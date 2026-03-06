Fashion 06.03.2026

Τα 3D λουλούδια είναι η πιο ρομαντική τάση στα παπούτσια της νέας σεζόν

Οι οίκοι μόδας επαναφέρουν τα floral στοιχεία στα παπούτσια με τρισδιάστατες λεπτομέρειες, μετατρέποντας τα σε statement αξεσουάρ της νέας σεζόν
Μαρία Χατζηγιάννη

Η εποχή του «quiet luxury» μπορεί να κυριάρχησε για αρκετό καιρό, όμως οι πασαρέλες δείχνουν ξεκάθαρα ότι η μόδα στρέφεται ξανά προς πιο εντυπωσιακές, παιχνιδιάρικες λεπτομέρειες. Τα αξεσουάρ της νέας σεζόν αφήνουν στην άκρη τον μινιμαλισμό και αγκαλιάζουν τη διακόσμηση, τον όγκο και τη φαντασία. Ένα από τα στοιχεία που ξεχωρίζουν περισσότερο είναι τα λουλούδια, αλλά όχι όπως τα ξέραμε μέχρι σήμερα.

Τα floral μοτίβα επιστρέφουν με έναν πιο θεατρικό τρόπο. Σε τρισδιάστατες εφαρμογές, μεγάλες διακοσμητικές λεπτομέρειες και statement παπούτσια που θυμίζουν μικρά έργα τέχνης. Από μπαλαρίνες μέχρι mules, τα λουλούδια μετατρέπονται σε πρωταγωνιστές του look και δίνουν μια νέα, ρομαντική διάσταση στο styling της άνοιξης και του καλοκαιριού.

Διάβασε επίσης: O Jonathan Anderson μετατρέπει τους Κήπους Tuileries σε ποιητική πασαρέλα για τον οίκο Dior

Στις συλλογές του οίκου Dior για τις σεζόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 και Φθινόπωρο/Χειμώνας 2026-2027, τα λουλούδια εμφανίζονται με εντυπωσιακό τρόπο στα παπούτσια. Ο οίκος παρουσίασε σατέν mules με χαμηλό τακούνι, διακοσμημένα με μια μεγάλη τριανταφυλλένια εφαρμογή που τραβά αμέσως το βλέμμα.

Η λεπτομέρεια αυτή αποτελεί σαφή αναφορά στην αγάπη του ιδρυτή του οίκου, Christian Dior, για τους κήπους και τα λουλούδια, ένα στοιχείο που διαχρονικά επηρεάζει τη δημιουργική ταυτότητα του brand.

Στην πασαρέλα που πραγματοποιήθηκε στους Tuileries Garden στο Παρίσι τον Μάρτιο του 2026, τα παπούτσια εμφανίστηκαν άλλοτε σε ροζ σατέν αποχρώσεις και άλλοτε διακοσμημένα με μεγάλα, σχεδόν γλυπτικά νούφαρα, ενισχύοντας τη ρομαντική αλλά και δραματική αισθητική της συλλογής.

Retro αναφορές και καλοκαιρινή διάθεση

Η floral διάθεση εμφανίστηκε έντονα και στη συλλογή του Rabanne για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026. Ο δημιουργικός διευθυντής Julien Dossena άντλησε έμπνευση από την αισθητική των διακοπών και τη δεκαετία του 1950, παρουσιάζοντας παπούτσια με έντονες υφές και λουλουδάτες λεπτομέρειες.

paco_rabanne
fashion.rabanne.com

Στη συλλογή ξεχώρισαν μυτερές μπαλαρίνες διακοσμημένες με κόκκινα και λευκά λουλούδια, αλλά και σχέδια με όγκο που θυμίζουν φύλλα φοίνικα. Το αποτέλεσμα συνδυάζει τη ρετρό κομψότητα με μια σύγχρονη, πιο τολμηρή διάθεση.

Όταν τα παπούτσια γίνονται κόσμημα

Παρόμοια προσέγγιση υιοθετεί και ο οίκος Giambattista Valli, όπου τα λουλούδια εμφανίζονται σε μπαλαρίνες και mules σε αποχρώσεις φούξια και απαλού ροζ. Οι τρισδιάστατες εφαρμογές τοποθετούνται στο μπροστινό μέρος του παπουτσιού, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που θυμίζει κόσμημα.

Η τάση αυτή δείχνει ότι τα παπούτσια δεν λειτουργούν πλέον απλώς ως συμπλήρωμα ενός look. Αντίθετα, μπορούν να αποτελέσουν το κεντρικό στοιχείο του styling, ένα fashion statement που μεταμορφώνει ακόμη και το πιο απλό outfit.

www.giambattistavalli.com

Κεντρική εικόνα: www.dior.com

Διάβασε επίσης: Shoulder wrap: Το πιο glam αξεσουάρ της δεκαετίας του ’50 κάνει δυναμικό comeback

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Fashion fashion trends Άνοιξη
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN

Δες επίσης

Πώς να επαναφέρεις τα νύχια σου μετά από το ημιμόνιμο μανικιούρ

Τα 3 ζώδια που τους πιάνει νευρικό γέλιο την πιο ακατάλληλη στιγμή

Θες να αλλάξεις την ζωή σου; Τότε χρησιμοποιήσε τον κανόνα 5/3/1 στις σχέσεις και τη δουλειά σου

Το ταχίνι είναι το υλικό που θα «διώξει» το βούτυρο από την κουζίνα σου

Πώς να διακοσμήσεις την κουζίνα σου με πλακάκια χωρίς να φαίνεται ντεμοντέ

4 νόστιμες συνταγές που θα φέρουν την άνοιξη στο πιάτο σου

Τα 5 ρούχα που δεν πρέπει ποτέ να πλένεις μαζί

Οι BLACKPINK συνεργάζονται με Disney και Complex για μια συλλεκτική capsule συλλογή

Είσαι solo traveller; Τότε πρέπει σίγουρα να κάνεις αυτά τα 4 ταξίδια

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Σαρώνει η Cosmote TV σε συνδρομητές παρά τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Λουκέτο πρώην Mega- Πληρώθηκαν οι τράπεζες από την Τηλέτυπος ΑΕ

Λουκέτο πρώην Mega- Πληρώθηκαν οι τράπεζες από την Τηλέτυπος ΑΕ

Διαφήμιση: Η Ζέτα Μακρυπούλια πρόσωπο της Nivea Cellular Epigenetics

Διαφήμιση: Η Ζέτα Μακρυπούλια πρόσωπο της Nivea Cellular Epigenetics

Monitor Paron.gr: Το εργαλείο που φέρνει την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Monitor Paron.gr: Το εργαλείο που φέρνει την ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο

Ακραία σενάρια σχετικά με τον ανασχηματισμό

Ακραία σενάρια σχετικά με τον ανασχηματισμό

Όλη η αλήθεια για τα κόστη του «Predator»

Όλη η αλήθεια για τα κόστη του «Predator»