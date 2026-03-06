Screen News 06.03.2026

Αποχώρηση του Lee Isaac Chung από το prequel του Ocean’s Eleven – Παραμένει η Margot Robbie

Margot Robbie
Η Warner Bros. και η LuckyChap επιβεβαιώνουν το τέλος της συνεργασίας με τον σκηνοθέτη, ενώ η Margot Robbie παραμένει συνδεδεμένη με την παραγωγή και τον πρωταγωνιστικό ρόλο δίπλα στον Bradley Cooper
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο σκηνοθέτης Lee Isaac Chung αποχώρησε από το προγραμματισμένο κινηματογραφικό prequel της Warner Bros. που βασίζεται στο δημοφιλές franchise «Ocean’s Eleven», έπειτα από δημιουργικές διαφωνίες με το στούντιο. Ο Lee Isaac Chung είχε αναπτύξει το πρότζεκτ σε συνεργασία με τη Warner Bros. και την Margot Robbie, η οποία παραμένει συνδεδεμένη με την ταινία τόσο ως πρωταγωνίστρια όσο και ως παραγωγός. Στο καστ αναμένεται να συμμετάσχει και ο Bradley Cooper.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Jennifer Aniston αποθεώνει τα Ανεμοδαρμένα Ύψη με αναφορά από τα Φιλαράκια

Εκπρόσωπος της Warner Bros. επιβεβαίωσε ότι η αποχώρηση του Lee Isaac Chung πραγματοποιήθηκε σε φιλικό κλίμα, κάνοντας λόγο για «δημιουργικές διαφορές». Σε κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν η Warner Bros. και η LuckyChap αναφέρεται: «Ο Lee Isaac Chung είναι ένα μοναδικό κινηματογραφικό ταλέντο, του οποίου το όραμα και η συνεργασία υπήρξαν ανεκτίμητα για τη Warner Bros. και τη LuckyChap σε όλη τη διάρκεια αυτής της πορείας. Η εμπειρία μας μαζί του ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τον ενθουσιασμό μας να συνεργαστούμε ξανά σε μελλοντικά πρότζεκτ».

Το κινηματογραφικό εγχείρημα είχε αποκαλυφθεί αρχικά το 2022. Τότε είχε συνδεθεί με τη σκηνοθεσία ο Jay Roach, ο οποίος ωστόσο αποχώρησε αργότερα από την παραγωγή. Οι λεπτομέρειες της πλοκής δεν έχουν ακόμη γίνει γνωστές, ενώ το σενάριο έχει γράψει η Carrie Solomon.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το κινηματογραφικό σύμπαν της σειράς ταινιών ξεκίνησε το 2001 με το «Ocean’s Eleven» του Steven Soderbergh, το οποίο αποτελούσε remake της ομώνυμης ταινίας ληστείας του 1960 «Ocean’s 11», όπου πρωταγωνιστούσε ο Frank Sinatra μαζί με μέλη της θρυλικής Rat Pack. Στην τριλογία του Steven Soderbergh συμμετείχαν μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ όπως οι George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts και Matt Damon. Η σειρά ολοκληρώθηκε το 2007 με την ταινία «Ocean’s Thirteen». Το 2018 η Warner Bros. παρουσίασε το spin-off «Ocean’s Eight», σε σκηνοθεσία Gary Ross, με πρωταγωνίστριες τις Sandra Bullock, Cate Blanchett και Anne Hathaway.

Ο Lee Isaac Chung είχε γνωρίσει μεγάλη αναγνώριση με την ταινία «Minari» του 2020, η οποία του χάρισε υποψηφιότητες για Όσκαρ τόσο στη σκηνοθεσία όσο και στο σενάριο. Στη συνέχεια σκηνοθέτησε το 2024 τη συνέχεια της κινηματογραφικής επιτυχίας «Twisters», με πρωταγωνιστή τον Glen Powell. Παράλληλα, η Margot Robbie πρωταγωνιστεί δίπλα στον Jacob Elordi στη νέα κινηματογραφική μεταφορά του κλασικού μυθιστορήματος «Ανεμοδαρμένα Ύψη», σε σκηνοθεσία Emerald Fennell, επίσης για λογαριασμό της Warner Bros.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ανεμοδαρμένα ‘Υψη: 7 μεγάλες διαφορές ανάμεσα στο βιβλίο και την ταινία

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Lee Isaac Chung Margot Robbie Ocean’s Eleven ΤΑΙΝΙΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Δες επίσης

Αντίστροφη μέτρηση  για τα Όσκαρ 2026 – Όλα όσα θα δούμε στη λαμπερή σκηνή τη μεγάλη βραδιά

Στο φως το trailer του ντοκιμαντέρ World War II with Tom Hanks του History Channel

Η Christina Applegate χωρίς φίλτρα στο βιβλίο της You with the Sad Eyes

Ο Timothée Chalamet ξεκινά περιοδεία προώθησης του Marty Supreme στην Ασία

Αποκαλύφθηκε το καστ της 2ης σεζόν του A Knight of the Seven Kingdoms

Τα Όσκαρ στη σκιά του πολέμου – Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης που εξετάζεται λόγω της κρίσης στο Ιράν

Netflix: Κυκλοφόρησε το trailer για το BTS The comeback LIVE | ARIRANG

Θριαμβευτική πρεμιέρα για το «Peaky Blinders: The Immortal Man»

Στη Χαλκίδα ο Brad Pitt για τα γυρίσματα της ταινίας «The Riders» – Τα πρώτα πλάνα

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Λουκέτο πρώην Mega- Πληρώθηκαν οι τράπεζες από την Τηλέτυπος ΑΕ

Λουκέτο πρώην Mega- Πληρώθηκαν οι τράπεζες από την Τηλέτυπος ΑΕ

Διαφήμιση: Η Ζέτα Μακρυπούλια πρόσωπο της Nivea Cellular Epigenetics

Διαφήμιση: Η Ζέτα Μακρυπούλια πρόσωπο της Nivea Cellular Epigenetics

Monitor Paron.gr: Το εργαλείο που φέρνει την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Monitor Paron.gr: Το εργαλείο που φέρνει την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Ακραία σενάρια σχετικά με τον ανασχηματισμό

Ακραία σενάρια σχετικά με τον ανασχηματισμό

Όλη η αλήθεια για τα κόστη του «Predator»

Όλη η αλήθεια για τα κόστη του «Predator»