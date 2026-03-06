Kim Kardashian: Μεταμορφώθηκε σε showgirl στα γυρίσματα της νέας ταινίας με τον Will Ferrell

Η Kim Kardashian κάνει δυναμική στροφή στην καριέρα της στην υποκριτική, καθώς πρωταγωνιστεί στη νέα κωμωδία του Netflix με τίτλο The Fifth Wheel. Η 45χρονη τηλεπερσόνα και επιχειρηματίας απαθανατίστηκε την Τετάρτη 4 Μαρτίου στα γυρίσματα της ταινίας στο Λος Άντζελες, μαζί με τον συμπρωταγωνιστή της Will Ferrell.

Στις φωτογραφίες από το πλατό, η Kardashian εμφανίζεται αγνώριστη, μεταμορφωμένη σε εντυπωσιακό showgirl του Λας Βέγκας για τις ανάγκες του ρόλου της. Φορά ένα λαμπερό κορμάκι σε κόκκινες και μαύρες αποχρώσεις με κορσέ, το οποίο συνδυάζει με μακριά κόκκινα γάντια, μια glitter κάπα και ψηλοτάκουνα παπούτσια με στρας. Το look ολοκληρώνεται με ένα θεαματικό headpiece με φτερά, που παραπέμπει στις κλασικές εμφανίσεις των showgirls της πόλης του τζόγου.

Την ίδια στιγμή, ο Ferrell ήταν σχεδόν αγνώριστος, καθώς εμφανίστηκε με μακριά ξανθιά περούκα και γενειάδα. Το ιδιαίτερο στυλ του χαρακτήρα του περιλάμβανε μαύρο δερμάτινο παντελόνι, μπλούζα με διαφανή μανίκια και πολλά ασημένια δαχτυλίδια, δίνοντας μια εκκεντρική πινελιά στις σκηνές που γυρίζονταν.

Η υπόθεση της νέας κωμωδίας

Το The Fifth Wheel ακολουθεί μια παρέα παλιών φίλων από το λύκειο που αποφασίζουν να επανασυνδεθούν σε ένα ταξίδι στο Λας Βέγκας για ένα ξέφρενο Σαββατοκύριακο. Όταν όμως μια γοητευτική άγνωστη γυναίκα, την οποία υποδύεται η Kardashian, εμφανίζεται απρόσκλητη στο ταξίδι τους, οι ισορροπίες αλλάζουν και όλοι αναγκάζονται να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα, τις λάθος επιλογές και τις εύθραυστες σχέσεις που έχουν δημιουργηθεί με τα χρόνια.

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων στο Λος Άντζελες, οι δύο ηθοποιοί εθεάθησαν να γυρίζουν σκηνές έξω από έναν χώρο εκδηλώσεων και στο πεζοδρόμιο, ενώ σε μία από αυτές η Kardashian φαίνεται να δίνει κάτι στον Ferrell. Στο πλατό βρισκόταν επίσης ένα μωβ αυτοκίνητο με το όνομα «Brad» γραμμένο επάνω του, το οποίο φαίνεται να σχετίζεται με τον χαρακτήρα του Ferrell.

Η ταινία σκηνοθετείται από την Eva Longoria, ενώ στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Nikki Glaser, Fortune Feimster, Brenda Song, Jack Whitehall, Casey Wilson και Scott MacArthur. Παράλληλα, τόσο η Kardashian όσο και ο Ferrell συμμετέχουν και στην παραγωγή της ταινίας.

Η συγκεκριμένη ταινία αποτελεί τον πρώτο μεγάλο πρωταγωνιστικό κινηματογραφικό ρόλο της Kim Kardashian. Τα τελευταία χρόνια η τηλεπερσόνα έχει αρχίσει να στρέφεται όλο και περισσότερο στην υποκριτική, μετά τη συμμετοχή της στη δραματική σειρά All’s Fair του Hulu, όπου υποδύθηκε τη δικηγόρο Allura Grant, αλλά και στην πρόσφατη σεζόν της σειράς τρόμου American Horror Story.

Η Kardashian έχει εμφανιστεί στο παρελθόν σε αρκετές κινηματογραφικές παραγωγές, όπως το Disaster Movie και το Ocean’s Eight, ενώ έχει δανείσει και τη φωνή της στον χαρακτήρα Delores στις ταινίες κινουμένων σχεδίων PAW Patrol: The Movie. Με το The Fifth Wheel φαίνεται πως επιχειρεί το πιο φιλόδοξο κινηματογραφικό βήμα της μέχρι σήμερα.

