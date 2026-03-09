Celeb News 09.03.2026

Κατερίνα Καινούργιου: Φαντασμαγορικό baby shower λίγο πριν τον ερχομό του μωρού της – Το φωτογραφικό album

Η ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μια ιδιαίτερα όμορφη και συγκινητική ημέρα έζησε η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία αποφάσισε να οργανώσει ένα ξεχωριστό baby shower για να γιορτάσει την εγκυμοσύνη της, έχοντας κοντά της τους ανθρώπους που αγαπά περισσότερο. Η παρουσιάστρια πέρασε μοναδικές στιγμές γεμάτες χαρά, συγκίνηση και χαμόγελα, σε μια γιορτή που είχε στηθεί με πολλή φροντίδα και αγάπη από τους φίλους και την οικογένειά της.

Όπως είναι ήδη γνωστό, η Κατερίνα Καινούργιου βρίσκεται πλέον στον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης της και μετρά αντίστροφα για τον ερχομό του μωρού της. Μαζί με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, περιμένουν με μεγάλη ανυπομονησία να κρατήσουν στην αγκαλιά τους την κόρη τους, η οποία αναμένεται να έρθει στον κόσμο σε λίγο καιρό και να αλλάξει τη ζωή τους με τον πιο όμορφο τρόπο.

https://www.instagram.com/katken85/

Διάβασε επίσης: Νέο μέλος στην οικογένεια του Κωνσταντίνου Αργυρού

Η ίδια θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους μερικές από τις πιο τρυφερές στιγμές αυτής της ξεχωριστής ημέρας. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες, δημιουργώντας ένα μικρό άλμπουμ από το baby shower.

Στις εικόνες φαίνεται η προσεγμένη διακόσμηση του χώρου, όπου κυριαρχούν τα ροζ μπαλόνια, τα χαριτωμένα διακοσμητικά και τα λαχταριστά γλυκά που είχαν ετοιμαστεί ειδικά για την περίσταση. Η μέλλουσα μαμά δείχνει ιδιαίτερα χαρούμενη και λαμπερή, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή της γιορτής μαζί με τους αγαπημένους της.

https://www.instagram.com/katken85/

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι το ζευγάρι περιμένει κοριτσάκι. Η μικρή, που ήδη έχει γεμίσει χαρά τους γονείς της πριν ακόμη γεννηθεί, πρόκειται να πάρει δύο ονόματα: Πολυξένη και Αλεξάνδρα, συνεχίζοντας έτσι μια όμορφη οικογενειακή παράδοση.

Όλοι πλέον περιμένουν με μεγάλη ανυπομονησία τη στιγμή που το νέο μέλος της οικογένειας θα έρθει στον κόσμο.

Διάβασε επίσης: Η αποκάλυψη της Κατερίνας Καινούργιου για τον γάμο της – «Δεν με ενδιαφέρει ποιος θα παρεξηγηθεί»

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ Παναγιώτης Κουτσούμπης Παρουσιάστριες
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Δες επίσης

10 γυναίκες από το σινεμά και τη μουσική που άλλαξαν τα πάντα χωρίς να ζητήσουν άδεια

10 γυναίκες που σφράγισαν τον ελληνικό πολιτισμό από την αρχαιότητα έως σήμερα

Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Χρήστος Βαλαβανίδης σε ηλικία 82 ετών

Η Jessica Simpson διατηρεί την πολυτελή της έπαυλη των 17 εκατομμυρίων μετά τον χωρισμό της

Βritney Spears: Διέγραψε τον λογαριασμό της στο Instagram μετά τη σύληψή της

Νέο μέλος στην οικογένεια του Κωνσταντίνου Αργυρού

Λίγο πριν τη σύλληψή της για οδήγηση υπό επήρεια αλκοόλ, η Britney Spears απέλυσε τους συμβούλους απεξάρτησης

Lily Allen: Στη σκηνή με φόρεμα γεμάτο αποδείξεις για τις απιστίες του David Harbour

Βίκυ Βολιώτη: Η εξομολόγηση για την απώλεια του πατέρα της, τις φοβίες και την κόρη της

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Λουκέτο πρώην Mega- Πληρώθηκαν οι τράπεζες από την Τηλέτυπος ΑΕ

Λουκέτο πρώην Mega- Πληρώθηκαν οι τράπεζες από την Τηλέτυπος ΑΕ

Διαφήμιση: Η Ζέτα Μακρυπούλια πρόσωπο της Nivea Cellular Epigenetics

Διαφήμιση: Η Ζέτα Μακρυπούλια πρόσωπο της Nivea Cellular Epigenetics

Monitor Paron.gr: Το εργαλείο που φέρνει την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Monitor Paron.gr: Το εργαλείο που φέρνει την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Διαβάστε στο «Π»: Ο πόλεμος αλλάζει τον χάρτη

Διαβάστε στο «Π»: Ο πόλεμος αλλάζει τον χάρτη

Ακρίβεια στην Ελλάδα: Ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει…

Ακρίβεια στην Ελλάδα: Ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει…