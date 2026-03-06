9 βιβλία που δεν πρόκειται να αφήσεις στη μέση

Τα βιβλία της εβδομάδας καταβυθίζονται στα άδυτα της ανθρώπινης συνείδησης και στις δαιδαλώδεις διαδρομές της εξουσίας. Μέσα από μια σειρά εκδόσεων που εκτείνονται από την ιστορική βιογραφία έως το αστυνομικό θρίλερ οι αναγνώστες έρχονται αντιμέτωποι με τη σύγκρουση του ατόμου απέναντι στις επιταγές της μοίρας και τις κοινωνικές συμβάσεις. Κεντρικό σημείο αναφοράς αποτελεί η νέα αναθεωρημένη βιογραφία του Γιώργου Σεφέρη από τον Roderick Beaton που αποδομεί το προσωπείο του διπλωμάτη για να συναντήσει την αγωνία του ποιητή. Την ίδια στιγμή ο Λάμπρος Κουλουμπαρίτσης ανατέμνει την πολιτική παρακαταθήκη του Νίκου Καζαντζάκη φωτίζοντας τις ιδεολογικές του μεταβάσεις μέσα στον φλεγόμενο 20ό αιώνα. Ο Χαβιέρ Θέρκας εισβάλλει στα σαλόνια της Βαρκελόνης για να ξεσκεπάσει τον κυνισμό της πολιτικής ελίτ ενώ ο Μένιος Σακελλαρόπουλος μεταφέρει την ένταση στα τραχιά τοπία της Μάνης όπου η προσωπική προδοσία συναντά τη Νέμεση. Από τις διηγήσεις του Αθανάσιου Δαββέτα για την ενηλικίωση της γενιάς του 1960 έως τα κλασικά δράματα των Honoré de Balzac και Heinrich von Kleist και την ατμοσφαιρική φαντασία της Kerri Maniscalco οι προτάσεις αυτές συνθέτουν ένα σκληρό αλλά αναγκαίο πορτρέτο της ηθικής οδύνης και της ανάγκης για αξιοπρέπεια.

Διάβασε επίσης: Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας 2025: Η πλήρης λίστα των βραβευμένων

«Γιώργος Σεφέρης. Περιμένοντας τον άγγελο» – Roderick Beaton

Ο Γιώργος Σεφέρης δεν διευκόλυνε το έργο του βιογράφου του. Έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να διαχωρίσει την ταυτότητα του ποιητή και του ανθρώπου των γραμμάτων από εκείνη του ανώτατου δημόσιου υπαλλήλου. Από τα 20 έως τα 60 του χρόνια παραπονιόταν πως υπήρξε ο «υπηρέτης των δύο αφεντάδων». Από την εποχή του πρώτου τόμου ποιημάτων, μοίρασε τον εαυτό του σε δύο δημόσια προσωπεία: το «Σεφέρης» ως λογοτεχνικό ψευδώνυμο, συγγενές αλλά διακριτό, και το «Σεφεριάδης» ως το οικογενειακό όνομα του διπλωμάτη.

Ο Roderick Beaton, στη νέα αναθεωρημένη έκδοση, επιλέγει μια κρίσιμη στάση… η βιογραφία δεν αφηγείται δύο διαφορετικές ιστορίες, εκείνη του ποιητή «Σεφέρη» και του διπλωμάτη «Σεφεριάδη», αλλά, όσο επιτρέπει η ανασύνθεση, την ιστορία του ανθρώπου που υπήρξε και τα δύο. Γι’ αυτό και στα κεφάλαια που ακολουθούν τον αποκαλεί με το μικρό του όνομα: Γιώργος. Έτσι, ο αναγνώστης δεν παρακολουθεί μόνο μια διαδρομή επιτευγμάτων, αλλά τη διαρκή εσωτερική διαπραγμάτευση μιας διχασμένης προσωπικότητας, όπου η ιδιωτική ευαισθησία και η δημόσια ευθύνη δεν παύουν να αλληλοσυγκρούονται.

(Νέα, αναθεωρημένη έκδοση / Μετάφραση: Μίκα Προβατά – Carlone / Εκδόσεις: Πατάκη)

«Πολύ σας αγαπήσαμε» – Αθανάσιος Δαββέτας

Στις δεκαετίες του ’60 και του ’70, σε μια εποχή κοινωνικών ανακατατάξεων, ο Αθανάσιος Δαββέτας τοποθετεί επτά αναπτυγμένες διηγήσεις που μιλούν για τη δύσκολη ενηλικίωση νεαρών ανδρών. Είναι ιστορίες όπου η επιβίωση και η αξιοπρέπεια δεν θεωρούνται δεδομένες, αλλά κατακτώνται με κόστος: μέσα από τον έρωτα, την απώλεια, τον ανήθικο ανταγωνισμό και, τελικά, την άμεση ή έμμεση παρουσία του θανάτου. Το βιβλίο λειτουργεί σαν συλλογικό πορτρέτο μιας γενιάς που ωρίμασε υπό πίεση, με την καθημερινότητα να δοκιμάζει αντοχές και αξίες.

(Εκδόσεις: IANOS)

«Η πολιτική φιλοσοφία του Νίκου Καζαντζάκη» – Λάμπρος Κουλουμπαρίτσης

Ο Νίκος Καζαντζάκης είναι πασίγνωστος, όμως οι πολιτικές του ιδέες συχνά προσεγγίστηκαν αποσπασματικά, προκαλώντας ενόχληση ή παρερμηνείες. Ο Λάμπρος Κουλουμπαρίτσης προτείνει μια πρωτότυπη ανάγνωση που δίνει το βάρος στην πολυπλοκότητα των βιβλίων του Καζαντζάκη, εκεί όπου η ιστορία των γεγονότων αλληλεπιδρά με την ιστορία της σκέψης.

Κεντρικό, χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η «Ασκητική», όπου Θεός και άνθρωπος συμπράττουν διαχρονικά στην ανατροπή της θεϊκής παντοδυναμίας. Ο συγγραφέας ανιχνεύει μια «ηθική οδύνη» που ο Καζαντζάκης βίωσε ο ίδιος μέσα από ιστορικές εμπειρίες. Παιδί στην Κρήτη, στους Βαλκανικούς Πολέμους, στον επαναπατρισμό των Ελλήνων του Καυκάσου, στην ηττημένη Γερμανία της περιόδου της Μικρασιατικής Καταστροφής, αλλά και στα ταξίδια του στη Ρωσία πριν από την Κατοχή και τον Εμφύλιο. Αυτή η διαδρομή εξηγεί και τις πολιτικές του υπερβάσεις, από τον εθνικισμό και τον κομμουνισμό έως τον μετακομμουνισμό, ακόμη και τον φασισμό, με κομβική στροφή το ταξίδι του στην Αγγλία το 1939, όταν, θαυμάζοντας την πολιτική ελευθερία, ασπάστηκε τον δημοκρατικό σοσιαλισμό. Μετέπειτα, μετά το 1946, ο αγώνας του στράφηκε εναντίον της αποικιοκρατίας και υπέρ της ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα, με ορίζοντα την πολυπολιτισμικότητα και την ειρήνη.

(Εκδόσεις: Καστανιώτη)

Διάβασε επίσης: Τα 10 σπουδαιότερα Love Stories που αποτυπώθηκαν στο χαρτί

«Το καταραμένο παιδί» – Honoré de Balzac

Λίγο μετά τον Μεσαίωνα, μέσα στους Θρησκευτικούς Πολέμους της Γαλλίας, ο τρομερός κόμης Ντ’Ερουβίλ παντρεύεται την Ιωάννα. Επτά μήνες αργότερα, με τη βοήθεια του γιατρού Μποβουλουάρ, γεννιέται ο Ετιέν. Ο κόμης, αμφισβητώντας την τιμιότητα της γυναίκας του και νιώθοντας βαθιά απέχθεια για το αδύναμο βρέφος, καταριέται το παιδί του και διατάζει να μεγαλώσει μακριά του, στον περίβολο του πύργου.

Ο πρόωρος θάνατος της Ιωάννας, αλλά και του δεύτερου γιου, θα τον αναγκάσει να στραφεί στον Ετιέν ως τελευταία ελπίδα για τη διαιώνιση του ονόματος. Όμως η μοίρα, σε αυτή τη σκοτεινή ιστορία, δεν υπακούει σε οικογενειακούς σχεδιασμούς. Ο Honoré de Balzac στήνει ένα δράμα όπου η εξουσία, η καχυποψία και η πατρική βία συναντούν την ειρωνεία των ανατροπών, με την κατάρα να λειτουργεί όχι μόνο ως λέξη αλλά ως μηχανισμός που διαβρώνει συνειδήσεις.

(Μετάφραση/Απόδοση-Διασκευή: Λάζαρος Βαρτάνης & Στέφανος Παπατρέχας / Εκδόσεις: Κέρδος)

«Το βασίλειο των διαβόητων» – Kerri Maniscalco

Ο επίλογος της τριλογίας «Βασίλειο των Δαιμόνων» ανεβάζει την ένταση. Δύο κατάρες, μία προφητεία και μια αγάπη ισχυρότερη από τη μοίρα. Η Εμίλια συγκλονίζεται από την ανακάλυψη που αφορά την αδελφή της, τη Βιτόρια, όμως πριν αντιμετωπίσει τους δαίμονες του παρελθόντος της θέλει να διεκδικήσει τον βασιλιά της, τον Πρίγκιπα της Οργής. Δεν ζητά απλώς το σώμα του, αλλά την καρδιά και την ψυχή του, κάτι που ο αινιγματικός πρίγκιπας δεν μπορεί να υποσχεθεί.

