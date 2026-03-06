Κυκλοφόρησε το Save Me Tonight της Jennifer Lopez και του David Guetta

Το νέο dance single της Jennifer Lopez και του David Guetta κυκλοφόρησε, την ίδια ημέρα που η τραγουδίστρια ξεκινά τη νέα της residency στο Λας Βέγκας

Η Jennifer Lopez και ο David Guetta παρουσιάζουν επίσημα το νέο τους τραγούδι «Save Me Tonight», ένα δυναμικό dance κομμάτι που η Αμερικανίδα σταρ είχε ήδη παρουσιάσει αρκετές φορές ζωντανά στη σκηνή πριν από την επίσημη κυκλοφορία του. Το τραγούδι έγινε διαθέσιμο στις πλατφόρμες streaming την Παρασκευή 6 Μαρτίου και σηματοδοτεί την πρώτη νέα κυκλοφορία της Jennifer Lopez μετά το soundtrack της ταινίας «Kiss of the Spider Woman» που κυκλοφόρησε το 2025. Το συγκεκριμένο project είχε ακολουθήσει το άλμπουμ «This Is Me … Now» του 2024, το οποίο έκανε ντεμπούτο στο Νο. 38 του Billboard 200.

Τις τελευταίες ημέρες πριν από την κυκλοφορία του τραγουδιού, η Jennifer Lopez φρόντισε να δημιουργήσει έντονη προσμονή στο κοινό της. Η τραγουδίστρια δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram βίντεο όπου χορεύει στους ρυθμούς του «Save Me Tonight» μαζί με την ομάδα συνεργατών της, προετοιμάζοντας παράλληλα το κοινό για τη μεγάλη επιστροφή της στη σκηνή του Λας Βέγκας. Η νέα residency της Jennifer Lopez με τίτλο «JLo Show» πραγματοποιείται στο The Colosseum at Caesars Palace και θα διαρκέσει έως τις 28 Μαρτίου. Η έναρξη των εμφανίσεων συνέπεσε χρονικά με την κυκλοφορία του νέου τραγουδιού, ενισχύοντας τη δυναμική επιστροφή της καλλιτέχνιδας στη σκηνή.

Την ίδια στιγμή, ο David Guetta συνεχίζει μια ιδιαίτερα δραστήρια περίοδο στη δισκογραφική του πορεία. Από τις αρχές του 2026, ο Γάλλος DJ και παραγωγός έχει κυκλοφορήσει συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως οι Hypaton, Jaden Bojsen, Teddy Swims και Trippie Redd. Τον Νοέμβριο του 2025 παρουσίασε επίσης remix της επιτυχίας «Where Is My Husband!» της RAYE, η οποία είχε καταγράψει σημαντική επιτυχία στο Billboard Hot 100. Νωρίτερα είχε δημιουργήσει και remix του τραγουδιού «Golden» των HUNTR/X από την ταινία «KPop Demon Hunters», το οποίο είχε προταθεί για Όσκαρ.

Με το «Save Me Tonight», η Jennifer Lopez και ο David Guetta επιχειρούν να ενώσουν την pop ενέργεια της Jennifer Lopez με τον χαρακτηριστικό EDM ήχο του David Guetta, προσφέροντας ένα τραγούδι που φιλοδοξεί να κυριαρχήσει στις πίστες και στις λίστες αναπαραγωγής της χρονιάς.

