflix σειρές