Όταν ένα υψηλόβαθμο μέλος του Οίκου της Απληστίας δολοφονείται και τα στοιχεία δείχνουν τη Βιτόρια, η Εμίλια θα κάνει τα πάντα για να διαλευκάνει τις κατηγορίες. Μαζί με τον Πρίγκιπα της Οργής θα εμπλακούν σε ένα παιχνίδι εξαπάτησης για να αποκαλύψουν τον ένοχο και να σταματήσουν τις αναταραχές ανάμεσα σε μάγισσες, δαίμονες, αλλόμορφους και στις πιο ύπουλες από όλους: τις Διαβόητες. Η Kerri Maniscalco ολοκληρώνει τη σειρά με μια αφήγηση γεμάτη αισθησιασμό, μυστικά και ανατροπές, επιμένοντας στη βασική της υπόσχεση: ότι τα φαινόμενα συχνά απατούν – και ότι ο πραγματικός κίνδυνος μπορεί να βρίσκεται πιο κοντά απ’ όσο νομίζεις.

(Μετάφραση: Γιώργος Αγγελίδης / Εκδόσεις: Κλειδάριθμος)

«Φεγγάρι από πέτρα» – Μένιος Σακελλαρόπουλος

Η Μανιάτισσα Σμαράγδα Γιατράκου ζει έναν γάμο που δείχνει ευτυχισμένος, ώσπου αντιλαμβάνεται τυχαία ότι πίσω από αυτόν κρύβονται ιστορίες που προκαλούν ανατριχίλα, σαν τις κοφτερές πέτρες του Οίτυλου. Όταν αποφασίζει να «σκαλίσει» την αλήθεια, μπλέκεται σε έναν ιστό πραγματικού κινδύνου, τόσο για την ίδια όος και για τα δύο μικρά παιδιά της. Ο άντρας που αγάπησε, ο επιχειρηματίας Αλέξανδρος Χολέβας, αποδεικνύεται ότι είχε κρυφή ζωή, ικανή να της στερήσει τα πάντα, ακόμη και τα «αγγελούδια» της.

Παγιδευμένη από τον άνθρωπο που ακολούθησε με κλειστά μάτια, η Σμαράγδα βρίσκεται απελπισμένη, κυνηγημένη «από θεούς και δαίμονες». Δεν παλεύει πια για τον εαυτό της, αλλά για αυτό που αγάπησε περισσότερο από οτιδήποτε. Και όταν όλα δείχνουν αμετάβλητα, «μιλάνε» η Μάνη και η Νέμεση, ανοίγοντας διάπλατα, κυριολεκτικά και συμβολικά, βαριές πόρτες, εκεί όπου η λύτρωση και η τιμωρία μοιάζουν να συνυπάρχουν.

(Εκδόσεις: Ψυχογιός)

Διάβασε επίσης: 4 βιβλία που διεκδικούν Όσκαρ και αξίζει να διαβάσεις

«Η Μαρκησία Ο» – Heinrich von Kleist

Μια αξιοπρεπής χήρα, μητέρα δύο παιδιών, ανακοινώνει με αγγελία ότι αγνοεί πώς βρέθηκε έγκυος. Σε μια πνιγηρή κοινωνία αυστηρής ηθικής, το γεγονός αυτό δεν είναι μόνο σκάνδαλο και στίγμα. Είναι ένας απειλητικός γρίφος που «δεν επιτρέπεται» να έχει απάντηση. Ο Heinrich von Kleist υφαίνει ένα διήγημα αντισυμβατικό, σπαρακτικό και ειρωνικό ταυτόχρονα. Η αφήγηση ακουμπά τη γυναικεία αξιοπρέπεια, τη βία που δεν λέγεται, την ασάφεια της επιθυμίας και την αβεβαιότητα της ηθικής κρίσης. Πρόκειται για κείμενο που, πίσω από την οικονομία του, αφήνει μια μακρά σκιά: τι συμβαίνει όταν η κοινωνία απαιτεί «καθαρότητα» εκεί όπου η πραγματικότητα είναι τραυματική και αμφίσημη;

(Μετάφραση: Γιώργος Μπαρουξής / Εκδόσεις: ΟΞΥ)

«Η ανεξαρτησία» – Χαβιέρ Θέρκας

Πώς πολεμά κανείς τις σκιές που ελέγχουν και χειρίζονται την εξουσία; Πώς εκδικείται εκείνους που του έχουν κάνει το μεγαλύτερο κακό; Στη Βαρκελόνη εκτυλίσσεται μια «πολύ λεπτή» εγκληματική υπόθεση. Κάποιοι εκβιάζουν τη δήμαρχο της πόλης με ένα βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου. Την έρευνα αναλαμβάνει ο αστυνομικός Μελτσόρ, επιστρέφοντας από την περιοχή της καταλανικής Τέρρα Άλτα.

