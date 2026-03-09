Η Charlotte Rampling στο πλευρό του Mark Ruffalo στο θρίλερ Santo Subito

Η Charlotte Rampling εντάσσεται στο καστ του διεθνούς θρίλερ «Santo Subito!», με πρωταγωνιστή τον Mark Ruffalo, σε σκηνοθεσία του Γάλλου δημιουργού Bertrand Bonello. Η ταινία, που εστιάζει στη διαδικασία αγιοποίησης του Πάπα Ιωάννη Παύλου Β΄, ξεκίνησε ήδη γυρίσματα στη Ρώμη, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός από τα πλέον φιλόδοξα ευρωπαϊκά πρότζεκτ της περιόδου. Η Charlotte Rampling θα υποδυθεί την Anna Teresa Tymieniecka, Πολωνή φιλόσοφο εγκατεστημένη στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία διατηρούσε μακροχρόνια πνευματική σχέση με τον Πολωνό ποντίφικα. Οι δυο τους αντάλλασσαν επί σειρά ετών προσωπικές και στοχαστικές επιστολές, στοιχείο που προσδίδει ιδιαίτερο δραματουργικό βάρος στον χαρακτήρα.

Ο Mark Ruffalo ερμηνεύει τον Father Joseph Murolo, Αμερικανό ιερέα που καλείται από το Βατικανό να αναλάβει τον ρόλο του λεγόμενου «συνηγόρου του διαβόλου» στη διερεύνηση της ζωής και της πιθανής αγιοποίησης του Πάπα Ιωάννη Παύλου Β΄. Η αφήγηση τοποθετείται χρονικά μετά τον θάνατο του ποντίφικα στις 2 Απριλίου 2005 και ακολουθεί τον Father Joseph Murolo καθώς ανακρίνει πρόσωπα του στενού του κύκλου, διασχίζοντας ένα «ηθικό λαβύρινθο» που δοκιμάζει τη δική του πίστη.

Στον ρόλο του Πάπα Ιωάννη Παύλου Β΄ εμφανίζεται ο Πολωνός ηθοποιός Andrzej Chyra, ενώ ο Cezary Żak υποδύεται τον Stanisław Dziwisz, προσωπικό γραμματέα και στενό συνεργάτη του ποντίφικα. Η Marisa Borini ερμηνεύει τη Sofia Murolo, μητέρα του Father Joseph Murolo. Ο Adam Bessa ενσαρκώνει τον Ali Agça, τον άνδρα που επιχείρησε να δολοφονήσει τον Πάπα, ενώ ο Anton Lesser εμφανίζεται ως Father Matthew, φίλος του κεντρικού ήρωα. Το σενάριο συνυπογράφει ο Thomas Bidegain, υποψήφιος για Όσκαρ για το «Emilia Perez», σε συνεργασία με τον Bertrand Bonello.

Ο Bertrand Bonello δήλωσε ότι «το “Santo Subito!” είναι μακράν το πιο φιλόδοξο πρότζεκτ μου σε κάθε επίπεδο. Αυτή η σύνθεση γεωπολιτικής, μυστικισμού, έρευνας και στοχασμού πάνω στην πίστη μοιάζει σήμερα πιο αναγκαία από ποτέ». Από την πλευρά του, ο Mark Ruffalo σχολίασε «Είμαι ενθουσιασμένος που επιτέλους γυρίζω μια ταινία στα εδάφη των προγόνων μου», προσθέτοντας ότι το έργο θα περιλαμβάνει 8 γλώσσες και ότι «το σενάριο των Bertrand Bonello και Thomas Bidegain αναμετριέται πραγματικά με τα μεγάλα ερωτήματα ανάμεσα στην πίστη και το δόγμα».

Τα γυρίσματα θα διαρκέσουν 10 εβδομάδες και θα πραγματοποιηθούν στην Ιταλία, στη Ρώμη και τη Ματέρα, καθώς και στην Πολωνία, στη Βαρσοβία και τη Szczawnica. Με έντονο πολιτικό και θεολογικό υπόβαθρο, το «Santo Subito!» φιλοδοξεί να εξερευνήσει τα όρια ανάμεσα στην πίστη, την εξουσία και την ανθρώπινη αμφιβολία, μέσα από μια αφήγηση που συνδυάζει ιστορικό ρεαλισμό και υπαρξιακή ένταση.

