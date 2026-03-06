Αποχώρηση του Lee Isaac Chung από το prequel του Ocean’s Eleven – Παραμένει η Margot Robbie

Η Warner Bros. και η LuckyChap επιβεβαιώνουν το τέλος της συνεργασίας με τον σκηνοθέτη, ενώ η Margot Robbie παραμένει συνδεδεμένη με την παραγωγή και τον πρωταγωνιστικό ρόλο δίπλα στον Bradley Cooper

Ο σκηνοθέτης Lee Isaac Chung αποχώρησε από το προγραμματισμένο κινηματογραφικό prequel της Warner Bros. που βασίζεται στο δημοφιλές franchise «Ocean’s Eleven», έπειτα από δημιουργικές διαφωνίες με το στούντιο. Ο Lee Isaac Chung είχε αναπτύξει το πρότζεκτ σε συνεργασία με τη Warner Bros. και την Margot Robbie, η οποία παραμένει συνδεδεμένη με την ταινία τόσο ως πρωταγωνίστρια όσο και ως παραγωγός. Στο καστ αναμένεται να συμμετάσχει και ο Bradley Cooper.

Διάβασε επίσης: Η Jennifer Aniston αποθεώνει τα Ανεμοδαρμένα Ύψη με αναφορά από τα Φιλαράκια

Εκπρόσωπος της Warner Bros. επιβεβαίωσε ότι η αποχώρηση του Lee Isaac Chung πραγματοποιήθηκε σε φιλικό κλίμα, κάνοντας λόγο για «δημιουργικές διαφορές». Σε κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν η Warner Bros. και η LuckyChap αναφέρεται: «Ο Lee Isaac Chung είναι ένα μοναδικό κινηματογραφικό ταλέντο, του οποίου το όραμα και η συνεργασία υπήρξαν ανεκτίμητα για τη Warner Bros. και τη LuckyChap σε όλη τη διάρκεια αυτής της πορείας. Η εμπειρία μας μαζί του ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τον ενθουσιασμό μας να συνεργαστούμε ξανά σε μελλοντικά πρότζεκτ».

Το κινηματογραφικό εγχείρημα είχε αποκαλυφθεί αρχικά το 2022. Τότε είχε συνδεθεί με τη σκηνοθεσία ο Jay Roach, ο οποίος ωστόσο αποχώρησε αργότερα από την παραγωγή. Οι λεπτομέρειες της πλοκής δεν έχουν ακόμη γίνει γνωστές, ενώ το σενάριο έχει γράψει η Carrie Solomon.

Το κινηματογραφικό σύμπαν της σειράς ταινιών ξεκίνησε το 2001 με το «Ocean’s Eleven» του Steven Soderbergh, το οποίο αποτελούσε remake της ομώνυμης ταινίας ληστείας του 1960 «Ocean’s 11», όπου πρωταγωνιστούσε ο Frank Sinatra μαζί με μέλη της θρυλικής Rat Pack. Στην τριλογία του Steven Soderbergh συμμετείχαν μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ όπως οι George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts και Matt Damon. Η σειρά ολοκληρώθηκε το 2007 με την ταινία «Ocean’s Thirteen». Το 2018 η Warner Bros. παρουσίασε το spin-off «Ocean’s Eight», σε σκηνοθεσία Gary Ross, με πρωταγωνίστριες τις Sandra Bullock, Cate Blanchett και Anne Hathaway.

Ο Lee Isaac Chung είχε γνωρίσει μεγάλη αναγνώριση με την ταινία «Minari» του 2020, η οποία του χάρισε υποψηφιότητες για Όσκαρ τόσο στη σκηνοθεσία όσο και στο σενάριο. Στη συνέχεια σκηνοθέτησε το 2024 τη συνέχεια της κινηματογραφικής επιτυχίας «Twisters», με πρωταγωνιστή τον Glen Powell. Παράλληλα, η Margot Robbie πρωταγωνιστεί δίπλα στον Jacob Elordi στη νέα κινηματογραφική μεταφορά του κλασικού μυθιστορήματος «Ανεμοδαρμένα Ύψη», σε σκηνοθεσία Emerald Fennell, επίσης για λογαριασμό της Warner Bros.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ανεμοδαρμένα ‘Υψη: 7 μεγάλες διαφορές ανάμεσα στο βιβλίο και την ταινία

Δες κι αυτό…