Celeb World 06.03.2026

Κυκλοφόρησε το Save Me Tonight της Jennifer Lopez και του David Guetta

Το νέο dance single της Jennifer Lopez και του David Guetta κυκλοφόρησε, την ίδια ημέρα που η τραγουδίστρια ξεκινά τη νέα της residency στο Λας Βέγκας
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Jennifer Lopez και ο David Guetta παρουσιάζουν επίσημα το νέο τους τραγούδι «Save Me Tonight», ένα δυναμικό dance κομμάτι που η Αμερικανίδα σταρ είχε ήδη παρουσιάσει αρκετές φορές ζωντανά στη σκηνή πριν από την επίσημη κυκλοφορία του. Το τραγούδι έγινε διαθέσιμο στις πλατφόρμες streaming την Παρασκευή 6 Μαρτίου και σηματοδοτεί την πρώτη νέα κυκλοφορία της Jennifer Lopez μετά το soundtrack της ταινίας «Kiss of the Spider Woman» που κυκλοφόρησε το 2025. Το συγκεκριμένο project είχε ακολουθήσει το άλμπουμ «This Is Me … Now» του 2024, το οποίο έκανε ντεμπούτο στο Νο. 38 του Billboard 200.

Διάβασε επίσης: Η Jennifer Lopez επιστρέφει στο Λας Βέγκας και μαγεύει ξανά με δημιουργίες της Celia Kritharioti

Τις τελευταίες ημέρες πριν από την κυκλοφορία του τραγουδιού, η Jennifer Lopez φρόντισε να δημιουργήσει έντονη προσμονή στο κοινό της. Η τραγουδίστρια δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram βίντεο όπου χορεύει στους ρυθμούς του «Save Me Tonight» μαζί με την ομάδα συνεργατών της, προετοιμάζοντας παράλληλα το κοινό για τη μεγάλη επιστροφή της στη σκηνή του Λας Βέγκας. Η νέα residency της Jennifer Lopez με τίτλο «JLo Show» πραγματοποιείται στο The Colosseum at Caesars Palace και θα διαρκέσει έως τις 28 Μαρτίου. Η έναρξη των εμφανίσεων συνέπεσε χρονικά με την κυκλοφορία του νέου τραγουδιού, ενισχύοντας τη δυναμική επιστροφή της καλλιτέχνιδας στη σκηνή.

david_guetta
https://www.instagram.com/davidguetta/

Την ίδια στιγμή, ο David Guetta συνεχίζει μια ιδιαίτερα δραστήρια περίοδο στη δισκογραφική του πορεία. Από τις αρχές του 2026, ο Γάλλος DJ και παραγωγός έχει κυκλοφορήσει συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως οι Hypaton, Jaden Bojsen, Teddy Swims και Trippie Redd. Τον Νοέμβριο του 2025 παρουσίασε επίσης remix της επιτυχίας «Where Is My Husband!» της RAYE, η οποία είχε καταγράψει σημαντική επιτυχία στο Billboard Hot 100. Νωρίτερα είχε δημιουργήσει και remix του τραγουδιού «Golden» των HUNTR/X από την ταινία «KPop Demon Hunters», το οποίο είχε προταθεί για Όσκαρ.

Με το «Save Me Tonight», η Jennifer Lopez και ο David Guetta επιχειρούν να ενώσουν την pop ενέργεια της Jennifer Lopez με τον χαρακτηριστικό EDM ήχο του David Guetta, προσφέροντας ένα τραγούδι που φιλοδοξεί να κυριαρχήσει στις πίστες και στις λίστες αναπαραγωγής της χρονιάς.

Διάβασε επίσης: Η Jennifer Lopez απαντά στην κριτική για τις προκλητικές εμφανίσεις της

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

David Guetta Jennifer Lopez ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Δες επίσης

Brad Pitt: Τα γυρίσματα για τη νέα του ταινία μεταφέρθηκαν στην Πλατεία Κοτζιά

Η αποκάλυψη της Κατερίνας Καινούργιου για τον γάμο της – «Δεν με ενδιαφέρει ποιος θα παρεξηγηθεί»

Britney Spears: Συνελήφθη στην Καλιφόρνια για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Η μητέρα της Zendaya σχολιάζει τις φήμες για κρυφό γάμο της κόρης με τον Tom Holland

Αίσιο τέλος στην περιπέτεια Καπουτζίδη και Καρύδη – Επέστρεψαν με πτήση επαναπατρισμού στην Ελλάδα

Rosalía: Η απρόσμενη απάντησή της για το τι ψάχνει σε έναν άνδρα

Χριστίνα Μπόμπα: Η αποκάλυψη για τις αποτυχίες που έχει κάνει στην επαγγελματική ζωή της

Σμαράγδα Καρύδη και Γιώργος Καπουτζίδης εγκλωβίστηκαν στη Σρι Λάνκα

Brooklyn Beckham: Η ρομαντική έκπληξη γενεθλίων από τη Nicola Peltz εν μέσω οικογενειακής έντασης

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Λουκέτο πρώην Mega- Πληρώθηκαν οι τράπεζες από την Τηλέτυπος ΑΕ

Λουκέτο πρώην Mega- Πληρώθηκαν οι τράπεζες από την Τηλέτυπος ΑΕ

Διαφήμιση: Η Ζέτα Μακρυπούλια πρόσωπο της Nivea Cellular Epigenetics

Διαφήμιση: Η Ζέτα Μακρυπούλια πρόσωπο της Nivea Cellular Epigenetics

Monitor Paron.gr: Το εργαλείο που φέρνει την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Monitor Paron.gr: Το εργαλείο που φέρνει την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Ακραία σενάρια σχετικά με τον ανασχηματισμό

Ακραία σενάρια σχετικά με τον ανασχηματισμό

Όλη η αλήθεια για τα κόστη του «Predator»

Όλη η αλήθεια για τα κόστη του «Predator»