Κατερίνα Καινούργιου: Φαντασμαγορικό baby shower λίγο πριν τον ερχομό του μωρού της – Το φωτογραφικό album

Μια ιδιαίτερα όμορφη και συγκινητική ημέρα έζησε η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία αποφάσισε να οργανώσει ένα ξεχωριστό baby shower για να γιορτάσει την εγκυμοσύνη της, έχοντας κοντά της τους ανθρώπους που αγαπά περισσότερο. Η παρουσιάστρια πέρασε μοναδικές στιγμές γεμάτες χαρά, συγκίνηση και χαμόγελα, σε μια γιορτή που είχε στηθεί με πολλή φροντίδα και αγάπη από τους φίλους και την οικογένειά της.

Όπως είναι ήδη γνωστό, η Κατερίνα Καινούργιου βρίσκεται πλέον στον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης της και μετρά αντίστροφα για τον ερχομό του μωρού της. Μαζί με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, περιμένουν με μεγάλη ανυπομονησία να κρατήσουν στην αγκαλιά τους την κόρη τους, η οποία αναμένεται να έρθει στον κόσμο σε λίγο καιρό και να αλλάξει τη ζωή τους με τον πιο όμορφο τρόπο.

Η ίδια θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους μερικές από τις πιο τρυφερές στιγμές αυτής της ξεχωριστής ημέρας. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες, δημιουργώντας ένα μικρό άλμπουμ από το baby shower.

Στις εικόνες φαίνεται η προσεγμένη διακόσμηση του χώρου, όπου κυριαρχούν τα ροζ μπαλόνια, τα χαριτωμένα διακοσμητικά και τα λαχταριστά γλυκά που είχαν ετοιμαστεί ειδικά για την περίσταση. Η μέλλουσα μαμά δείχνει ιδιαίτερα χαρούμενη και λαμπερή, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή της γιορτής μαζί με τους αγαπημένους της.

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι το ζευγάρι περιμένει κοριτσάκι. Η μικρή, που ήδη έχει γεμίσει χαρά τους γονείς της πριν ακόμη γεννηθεί, πρόκειται να πάρει δύο ονόματα: Πολυξένη και Αλεξάνδρα, συνεχίζοντας έτσι μια όμορφη οικογενειακή παράδοση.

Όλοι πλέον περιμένουν με μεγάλη ανυπομονησία τη στιγμή που το νέο μέλος της οικογένειας θα έρθει στον κόσμο.

