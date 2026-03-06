Celeb News 06.03.2026

Η αποκάλυψη της Κατερίνας Καινούργιου για τον γάμο της – «Δεν με ενδιαφέρει ποιος θα παρεξηγηθεί»

Η παρουσιάστρια θέλησε να ξεκαθαρίσει πως τόσο ο γάμος όσο και η βάφτιση του παιδιού της θα γίνουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το πρωί της Παρασκευής 6 Μαρτίου, η Κατερίνα Καινούργιου υποδέχτηκε τους τηλεθεατές μέσα από την εκπομπή της Super Κατερίνα, ωστόσο αυτή τη φορά δεν ήταν μόνο τα όσα ειπώθηκαν στον αέρα που τράβηξαν την προσοχή. Η εμφάνισή της στο πλατό προκάλεσε αμέσως σχόλια από τους συνεργάτες της, οι οποίοι δεν άφησαν ασχολίαστη την ιδιαίτερη ενδυματολογική της επιλογή.

Η παρουσιάστρια εμφανίστηκε φορώντας ένα εντυπωσιακό λευκό μακρύ φόρεμα, το οποίο θύμιζε αρκετά νυφικό, γεγονός που οδήγησε την ομάδα της εκπομπής σε χιουμοριστικά πειράγματα και υπονοούμενα σχετικά με έναν πιθανό γάμο. Το κλίμα στο πλατό έγινε γρήγορα πιο χαλαρό, με την ίδια να απαντά στα σχόλια και να αποκαλύπτει ορισμένα από τα σχέδιά της για το μέλλον.

Τότε η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε ανοιχτά για τον γάμο της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, εξηγώντας ότι σκοπεύει να πραγματοποιηθεί αφού έρθει στον κόσμο η κόρη τους και μάλιστα σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο. Μάλιστα, η ίδια θέλησε να ξεκαθαρίσει πως τόσο ο γάμος όσο και η βάφτιση του παιδιού της θα γίνουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.


«Στα λευκά σήμερα, σαν νύφη. Εγώ θα κάνω γάμο πιο μετά, μετά το μωράκι. Όταν λέω ότι κάτι θα γίνει κρυφό, θα γίνει κρυφό. Ούτε υπονοούμενα ούτε τίποτα. Και για τη βάφτιση έχω αυτό το πράγμα στο μυαλό μου, θα προσπαθήσω να το κρατήσω όσο πιο κλειστό γίνεται. Μετά θα κάνουμε ένα πάρτι για όλους. Ειδικά η βάφτιση, μού φαίνεται κάτι πολύ ιερό. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου ποιος θα παρεξηγηθεί, εμένα με ενδιαφέρει τι θα κάνω εγώ», είπε η Κατερίνα Καινούργιου.

ΓΑΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ Παναγιώτης Κουτσούμπης Παρουσιάστριες