Ο Μελτσόρ είναι άνθρωπος με υψηλό αίσθημα δικαιοσύνης και αταλάντευτη ηθική, βασανισμένος από τύψεις επειδή δεν μπόρεσε να βρει τους δολοφόνους της μητέρας του. Καθώς προχωρά, ο εκβιασμός αποδεικνύεται αμφίσημος. Δεν είναι σαφές αν στόχος είναι αποκλειστικά το οικονομικό όφελος ή η πολιτική αποσταθεροποίηση. Για να φτάσει στην αλήθεια, αναγκάζεται να εισχωρήσει σε κύκλους όπου κυριαρχούν ο κυνισμός, οι ασύστολες φιλοδοξίες και η σκληρή όψη της διαφθοράς.

Ο Χαβιέρ Θέρκας συνθέτει ένα πολυπρόσωπο μυθιστόρημα δράσης και αγωνίας, ένα σοκαριστικό πορτρέτο της πολιτικο-οικονομικής ελίτ της Βαρκελόνης και του τυραννικού κόσμου των κατόχων του χρήματος. Δεν είναι τυχαία η επιμονή του στη λέξη «ανεξαρτησία» που για τον ίδιο «είναι μια όμορφη λέξη», αλλά και «απίστευτα πολυσήμαντη πολιτικά, προσωπικά και ηθικά».

(Μετάφραση: Γεωργία Ζακοπούλου / Εκδόσεις: Πατάκη)

Διάβασε επίσης: 10 βιβλία που θα σε κάνουν να ξεχάσεις το κινητό σου

«Αγαπητή Ντέμπι» – Freida McFadden

Το θρίλερ της Freida McFadden, συγγραφέα της τριλογίας της «Καμαριέρας», έρχεται να προστεθεί στο ήδη αναγνωρισμένο έργο της, επιβεβαιώνοντας τη δεξιοτεχνία της στη σκιαγράφηση γυναικείων χαρακτήρων υπό πίεση. Η Ντέμπι Μούλεν, αρθρογράφος της στήλης «Αγαπητή Ντέμπι», έχει υπάρξει για χρόνια η έμπιστη φίλη και σύμβουλος αμέτρητων γυναικών της Νέας Αγγλίας. Στις επιστολές που λαμβάνει καταγράφονται ιστορίες υποτίμησης, εκμετάλλευσης και, σε ορισμένες περιπτώσεις, κακοποίησης από συζύγους. Η ίδια προσπαθεί με ψυχραιμία και ενσυναίσθηση να καθοδηγήσει τις αναγνώστριές της, να τις ενθαρρύνει, να τις ενδυναμώσει. Όμως, οι συμβουλές δεν αρκούν πάντα για να αποκαταστήσουν την αδικία.

Την ίδια στιγμή, η προσωπική ζωή της Ντέμπι εκτροχιάζεται. Χάνει τη δουλειά της, οι έφηβες κόρες της δοκιμάζουν τα όρια της οικογένειας με τις δικές τους κρίσεις, και ο σύζυγός της μοιάζει να κρύβει περισσότερα απ’ όσα δείχνει. Η κρυφή εγκατάσταση μιας εφαρμογής παρακολούθησης στο κινητό του πυροδοτεί υποψίες που δεν μπορούν πλέον να αγνοηθούν. Η «βολική» και υπομονετική Ντέμπι φαίνεται να ανήκει στο παρελθόν. Στο κέντρο του μυθιστορήματος βρίσκεται η στιγμή της απόφασης: όταν μια γυναίκα καλείται να εφαρμόσει στον εαυτό της τις συμβουλές που τόσα χρόνια απηύθυνε σε άλλες. Με γρήγορη πλοκή και κλιμακούμενη ένταση, η Freida McFadden οικοδομεί ένα θρίλερ γύρω από την οργή που ωριμάζει σιωπηλά και τη δικαιοσύνη που διεκδικείται προσωπικά. Στον κόσμο της «Αγαπητής Ντέμπι», καμία αδικία δεν προορίζεται να μείνει ατιμώρητη.

(Μετάφραση: Κίκα Κραμβουσάνου / Εκδόσεις: Διόπτρα)

Κεντρική φωτογραφία: www.freepik.com

Διάβασε επίσης: 7 βιβλία που θα σε κάνουν να ξενυχτήσεις – Από Stephen King μέχρι αληθινές ιστορίες επιβίωσης

Δες κι αυτό…